กัลเดอร์มา เชิญคณะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม กว่า 650 คน จากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยกระดับองค์ความรู้เทรนด์ความงามแห่งอนาคต

กรุงเทพฯ (18 พฤศจิกายน 2567) –ผู้นำด้านนวัตกรรมดูแลผิวและความงามระดับโลก จัดงานประชุม Galderma Aesthetic Injector Network (GAIN) ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีหลายประเทศเป็นตลาดที่เติบโตสูงที่สุดของบริษัท งานครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในวันที่ 26-27 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยถือเป็นงานระดับภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมา พร้อมมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 650 คน ภายในงานมีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจตลอดสองวันเต็ม โดยเจาะลึก 6 เทรนด์สำคัญจากรายงาน “NEXT by Galderma” พร้อมวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของเทรนด์เหล่านี้ต่ออนาคตของวงการความงาม1ศาสตร์แห่งความงามกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรในการดูแลความงามและสุขภาพของคนทั่วโลก และในทางกลับกันกระแสดังกล่าวก็เป็นพลังขับเคลื่อนหลักให้กับการเติบโตของวงการนี้ในช่วงที่ผ่านมา เป็นที่คาดการณ์ว่าตลาดธุรกิจความงามจะเติบโตขึ้นเกือบสองเท่าจนมีมูลค่า 25,9000 ล้านดอลลาร์ภายในปีพ.ศ. 25714 ในขณะเดียวกัน GAIN เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการฝึกอบรมของกัลเดอร์มา ที่มีรากฐานมั่นคงมาอย่างยาวนาน โดยออกแบบขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ผ่านการสร้างสรรค์คอมมิวนิตีพิเศษของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านความงามที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญทางคลินิกเป็นอย่างดี โดย GAIN ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านความงาม เพื่อประโยชน์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านความงามโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นและเอื้ออำนวยต่อการแบ่งปันความรู้และการยกระดับประสบการณ์ด้านการดูแลรักษา ทั้งสำหรับลูกค้าและผู้ประกอบวิชาชีพด้านความงามผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของกัลเดอร์มา กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รวบรวมผู้ชำนาญการด้านความงาม GAIN จากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนผลประกอบการที่แข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อันหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของเรา งานนี้ถูกออกแบบโดยอ้างอิงจาก 6 เทรนด์สำคัญในรายงาน 'NEXT by Galderma' ที่คาดว่าจะขับเคลื่อนความต้องการและกำหนดอนาคตของวงการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดทั้งด้านวิทยาศาสตร์และทักษะในวงการศัลยกรรมความงาม และผลักดันให้ทั้งวงการก้าวไปข้างหน้า”ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงามสูง2,3 และมีหลายประเทศในภูมิภาคนี้เป็นตลาดที่เติบโตรวดเร็วที่สุดของกัลเดอร์มา โดยยอดขายในภูมิภาคนี้ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผลประกอบการอันแข็งแกร่งของบริษัทในทุกหมวดผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จขึ้นมากมายในปีนี้จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลักในด้านความงาม กลยุทธ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการระดับพรีเมียม และการเปิดพื้นที่การรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้กัลเดอร์มามีสถานะอันแข็งแกร่ง พร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ตลาดการดูแลรักษาผิวพรรณยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงจากอุปสงค์อันแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่สร้างสรรค์ขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “งานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เปิดโอกาสให้แพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงามจากประเทศไทยและหลากหลายประเทศได้มาร่วมอัปเดตความรู้และแนวทางการทำหัตถการความงามที่ตอบเทรนด์และนวัตกรรมด้านความงามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงส่งมอบประสบการณ์ความงามที่ตอบทุกเรื่องราวของผิวให้กับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ซึ่งกัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ได้เชิญคณะแพทย์ด้านความงามและการปรับรูปหน้าจากประเทศไทยไปอัปเดตวิทยาการความงามภายในงานนี้รวมกว่า 100 ท่าน รวมถึงเชิญตัวแทนแพทย์จากไทยเป็นวิทยากรบรรยายความรู้แก่ผู้ร่วมงานจากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”กิจกรรมต่างๆ ในงานครั้งนี้ถูกกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับ 6 เทรนด์ความงามทั่วโลกจากรายงาน “NEXT by Galderma” ซึ่งเป็นผลการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ โดยได้ศึกษาร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ1 จนสามารถระบุเทรนด์ต่างๆ ได้ดังต่อนี้แนวโน้มการป้องกันความชราก่อนวัยที่เพิ่มมากขึ้นการให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สอดคล้องกับค่านิยมของผู้ป่วย และให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติความต้องการใช้ศัลยกรรมความงามเพื่อตามทันเทรนด์ล่าสุดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสะท้อนความหลงใหลในไอคอนต่างๆ ตั้งแต่ไอคอนทางวัฒนธรรมไปจนถึงฟิลเตอร์ดิจิทัลและอนิเมะ ซึ่งทำให้เกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการเฉลิมฉลองพลังแห่งการสร้างและเสริมแต่งอัตลักษณ์ด้วยศัลยกรรมความงามการก้าวข้ามความคาดหวังว่าแต่ละวัยควร "มีหน้าตาอย่างไร"นอกจากนี้ ยังจะมีการสำรวจศักยภาพของศัลยกรรมความงามในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบปัญหาน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวงการความงามในภูมิภาคนี้ในอนาคตงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในเอเชีย-แปซิฟิกและในระดับโลกเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมถึง 10 ท่าน โดย นพ. ฤาชา รัศมีโชติ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการฉีดสารเติมเต็มปรับรูปหน้า หนึ่งใน GAIN Trainer จากประเทศไทยเป็นตัวแทนร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งการนำเสนอข้อมูล การไลฟ์สาธิต ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์การดูแลรักษา และการอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ จะฉายให้เห็นภาพที่ชัดเจนของกลยุทธ์วิทยาการด้านผิวหนังแบบบูรณาการ (Integrated Dermatology Strategy) ของกัลเดอร์มา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าทั้งในแง่ของวิทยาการ การศึกษา และนวัตกรรมด้านผิวหนัง ในขณะเดียวกันยังเสริมสร้างคอมมิวนิตี GAIN ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา “GAIN Talks” ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การย้อนวัยและจริยธรรมในธุรกิจความงาม ตลอดจนกิจกรรม “พบผู้ชำนาญการ” หรือ “Meet The Expert” ที่จัดขึ้นหลากหลายช่วงตลอดระยะเวลาสองวัน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำในวงการผิวหนัง พร้อมช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับคอมมิวนิตี GAIN ซึ่งจะสร้างความโดดเด่นให้กับบริษัท ทั้งในฐานะผู้นำที่แท้จริงและในฐานะพันธมิตรอันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมกัลเดอร์มา (ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ GALD) ผู้นำวงการผลิตภัณฑ์เวชสำอางและการรักษาทางผิวหนังโดยเฉพาะ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำระดับพรีเมียมที่ผสานนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวหนังที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านหัตถการความงามผิว และเวชสำอาง และการดูแลรักษาโรคผิวหนัง นับตั้งแต่การก่อตั้งกัลเดอร์มาในปี 1981 บริษัทได้ทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการดูแลผิวหนัง ซึ่งเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ป่วยแต่ละรายด้วยผลลัพธ์ที่เหนือกว่า ผ่านความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ เพราะเราตระหนักดีว่าเรื่องของผิวเป็นส่วนสำคัญของชีวิต กัลเดอร์มาจึงมุ่งขับเคลื่อนวิทยาการด้านผิวหนังเพื่อทุกเรื่องราวของผิว รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ www.galderma.com 1. 