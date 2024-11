เตรียมจัด “STREET KINGS เยือนหัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง” โชว์ Supercar เต็มลานเดอะสแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน 29-30 พ.ย.นี้

บลูพอร์ต หัวหิน, The Collections Hua Hin, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และกลุ่มบริษัทพราว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์ทรัส จำกัด และกลุ่ม Street King จัดกิจกรรม Super Car Show ภายใต้งานชื่อ “ STREET KINGS เยือนหัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง” ที่จะนำขบวนรถหรูซูเปอร์คาร์มากกว่า 50 คันมาให้คุณได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ลาน เดอะสแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปกิจกรรมภายใต้งาน “ STREET KINGS เยือนหัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง” ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่ม Street kings ที่นำรถซูเปอร์คาร์สมรรถนะสูงระดับโลก มาร่วมจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้ร่วมยลโฉมสุดยอดยนตรกรรมระดับโลกมากกว่า 50 คัน หลากหลายดีไซน์อันน่าตื่นตาบริเวณ ลานเดอะ สแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน ถือเป็นงานที่ได้รวมรถซูเปอร์คาร์สุดหรูไว้มากที่สุดในหัวหิน ไม่ว่าจะเป็น Lamborghini Aventador,Lamborghini Huracan STO, Ferrari 296, Ferrari SF90, Ferrari F8 และสุดยอดซูเปอร์คาร์ในตระกูล McLaren อย่าง McLaren 720s และMcLaren 570s รวมไปถึงยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีสด Live Band จากวงน้องๆนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่หัวหิน ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ความสนุกภายในงาน พร้อมการจัดแสดงแสง สี เสียง ประกอบการแสดงโชว์รถซูเปอร์คาร์อีกด้วย และนอกจากนี้ สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ ทางกลุ่ม Street King ยังได้สานต่อกิจกรรมแบ่งปันความสุขเพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่หัวหิน จำนวน 5 โรงเรียน และ ร่วมสนับสนุนให้กับศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นแหล่งพักพิงและช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยนางสาววจี กลมเกลี้ยง กรรมการบริหาร บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด กล่าวว่า “ การจัดงาน STREET KINGS เยือนหัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวเมืองหัวหินและนักท่องเที่ยวที่รอคอยการมาเยือนของขบวนซูเปอร์คาร์ แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองหัวหินในการเป็น Automotive Destination หรือศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวและยานยนต์ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในด้านยานยนต์ให้มาเยือน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมทั้งช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชน และที่สำคัญยังเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของหัวหินและบลูพอร์ตในการเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะด้านและสามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”นอกจากนี้ กลุ่มคาราวานซูเปอร์คาร์ที่มาร่วมงานทุกคันยังมั่นใจเลือกเติม Bangchak Hi Premium 97 น้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงกว่า 97 ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้รถซูเปอร์คาร์ และรถสมรรถนะสูง ที่จะช่วยเสริมศักยภาพของการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Bangchak Hi Premium 97 มีสารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษจากสหรัฐอเมริกา (USA Formula) ทำความสะอาดหัวฉีดได้ถึง 100 % และให้อัตราเร่งเพิ่มขึ้น 4.1% จากการทดสอบโดยห้องทดสอบปฏิบัติการประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับรถซูเปอร์คาร์ รถพรีเมียม และรถเครื่องยนต์เบนซินทุกประเภทที่รองรับแก๊สโซฮอล์ รวมถึงผู้ที่ต้องการดูแลและปกป้องเครื่องยนต์เป็นพิเศษห้ามพลาด!! เตรียมกล้องให้พร้อม แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่กับ งาน “STREET KINGS เยือนหัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง” สัมผัสประสบการณ์ที่หรูหราและความสนุกสนาน รวมถึงการแสดงโชว์แสง สี เสียง ที่น่าประทับใจกับขบวนรถซูเปอร์คาร์ จากกลุ่ม Street Kings ได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 67 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 67 เวลา 11.00 น. ร่วมชมกันแบบจุใจ 2 วันเต็มๆ ที่ลาน เดอะสแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. 032-905111, Facebook : BluportHuaHinOfficial และ Line official @bluport