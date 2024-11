“รร.ยอแซฟฯ สามพราน” จัดคอนเสิร์ตการกุศลครบรอบ 60 ปี ไลน์อัพสุดปัง “Slot Machine-Three Man Down-Tattoo Colour” นำทัพ

26 พฤศจิกายน 2567 เคลียร์คิวให้ว่าง แล้วเตรียมมาสนุกในคอนเสิร์ตรับลมหนาว พบศิลปิน-วงดังแห่งยุคโรงเรียนยอแซฟอุปถัมป์ สามพราน จ.นครปฐม จัดคอนเสิร์ตใหญ่การกุศลครบรอบ 60 ปีการเติบโตเพื่อร่วมพัฒนาสังคมเชิญชวน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า แฟนคลับศิลปิน และคนนอกซื้อบัตรเข้าชมได้สนุกไปกับ 7 ศิลปินคุณภาพ แสง สี เสียง จัดเต็ม พร้อมจอถ่ายทอดสด ภายในงานSlot Machine | Three Man Down | Tattoo Colour | Monica | SOULNIST | FIRZTER | V3RSE .พร้อมความบันเทิงที่จอยได้ทุกเพศทุกวัย โชว์บอลลูน ว่าวแฟนซี ตุ๊กตาเป่าลม สวนสนุก บ้านลม สมทบด้วยคาราวานฟรูดทรัคจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมจุดนั่งทานอาหารในงานจำหน่ายบัตรยืน ราคา 899 บาท พร้อมโปรโมชั่นซื้อ 2 แถม 1 จำนวนจำกัด (เฉลี่ยใบละเพียง 599 บาท)เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. เข้าฟรี! พร้อมผู้ปกครองที่ซื้อบัตร 1 ท่านสะดวกกับช่องทางจำหน่ายบัตรออนไลน์ ทั้งLine Official : Joseph Concert (https://lin.ee/Q9ra2tu) หรือทาง EVENTPASS ที่สามารถชำระบัตรเครดิตได้(https://ticket.eventpass.co/t/josephconcert)พบกัน 26 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. เวทีชั่วคราวสนามฟุตบอลใหญ่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพรานจ.นครปฐม (https://maps.app.goo.gl/WDXDKcpqfSh3L2FX9)สอบถามโทร 06-2312-4782 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจ Facebook : JOSEPH CONCERT.