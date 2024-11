“OCSB ENVIRONMENTALLY FRIENDLY:กล้า GO GREEN สร้างอนาคตสีเขียว” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วไปสู่การปรับเปลี่ยน เป็นพลาสติกชีวภาพ

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) ได้จัดกิจกรรม “OCSB ENVIRONMENTALLY FRIENDLY: กล้า GO GREEN สร้างอนาคตสีเขียว” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร โดยในโอกาสนี้ OCSB ได้มอบถุงเพาะชำพลาสติกชีวภาพจำนวน 5,000 ใบ เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าและการเพาะชำกล้าไม้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลาสติกทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้เป็นประธานในกิจกรรม “OCSB ENVIRONMENTALLY FRIENDLY: กล้า GO GREEN สร้างอนาคตสีเขียว” ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในโอกาสนี้ OCSB ได้มอบถุงเพาะชำพลาสติกชีวภาพจำนวน 25,000 ใบ เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าและการเพาะชำกล้าไม้ภายในโรงเรียนฯกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในหมู่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการถึงความสำคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นพลาสติกชีวภาพ ดำเนินงานโดยสถาบันพลาสติกได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำคัญจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น ถาดอาหาร กระบอกใส่ดินสอ ถ้วยใส่ยา กระถางต้นไม้ และถุงเพาะชำ จากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก โครงการนี้ยังมีการพัฒนาสูตรและแม่พิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเข้าสู่การผลิตพลาสติกชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการใช้งานจริงเพื่อกระตุ้นความต้องการภายในประเทศกิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกปรับตัวและยกระดับการผลิตสู่การใช้พลาสติกชีวภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พลาสติกชีวภาพที่ใช้ในการผลิตถุงเพาะชำครั้งนี้ ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงในภาคการเกษตร ช่วยให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนการจัดกิจกรรม “OCSB ENVIRONMENTALLY FRIENDLY: กล้า GO GREEN สร้างอนาคตสีเขียว” ครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนให้สังคมหันมาใช้พลาสติกชีวภาพอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสังคมที่ใส่ใจธรรมชาติ ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร และโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม แสดงถึงความตั้งใจของ OCSB ในการร่วมสร้างอนาคตที่สีเขียวและยั่งยืนให้กับประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพลาสติกชีวภาพและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ที่ 0 2430 6810 หรือ E-saraban@ocsb.go.th