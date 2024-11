2475 Dawn of Revolution จากภาพยนตร์สู่หนังสือการ์ตูน คาดหวังเด็กรู้รากเหง้าประวัติศาสตร์

อนึ่ง การเปิดตัวหนังสือการ์ตูน 2475 Dawn of Revolution จัดขึ้นที่คลิคเอ็กซ์ สามย่าน ศูนย์การค้าแอมพาร์ค อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีนายนันทิวัฒน์ สามารถ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายนิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลง และนายชวัส จำปาแสน หรือครูอะไหล่ โครงการสตรีทอาร์ต คิง ภูมิพล มาร่วมงาน สำหรับหนังสือการ์ตูน 2475 Dawn of Revolution จำหน่ายราคาเล่มละ 555 บาท สั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊ก "2475 Dawn of Revolution"