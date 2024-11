อว.-TED Fund ประกาศความสำเร็จ! ปี 67 หนุนทุน 232 ล้านบาท ปั้นให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs Startup หน้าใหม่

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัด พิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ ประจำปี 2567 หรือ TED Fund Grant Day 2024 เพื่อประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนทุนอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกมาต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมไทยศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า กระทรวง อว. มีภารกิจสำคัญ คือการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความสามารถทั้งในด้านการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านการใช้ประโยชน์จากการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมอบหมายให้ TED Fund เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งในกลุ่มนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนภาครัฐ สร้างโอกาสในการนำงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกมาพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวเร่งสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ สอดคล้องกับแนวนโยบายระยะกลางและระยะยาวของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ และวางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตที่ยั่งยืน“ในปี 2567 TED Fund สนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 264 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนทุนสูงกว่า 232 ล้านบาท มีผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนทุนของ TED Fund ไม่ได้กระจุกอยู่เพียงแค่ส่วนกลาง แต่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็งร่วมบ่มเพาะและดูแลอย่างใกล้ชิด การจัดพิธีมอบทุนฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมขับเคลื่อนประเทศมารวมตัวกัน และพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นต่อไป ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2568 TED Fund ตั้งเป้าสนับสนุนทุน 270 โครงการ รวมมูลค่าทุนกว่า 273 ล้านบาท ครอบคลุมทั้ง 13 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตด้วยฐานนวัตกรรมต่อไป” ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวนางสาว ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา TED Fund ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนและบ่มเพาะองค์ความรู้ทางธุรกิจผ่านกลไกการสนับสนุนทุน 3 โครงการ ได้แก่1. โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สนับสนุนทุนใน 2 โปรแกรม คือ TED Youth Startup โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) และ TED Youth Startup โปรแกรม Proof of Concept (POC) ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่มูลค่า 100,000 - 1.5 ล้านบาท2. โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) สนับสนุนทุนมูลค่าสูงสุด 2 ล้านบาท สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม ให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ3. โครงการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อการยกระดับระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน (Startups for Startups) เป็นโครงการสำคัญที่มุ่งสร้าง Startup Promotors มาช่วยสนับสนุนธุรกิจของ Startup ใน Ecosystem สนับสนุนทุนมูลค่าสูงสุด 2 ล้านบาท​ “จากความสำเร็จในการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปี 2567 ส่งผลให้ TED Fund สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4 เท่าจากมูลค่าการสนับสนุนทุน สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับผู้ประกอบรายใหม่ที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2568 TED Fund จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนต่างๆ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 67 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tedfund.mhesi.go.th หรือเพิ่มเพื่อน Line OA : @tedfund เพื่อรับข่าวการเปิดรับสมัครทุนและกิจกรรมอื่นๆ อย่างใกล้ชิด” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ทาง https://www.facebook.com/tedfund.most.th