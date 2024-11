"เกตุมณี นิมมานเหมินท์" ชูคอร์สออนไลน์ EngCatcher เรียนสนุกผ่านหนัง ในยุคโลกไร้พรมแดน

ทักษะด้านภาษาของคนไทย ยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านไป ธุรกิจด้านการศึกษาก็กลับมาคึกคัก เนื่องจากการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น แต่ในส่วนของการเรียนภาษาในรูปแบบห้องเรียน แม้จะสะดุดอยู่บ้าง แต่หลายที่ก็ปรับมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์และพฤติกรรมผู้เรียนที่เปลี่ยนไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงด้านการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการยกระดับภาพการศึกษาของคนในประเทศ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงมีโอกาสได้พูดคุยกับ นางสาวเกตุมณี นิมมานเหมินท์ กรรมการผู้จัดการคอร์สเรียนภาษาออนไลน์ EngCatcher และบริษัทให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ Trans World Education (TWE) ที่คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน เล่าให้ฟังถึงความสำคัญของทักษะทางภาษา ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและในตลาดแรงงาน

อุปสรรคด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยสิ่งที่เรามองว่าเป็นอุปสรรคทางภาษาของคนไทย อย่างแรกเลยคงเป็นเรื่องระบบการศึกษา หากภาษาเป็นเครื่องมือของการสื่อสาร การเรียนรู้ก็ควรเริ่มจากการฟัง พูด แล้วจึงพัฒนาไปสู่การอ่านและเขียน เช่นเดียวกับเราทุกคน ที่เริ่มเรียนภาษาไทยเราพูดได้ก่อนเข้าโรงเรียนด้วยซ้ำ การเรียนภาษาต่างประเทศ ก็เริ่มแบบนั้นเหมือนกัน แต่ในระบบการศึกษาไทย กลับสวนทางกับธรรมชาติ เพราะเน้นที่ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ทำให้ผู้เรียนสื่อสารได้ไม่คล่องแคล่ว มัวแต่กังวลเรื่องความถูกผิด จนเกิดเป็นความไม่กล้าสื่อสารไปโดยปริยาย อีกทั้งระบบการศึกษาของเราก็เน้นสอนภาษาอังกฤษในเชิงทฤษฎี เพื่อสอบทำคะแนนมากกว่าการสื่อสารเพื่อนำไปใช้งานได้จริง เพราะฉะนั้นปัจจัยหลักของผู้เรียนทุกวัย คือต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้หรือ Learning Zone ให้ทุกคนก่อน แล้วค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่ โดยไม่ต้องกลัวว่าพูดออกไปแล้วจะถูกหรือผิด ลบค่านิยมแบบเดิม มาเน้นสร้างค่านิยมใหม่ คล่องก่อนถูกต้อง สื่อสารให้เข้าใจเป็นหลัก กล้าที่พูดและสนุกไปกับทุกสถานการณ์ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย เปิดใจ เห็นภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่น่าสนุกและท้าทายมากขึ้นเริ่มต้นปฏิวัติด้านการเรียนการสอนภาษา ต้องย้อนกลับไปเมื่อราว 15 ปีก่อน พอเรียนจบปริญญาโท ด้านจิตวิทยาการปรึกษา ก็ได้มีโอกาสทำงานเป็นวิทยากรและนักจิตวิทยา ได้เจอนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เข้ามาปรึกษาก็หลากหลาย เราทำมานานจนรู้สึกอิ่มตัว ต่อมาได้มีโอกาสมาช่วยธุรกิจของญาติผู้ใหญ่ เป็นบริษัทแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ตรงนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้กระบวนการแนะแนว ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน การหาข้อมูล เสนอทางเลือกลักษณะงานมันตรงกับความถนัดของเราในฐานะนักจิตวิทยา ทำให้รู้ว่าหัวใจสำคัญของการแนะแนวคือ การไม่ตัดสินใจแทน แต่เป็นผู้ช่วยคอยเสนอทางเลือกเพื่อให้ผู้เรียนค้นหาเป้าหมายของตนเองได้อย่างชัดเจน เพราะนักเรียนทุกคนต้องสร้างเส้นทางความสำเร็จที่พวกเขารู้สึกพอใจและมีความสุข การที่เราช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ เติบโต และรับผิดชอบเป้าหมายของตนเองได้อย่างมั่นคงในระยะยาว มันเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจครั้งสำคัญ ที่ผลักดันให้เรารู้สึกว่ามาถูกทางแล้ว จึงตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของญาติท่านนั้น มาดำเนินการต่อพร้อมสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ที่เราทุ่มเท และอยู่ในวงการการศึกษามา ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ จนเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ผ่านความสำเร็จของนักเรียนแต่ละคนสองธุรกิจ ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อเดียวกันสำหรับงานหลักที่ทำอยู่ ก็จะมี Trans World Education (TWE) เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการแนะแนวและส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในฐานะกรรมการผู้จัดการและผู้ให้คำปรึกษา เราได้ช่วยเหลือนักเรียนมากกว่า 10,000 คน โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและโรงเรียน เราสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก ทั้งคอร์สระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงโครงการชิงทุนการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะที่สำคัญสำหรับอนาคต นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนทุนการศึกษาคุณครู เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพอีกด้วยและหลังจากที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านการสร้างหลักสูตรออนไลน์ (Online Course) การพัฒนา : การวางแผนและการดำเนินการ จาก University of British Columbia ประเทศแคนาดา ทำให้มีอีกบทบาทหนึ่งที่ต่อยอดขึ้น คือเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท EngCatcher ซึ่งเป็นธุรกิจการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Interactive Online ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งทั้งสองธุรกิจเราขับเคลื่อนด้วยความเชื่อเดียวกันว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสำรวจ และการพัฒนาตนเองเป็นกุญแจของความสำเร็จในอนาคต” ในฐานะผู้ประกอบการเราจึงมีบทบาทในการเสนอทางเลือกเพื่อช่วยผลักดันให้ผู้เรียนค้นพบตนเองผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างเปิดกว้างแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย เรียนภาษารูปแบบใหม่EngCatcher เป็นระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์แบบโต้ตอบ (Interactive Online) ที่ออกแบบให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และชัดเจนผ่านแพลตฟอร์ม Web-based เรียนได้ทุกที่ Tailored by Learners for Learners เราออกแบบมาโดยมีผู้เรียนกว่า 1,000 คนได้มีส่วนร่วมด้วย และเราเป็นที่เดียวด้วย มันทำให้เราแตกต่างตรงที่เรานำประสบการณ์จริงจากผู้เรียนมาสร้างเป็นหลักสูตร เพราะเรามองว่าผู้เรียนเจอปัญหาจริง คำถามจริง สถานการณ์จริง รวมถึงรู้วิธีการเรียนที่ชอบหรือไม่ชอบ ได้ผลหรือไม่ได้ผล ซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่นได้ นอกจากเราจะเข้าใจผู้เรียนให้ได้มากที่สุดแล้ว รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราโดดเด่น และแตกต่างด้วยเช่นกัน คือ เรียนรู้ผ่านสตอรี่ (Story-based Learning) ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมกับเรื่องราว โดยเรียนผ่านคลาสหนังและเกมโต้ตอบ เสมือนเหตุการณ์จริง ได้สนุกไปพร้อมกับตัวละครต่าง ๆ เช่น สั่งเครื่องดื่ม ไปสนามบิน นัดเจอเพื่อนใหม่ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เชื่อมโยงการใช้ภาษาเข้ากับสถานการณ์จริงทั้งหมด ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนว่าจะใช้ภาษาอย่างไรและเมื่อไหร่ เขาจะจดจำได้ดีกว่าท่องจำแบบเดิม ๆ ที่ไม่มีบริบทแน่นอน ให้ผู้เรียนเข้าใจภาพใหญ่ก่อน แล้วภาพย่อย ๆ จะง่ายมากขึ้นด้วยความที่ผู้เรียนของเราหลายคน เคยเรียนตามหลักไวยากรณ์แล้วรู้สึกว่าไม่สามารถนำภาษาไปใช้สื่อสารได้ตามที่ใจต้องการในชีวิตจริง โดยเฉพาะการฟังและพูดที่ต้องการความคล่องแคล่ว ดังนั้น การเรียนด้วยเทคนิค Chunk ของ EngCatcher จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะด้วยเทคนิค Chunk ที่เป็นการเรียนกลุ่มคำที่ใช้บ่อยในภาษาพูด แบบที่เราได้ยินกันในชีวิตจริง ไม่ใช่ตามหนังสือเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วลีหรือกลุ่มคำที่แบ่งตามสถานการณ์การใช้งานเน้นที่การเรียนรู้ภาษาพูด (Spoken Language) โดยมีสตอรี่เป็นเรื่องราวแกนกลาง ไม่ใช่ตามหนังสือเรียนที่อาจกรุ๊ปตามหมวดหมู่อักษร หรือ Tense ทีละบท เป็นต้น การเรียนรู้แบบนี้ ช่วยผู้เรียนให้สามารถนำภาษาที่เรียนไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องนึกถึงโครงสร้างประโยคหรือไวยากรณ์ที่ถูกต้องทุกครั้งก่อนพูดจับความสำเร็จให้อยู่หมัด กับ EngCatcher“เรียน Eng ไม่อิง Grammar” ไม่ว่าจะเด็กไทย หรือผู้ใหญ่วัยทำงานทุกคนทุกวัย เราเชื่อว่า มีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้ว หากเริ่มต้นอย่างถูกวิธี “การมีสื่อที่ดีมากมาย แม้อยู่ในมือ ก็ไม่เท่าการเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม” สิ่งที่จำเป็นคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการเรียนรู้ภาษาใหม่ โดยให้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ แทนที่จะเน้นการวิเคราะห์หลักไวยากรณ์และหาคำตอบที่ถูกหรือผิดเพียงอย่างเดียว เพราะการสอนที่ยึดติดกับไวยากรณ์มากเกินไปอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกกลัวความผิดพลาดและขาดความมั่นใจ ซึ่งเป็นอุปสรรคของความสำเร็จในการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าผู้เรียนคนไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาให้เทียบเท่าได้แน่นอน หากได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและศักยภาพของแต่ละบุคคลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://engcatcher.com/courses/