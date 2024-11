“Krungthai Travel Debit Card” ตอบโจทย์นักเรียนไทยในต่างแดน ในงาน OCSC International Education Expo 2024

นายกิติพงศ์ มุตตามระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ “OCSC International Education Expo 2024” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อเปิดโอกาสนักเรียนไทยเข้าถึงการศึกษาในต่างประเทศ โดยธนาคารร่วมออกบูธ นำเสนอ Krungthai Travel Debit Card ที่รวมทุกธุรกรรมการเงินต่างประเทศไว้ในบัตรเดียว ตอบโจทย์ทุกการใช้จ่ายในต่างประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองและนักเรียนไทยในต่างแดน อีกทั้ง ยังจัดเวิร์กช็อป ในหัวข้อ “Unlock Your Potential: Learn Live Life with Krungthai” จากผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการวางแผนทางการเงินสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับบัตร Krungthai Travel Debit Card จัดเต็มสิทธิประโยชน์ ทำให้ทุกการใช้จ่ายในต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย สะดวก และปลอดภัย● แลกเงินเรทพิเศษครอบคลุม 20 สกุลเงินชั้นนำ รองรับการใช้จ่ายทั่วโลก ไม่เสียค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%● รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% จากบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ Global Savings ใน 6สกุลเงินหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร ( EUR) ปอนด์สเตอลิง (GBP) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หยวนของจีน (CNY) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)● รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาทต่อปี สำหรับบัตร Krungthai Travel Premium Mastercard Debit โดยรับเครดิตเงินคืน 1% จากยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศสะสมทุกๆ 30,000 บาท จนถึง 31 ธ.ค.67 หลังจากนั้น รับ 0.5% จนถึง 31 ธ.ค.68 สำหรับบัตร Krungthai Travel Platinum Mastercard Debit รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทต่อปี โดยรับเครดิตเงินคืน 0.5% จากยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศสะสมทุกๆ 30,000 บาท จนถึง 31 ธ.ค.67 หลังจากนั้นรับ 0.25% จนถึง 31 ธ.ค.68● เอกสิทธิ์พิเศษ Mastercard Travel Rewards รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนจากร้านค้าแบรนด์ชั้นนำ พันธมิตร Mastercard ทั่วโลก● ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มั่นใจทุกการใช้จ่าย ด้วยรูปแบบบัตร Numberless ไม่แสดงหมายเลขบัตร หมดกังวลเรื่องการคัดลอกข้อมูลบนบัตร● ฟรี! ค่าธรรมเนียมกดเงินสดที่ตู้ ATM ทั่วโลก (เฉพาะส่วนของธนาคารผู้ออกบัตร) สำหรับบัตร Krungthai Travel Premium Mastercard Debitผู้สนใจ สมัครบัตรได้ที่ แอปฯ Krungthai NEXT พิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และรายปี (ปีแรก) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิ.ย.68 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111