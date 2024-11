กระทรวงอุตฯ ผนึก ส.อ.ท. จัดใหญ่ “EnwastExpo 2024” ชูนวัตกรรมสินค้าบริการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย

วันนี้ (13 พ.ย.) นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน EnwastExpo 2024 (Environmental & Waste Management Expo 2024) งานแสดงสินค้าบริการและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ภายใต้แนวคิด ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า Episode 2: Future We Care จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ อิมแพค เมืองทองธานีนายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การจัดการกากสารพิษ ที่ทำร้ายชีวิตประชาชน 2. Save อุตสาหกรรมไทย และ 3. การสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ โดยจะดำเนินการใน 3 แนวทาง คือ 1) การสร้างความร่วมมือ พันธมิตรห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ 2) การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปฏิรูประบบอุตสาหกรรม และ 3) การปรับกฎหมายและภารกิจเข้าสู่ภาครัฐดิจิทัล สร้าง Ease of Doing Business มุ่งส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน คู่ชุมชน ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นไปตามเป้าหมายการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามแนวคิด BCG เพื่อการขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ที่ตอบโจทย์ประเทศไทยและประชาคมโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนแข่งขันได้ในระดับสากล“กระทรวงอุตสาหกรรม จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางระบบดูแล ควบคุม และกำจัดของเสียในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน การใช้พลังงานทางเลือก สู่การเป็นอุตสาหกรรมไบโอชีวภาพ (Bio Circular Economy) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon Industry) ในลำดับต่อไป”นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การยกระดับระบบการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานระดับสากล การผลักดันและขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์วัสดุหมุนเวียน หรือ Circular Material Hub ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริมให้สมาชิก ส.อ.ท. ดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามหลักวิธี และเป็นไปตามกฎหมาย ใช้บริการจากบริษัทฯ ที่ได้รับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor หรือบริษัทที่มีมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ดี ผลักดันให้สมาชิกมีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ๆ ของโลกเพื่อความยั่งยืน โดยใช้พลังงานสะอาด สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ตาม BCG Model และเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”นายธนาธร ตรงสิทธิวิทู ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า งาน “EnwastExpo 2024” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยจัดแสดงสินค้าและบริการ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่เข้ามาใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม การจัดการขยะชุมชน รวมไปถึงการจัดการของเสียที่เกิดจากภาคครัวเรือน เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ 360 องศา รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม กว่า 20 หัวข้อ อาทิ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน กระแส หรือ เรื่องจำเป็น” หัวข้อ “ESG กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” หัวข้อ“กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไป / ทิศทางและอนาคต” และการอภิปราย ในหัวข้อ “ปัญหาขยะอุตสาหกรรม แนวทางในการแก้ไขและป้องกัน” เป็นต้นทั้งนี้ ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าคุณภาพที่จะเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจตลอด 3 วัน โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนผู้สนใจ บนพื้นที่กว่า 8,000 ตร.ม. เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 150 บริษัทงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย Environmental & Waste Management Expo 2024 หรือ EnwastExpo 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://enwastexpo.com หรือ https://lin.ee/96Yeugi (หรือพิมพ์ @enwastexpo)