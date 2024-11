สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ หรือ สสอท.จัดงานวันครบรอบการสถาปนาปีที่ 47 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ณ สโมสรทหารบก

โดยผลการตัดสินผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ปีพุทธศักราช 2567 บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ระดับดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.เจริญเนตร แสงดวงแข มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ผศ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับดี กลุ่มสังคมศาสตร์ ได้แก่ รศ.เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.นักสิทธ์ ศักดาพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์เสริมสิน ไพรินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับดีมากกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ นายพาริส หงษ์สกุล มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.โพธิวัฒน์ งามขจรวิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ผศ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระดับดี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ นายโชติวัน แย้มขยาย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นักวิจัย ระดับดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรมกลุ่มงานด้านสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ นิลทับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ นายอรรถพล จิระทัศนกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กลุ่มงานด้านกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ นายวุฒินันท์ อิมามี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ นายนวพล เกษมธารนันท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์พิฑูรย์ ทองฉิม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ นายณัฐพงศ์ บุญยัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น อีกรวมทั้งสิ้น จำนวน 29 รางวัล และมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะบัญชี เพื่อรับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” และ นักศึกษามีความสามารถด้านกีฬาเพื่อรับทุน “สุรี บูรณธนิต”สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ จัดงานครบรอบการสถาปนาภายใต้แนวคิด "The Power of NEW GEN" ครั้งนี้ขึ้นเพื่อมุ่งแสดงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันเป็นการเปิดทางเลือกที่ทันสมัยสำหรับการศึกษาต่ออุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการลงทุนพัฒนาที่ทันสมัย เน้นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล และ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติต่อไป