ร้านแบล็คแคนยอน ส่ง SMS ถึงลูกค้า ข้อมูลถูกละเมิด เตือนระวังมิจฉาชีพ

วันนี้ (14 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มี SMS มาจากชื่อผู้ส่ง BlackCanyon ระบุว่า "ตามที่ แบล็คแคนยอน ได้ตรวจพบว่า ข้อมูลของท่านถูกละเมิด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล โดยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินใดๆ จึงขอเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดระมัดระวังกรณีที่อาจมีผู้แอบอ้างในการติดต่อเพื่อขอข้อมูลและทำธุรกรรมใดๆ กับท่าน รวมถึงไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่ตรวจสอบที่มาไม่ได้ บริษัทฯ ขอเรียนย้ำว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด และต้องขออภัยท่านที่อาจเกิดความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ในครั้งนี้"จากการตรวจสอบพบว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ร้านแบล็คแคนยอนถูกแฮกเกอร์ได้ทำการส่งข้อความให้ลูกค้า ระบุว่าได้แฮกและขโมยข้อมูลของแบล็คแคนยอน มากกว่า 958 GB รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย และจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกขโมยทั้งหมดวันที่ 5 พ.ย. พร้อมทั้งส่งลิงก์หลักฐาน และขู่ให้ลูกค้ากดลิงก์เพื่อติดต่อกลับทำให้เฟซบุ๊ก Black Canyon ประกาศว่า “เรียนลูกค้าทุกท่าน แบล็คแคนยอนขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลของลูกค้าทุกท่านได้รับการจัดเก็บด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลทั่วไป ไม่มีการเก็บข้อมูลทางด้านการเงินของลูกค้าแต่อย่างใด เราขอให้ทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล และขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการใช้บริการกับเรา”ต่อมา วันที่ 6 พ.ย. เฟซบุ๊ก Black Canyon ชี้แจงว่า บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความเสียใจ และขออภัยต่อเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ ได้ดำเนินการระงับความเสียหาย โดยการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในการสืบสวนสอบสวน เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกบริษัทฯ ขอแจ้งเตือนให้ท่านเพิ่มความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือเปิดไฟล์ใดๆ หรือการแอบอ้างทางโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยของท่านทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามหลักมาตรฐานสากล โดยคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ล่าสุด วันที่ 12 พ.ย. บริษัทฯ แจ้งความคืบหน้าในกรณี เหตุข้อมูลรั่วไหลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้• ทางบริษัทฯ ได้เชิญทางผู้เชี่ยวชาญจากทางหน่วยงานรัฐ และเอกชน ดำเนินการสืบสวนสอบสวน และแก้ไขสถานการณ์ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ โดยพบเหตุการณ์บุกรุกข้อมูลบางส่วนขององค์กร• ทางบริษัทฯ ได้เข้าแจ้งความ ทำรายงานเบื้องต้น และดำเนินการส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย• ทางผู้เชี่ยวชาญได้นำมาตรฐาน NIST SP 800-61r3 Incident Response Recommendations and Considerations for Cybersecurity Risk Management ในการดำเนินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น• ผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบ ทบทวน ผลการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPIA Data Protection Impact Assessment ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562• ข้อมูลที่ถูกอ้างถึงในข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูลระบบลงทะเบียนการเข้าทำงานของพนักงานที่ยกเลิกการใช้งานแล้วในปัจจุบัน รวมถึง ภาพนิ่ง ของกล้องวงจรปิด ที่เก็บไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยของร้าน โดยมีป้ายแจ้งให้ทราบตามกฎหมายกำหนด• ทางบริษัทฯ ได้เชิญทีมงานพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (DFIR) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล พร้อมหาสาเหตุในการบุกรุก เพื่อประกอบการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง• ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันการโจมตี EDR เพิ่มเติม จาก Antivirus ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมให้สูงขึ้น• ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงในการเข้าถึงข้อมูล โดยทีมงาน MDR (Managed Detection and Response (MDR) เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ ตอบสนองเหตุ และฟื้นฟู ในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์• ทางบริษัทฯ ได้เข้าควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด โดยการจำกัดการเข้าถึง ตั้งค่าการเข้าถึงใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2567ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในขั้นตอน การเร่งหาสาเหตุ และพยายามปรับปรุงคุณภาพ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมา โดยคาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจและกำลังใจจากท่านทั้งหลายที่มอบให้ และยังคงเป็นลูกค้าที่ดีของ “แบล็คแคนยอน” ต่อไป