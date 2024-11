เปิดประวัติหมอบุญ นพ.บุญ วนาสิน สะพัดหนีหนี้-มีคดีปลอมลายเซ็น คาดเสียหายหมื่นล้าน

จากกรณี "สนธิ ลิ้มทองกุล" เผยอดีตลูกสะใภ้ "นพ.บุญ วนาสิน" ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรี ร้องทุกข์โดนหมอบุญสร้างเรื่อง ปลอมลายเซ็นเพื่อกู้เงินผ่านเอเยนต์ อ้างให้ผลตอบแทน 15% เสียหายกว่า 8 พันล้านบาท ไม่นับรวมคนอื่นๆ ยังไม่ได้มีเรื่องมีราวเพราะอับอาย คาดสูงถึง 1 หมื่นล้านบาท แฉเจ้าตัวหนีไปต่างประเทศสักพักแล้วเพราะไม่มีเงิน ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (18 พ.ย.) ทำให้ชื่อ นพ.บุญ วนาสิน กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง โดยพบว่า "หมอบุญ" หรือ นพ.บุญ วนาสิน เป็นผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของโรงพยาบาลธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมทั้งหมด 7 แห่งโดยจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ และทางเดินอาหาร, John Hopkins Universityประวัติการฝึกอบรม- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ประสบการณ์การทำงาน- 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd. (N)- 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)- 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี (N)- 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ทันตสยาม (N)- 2554 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม- 2535 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล- 2534 – ปัจจุบัน | นายกสมาคม | สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์- 2559 – มี.ค. 2563 | กรรมการ | Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd. (N)- 2520 – 2558 | ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป(L)อย่างไรก็ตาม พบว่าหมอบุญเคยออกมาขับเคลื่อนในนาม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ขอซื้อวัคซีนชนิด mRNA เข้ามาในประเทศไทย โดยคุณหมอได้ออกมาตั้งข้อสงสัยเรื่องราคาวัคซีนโมเดอร์นา และเคยออกมาวิจารณ์ถึงด้านการบริหารจัดสรรวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาฉีดให้คนไทยล่าช้า และพบว่าองค์การเภสัชกรรมเคยแจ้งความเอาผิด จนแฮชแท็ก #saveหมอบุญ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์มาแล้ว