Cat Expo 11 ทำได้ !!! ปักตะไคร่ไล่ฝนสำเร็จ บรรยากาศราบรื่นทั้ง 2 วันงาน

จัดเทศกาลดนตรีประจำปีของทางคลื่น “Cat Expo 11” ณ สถานที่เดิม ที่บรรยากาศราบรื่นทั้งสองวัน ด้วยพลังของการปักตะไคร้ของ 11 ผู้กล้า จนประสบความสำเร็จ ไม่มีฟ้าฝนออกมารบกวนงาน 11 ฮีโร่ ได้เข้างาน Cat Expo ฟรีตลอดชีวิตหลังจากที่ประสบภัยในเรื่องสภาพอากาศฝนตกในเกือบทุกปีในงานครั้งก่อนฟหน้านี้ ในที่สุด คลื่น "แคท เรดิโอ" ก็กลับมาจัดเทศกาลดนตรีประจำคลื่นประจำปี อย่างในธีมท้าฝน ที่เรียกได้ว่าท้าทายสุดๆ ทั้งชื่อเวทีคอนเสิร์ตที่ตั้งชื่อล่อสภาพอากาศ ได้แก่ เวทีพิรุณ, เวทีสายฟ้า, เวทีพายุ, เวทีเมฆ และ เวทีไอน้ำ และมีการทำพิธีปักตะไคร้ไล่ฝน จาก 11 ผู้กล้า ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางคลื่น ที่ทำหน้าที่ปักตะไคร้ตลอดวันงาน ซึ่งปรากฎว่า ประสบความสำเร็จ สามารถทำให้สภาพอากาศฝนตกที่น่ากังวลในงาน ประสบกับความพ่ายแพ้ และทำให้งานผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นทั้งผู้จัดงานและผู้มาร่วมงาน ได้สนุกสนานกับงานในปีนี้ในที่สุด และผู้กล้าทั้ง 11 คน ได้รับรางวัลจากทางคลื่น คือ สามารถมาร่วมงาน Cat Expo ในครั้งถัดๆ ไป ตลอดชีวิตสำหรับไฮไลต์ของงานบางส่วนในครั้งนี้ เช่น การแสดงคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายกับทาง Cat Expo ก่อนพักวง ของ วง Zweed n' Roll, โชว์ครั้งแรกกับงาน จาก 2 ศิลปิน 2 สัญชาติ คือ วงบอยแบนด์จากญี่ปุ่น PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE กับ วงอินดี้ร็อคจากเกาหลีใต้ อย่าง วง Surl, การเล่นร่วมกันของวง Saliva Bastards กับ ป๊อด Modern Dog, การกลับมาร่วมงานแสดงโชว์กับ Cat Radio อีกครั้ง ทั้ง วง The Jukks, วง Serina & Sirinya, Bear Garden ที่มาเล่นร่วมกับ Red Twenty และ วง Srirajah Rockers เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีโชว์คอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆ เช่น ไปส่งกู บขส. ดู๊, De Flamingo, Pixxie, Quedlips, Bomb at Track, Yew เป็นต้น