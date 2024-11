เตรียมตัวให้พร้อม! 4 ธนาคารใหญ่ประกาศปิดปรับปรุงระบบ 16-24 พ.ย.

วันนี้ (15 พ.ย.) 4 ธนาคาร ใหญ่ประกาศปิดปรับปรุงแอปพลิเคชัน แนะลูกค้าและผู้ใช้บริการวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าในระว่างวันที่ 16-24 พ.ย. 2567 นี้ โดยทั้ง 4 ธนาคารได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพโดยธนาคารออมสิน ได้ระบุข้อความแจ้งว่าธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบงานบางส่วนชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ในวันและเวลา ดังนี้* ช่วงที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 00.30 - 09.30 น. (9 ชั่วโมง)* ช่วงที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 00.30 - 09.30 น. (9 ชั่วโมง)ช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้* Mymo* พร้อมเพย์* Corporate Internet Banking* GSB Now* ตู้ Passbook* ตู้ ATM/ADM* จุดให้บริการผ่านหน่วยงานพันธมิตร เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ ตู้เติมเงินอัตโนมัติ* บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัตรเดบิต* บริการรับเงินโอนจากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารออมสิน* บัตรเดบิตออมสินทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกำหนดปิดระบบชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมน้อยที่สุด และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ระบุข้อความว่า* ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ* ในวันที่ 16 พ.ย. 2567 เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 17 พ.ย. 2567 เวลา 06.30 น.* อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง Krungsri Online จะได้รับผลกระทบ และจะไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกธนาคารทหารไทยธนชาต ได้ระบุว่า* ทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ทีทีบี ทัช เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ทีทีบี ทัช* จะปิดปรับปรุงระบบในเช้าวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น.และธนาคารกรุงเทพ ได้ระบุข้อความว่าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 01.00 น. – 08.00 น. ส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 08.00 น.* บริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 06.00 น.* บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)ตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 06.00 น.* บริการ BeMerchant และ BeMerchant NextGen* บริการ e-Wallet, Be Wallet และ QR Payment* บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking)* บริการบัวหลวง ไอซัพพลาย (Bualuang iSupply)* บริการบัวหลวงโฟน* บริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)* บริการรับเงินโอน ฝากเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการ จากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ* ผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินได้* ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ไม่สามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) eCommerce และ E-Paycard รวมถึงไม่สามารถทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสด (Cash Advance)ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพ และของต่างธนาคารได้* บริการรับเงินโอน จากต่างธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าหมายเลขพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีธนาคารกรุงเทพ* บริการ API Payment* บริการ SMS* บริการคอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash)* บริการไอแคช (ระบบใหม่) (iCash (New System))* บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bualuang e-Guarantee)