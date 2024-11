ฮิปโปแคระ “โทนี่” ส่งของขวัญสุดพิเศษถึง “หมูเด้ง” หวังเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป

วันนี้ (16 พ.ย.) เพจ “ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง“ โพสต์ภาพจดหมายจาก “โทนี่” ลูกฮิปโปแคระแห่งสวนสัตว์ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่ส่งมาถึง “หมูเด้ง” พร้อมกับของขวัญสุดพิเศษ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า“โทนี่ฮิปโปแคระจากเยอรมัน ส่งจดหมายและของขวัญ ให้หมูเด้ง🥰 แต่อ่านเเล้วน้ำตาจะไหล อ่านไม่ออก 555“โดยในจดหมายมีใจความว่า”On behalf of our baby hippo Toni, we are sending you a special gift. We think Toni and Moo Deng are destined to be long distance BFFs! (Best friend forever)Here's a special friendship bracelet just for Moo Deng““ถึงสวนสัตว์เขาเขียวในนาม “โทนี่” ฮิปโปน้อยของเรา เราได้ส่งของขวัญสุดพิเศษไป เราคิดว่าโทนี่และ ”หมูเด้ง“ จะต้องได้เป็นเพื่อนซี้กันแน่ๆ และนี่คือสร้อยข้อมือมิตรภาพพิเศษสำหรับ “หมูเด้ง”โดยเฉพาะ”อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สถานทูตเยอรมัน โพสต์ภาพ ”โทนี่“ ฮิปโปแคระแห่งเบอร์ลิน ชี้ อาจเป็นพี่สาว ”หมูเด้ง“ เครือญาติที่เหลืออยู่ ซึ่งใกล้สูญพันธุ์ที่พบในป่าแค่ 4 ประเทศ