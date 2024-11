เปิดสัมผัส รับประสบการณ์ไวน์เทสติ้ง ในงาน “Unique Wines of Ciudad Real” ลิ้มรสชาติเอกลักษณ์ไวน์จากสเปน

นับเป็นโอกาสดีของไทย เมื่อ The Provincial Council of Ciudad Real ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “Unique Wines of Ciudad Real” นำ “ไวน์เอกลักษณ์จากเมืองซิวดัด เรอัล” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลเมืองซิวดัด เรอัล หนึ่งในภูมิภาคผลิตไวน์ชั้นนำของโลก มอบประสบการณ์สุดพิเศษของการนำชิมไวน์โดย “จอร์แดน คอร์เตส” ซอมเมอลิเยร์ชาวสเปนชื่อดัง ซึ่งมีประสบการณ์ในประเทศไทยมากว่า 5 ปี ความเชี่ยวชาญของเขาช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับรสชาติและลักษณะเฉพาะของไวน์จากเมืองซิวดัด เรอัล ให้แขกผู้ร่วมงานได้รู้จักและชื่นชมไวน์จากภูมิภาคที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯเรียกได้ว่าในงานได้รวมผู้คนในวงการไวน์เอาไว้มากมาย ทั้งผู้จัดจำหน่ายไวน์ ตัวแทนจากโรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ที่รักในการดื่มไวน์อีกด้วย ที่นอกจากจะได้ตื่นเต้นเมื่อลองลิ้มชิมรสชาติไวน์คุณภาพจากเมืองซิวดัด เรอัลแล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับอาหารสเปนดั้งเดิม อาทิ แฮมอิเบอริโก และชีสแมนเชโก ซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัวกับไวน์ชั้นเลิศในงานซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความพิเศษของไวน์จากเมืองซิวดัด เรอัล และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไวน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูมิภาคนี้ในกลุ่มผู้บริโภคและผู้ที่ชื่นชอบไวน์ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเพื่อโปรโมตงานแสดงไวน์ชื่อดัง “เฟนาวิน” (Fenavin) งานแสดงไวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสเปนให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเปิดโอกาสให้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสเปนและไทยในเรื่องของไวน์ สำหรับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของวงการไวน์ในอนาคตโดยงานแสดงไวน์ “เฟนาวิน” (Fenavin) จะจัดขึ้นในเมืองซิวดัด เรอัล ประเทศสเปน เป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และได้มีการเชิญบริษัทไทยบางแห่งเข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค โดยภายในงานจะมีตัวแทนจากทั่วโลกกว่า 100 ประเทศเข้าร่วม และในงานเฟนาวินปีหน้า คาดการณ์ว่า “ไวน์สเปน” จะเป็นที่รู้จักและจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น