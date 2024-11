Supersports เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางกีฬาต่อเนื่องปีที่ 11 กับแคมเปญ “รื้อ แลก ลด” ส่งต่อรองเท้ากีฬาเก่าสภาพดีแก่เยาวชนที่ขาดแคลน

ในปีนี้ทางซูเปอร์สปอร์ตยังคงได้รับความร่วมมือจากลูกค้า ร่วมส่งต่อรองเท้ากว่า 3,225 คู่และบริจาคเงินกว่า 1,054,000 บาท โดยลูกค้าที่ร่วมบริจาคจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 800 บาท สำหรับซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ที่ร่วมรายการ เพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและสุขภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเงินดังกล่าวจะนำไปร่วมสมทบทุนโครงการ “สานฝัน ทำเพื่อน้อง ปี 2567” มอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้ายากจนพิเศษทั่วประเทศ และโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล หรือที่รู้จักกันในนาม Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) เผยว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมาซูเปอร์สปอร์ตมุ่งสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนมาโดยตลอด แคมเปญ “รื้อ แลก ลด” เป็นตัวอย่างที่ดีของการดำเนิน CSR ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสังคม สร้างโอกาส และสร้างรอยยิ้มให้เด็กและเยาวชน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซูเปอร์สปอร์ต ในการเป็นมากกว่าแค่ผู้ค้าปลีก แต่เป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อสังคมและชุมชน แคมเปญนี้เราทำมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 11 แล้ว ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มักจะเปลี่ยนรองเท้ากีฬาใหม่อยู่เป็นประจำ ทำให้หนึ่งคนอาจจะมีรองเท้าหลายคู่และไม่ได้ใช้งานจริงทุกคู่นั่นเอง ซูเปอร์สปอร์ตจึงขอเป็นตัวแทนในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย ที่พร้อมส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีให้คนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยจัดโครงการสนับสนุนให้รื้อรองเท้าสภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาบริจาคเพื่อสร้างโอกาสให้คนที่ขาดแคลน เป็นการสร้างประโยชน์ให้สังคมในวงกว้างไปด้วยกัน”ทั้งนี้ รองเท้าที่ได้รับบริจาคจากแคมเปญ “รื้อ แลก ลด” Get Donate Make Your Move ทางซูเปอร์สปอร์ตได้มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนรับมอบรองเท้าให้เด็กๆ ในสถานรองรับ พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน ในเครือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานรับมอบ จำนวน 3,225 คู่ เพื่อนำมามอบแก่เด็กๆ ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ทั้ง 31 แห่งทั้งนี้ เงินที่ได้รับบริจาคจากแคมเปญ “รื้อ แลก ลด” Get Donate Make Your Move กว่า 1,054,000 บาท ทางซูเปอร์สปอร์ตได้ ร่วมส่งต่อเป็นของขวัญ สร้างกำลังใจและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ภายใต้โครงการ ‘Million Gifts Million Smiles ปีที่ 15 โดยกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก และภาคีเครือข่าย มูลค่ารวม 527,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้น้องๆ เยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ ได้มีโอกาสออกกำลังกาย สร้างพลังมูฟรอยยิ้ม และสุขภาพที่แข็งแรง โดยกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก และภาคีเครือข่าย อีกส่วนหนึ่งจะมอบสมทบทุนโครงการ “สานฝัน ทำเพื่อน้อง ปี 2567” เป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้ายากจนพิเศษทั่วประเทศอีก 527,000 บาท ต่อไป