“หมูเด้ง” สละโอกาสครองโลก ประกาศแสดงความยินดีกับ“โดนัลด์ ทรัมป์” หลังขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 47

จากกรณี โดนัลด์ ทรัมป์ คว้าชัยชนะเลือกตั้งสหรัฐฯ 2024 ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ปรากฎคลิปวิดีโอ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระ ซูเปอร์สตาร์ตัวจี๊ดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ฟันธงว่าผู้ชนะเป็น โดนัลด์ ทรัมป์ จนกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างมากถึงความแม่นย้ำของเจ้าฮิปโปแคระตัวนี้ ทั้งนี้ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คะแนนผลโหวตของหมูเด้ง ชนะทั้งโดนัลด์ ทรัมป์และคามาลา แฮร์ริสล่าสุด วันนี้ (7 พ.ย.) เพจ “ขาหมู แอนด์ เดอะแก๊ง“ ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ “โดนัลด์ ทรัมป์” สำหรับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 47 และเป็นบุคคลที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่ 2 ที่ไม่ต่อเนื่องกัน โดยได้ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า“I've waited for the final say of the American people and now am quite certain of the result. I, hereby, give up my chance that the people gave me and congratulate Mr. Donald Trump for his presidency, with love, Moodeng.”แปลเป็นไทยว่า“หนูรอคอยคำตัดสินสุดท้ายของประชาชนชาวอเมริกัน และตอนนี้มั่นใจในผลลัพธ์แล้ว หนูขอประกาศสละโอกาสที่ประชาชนมอบให้หนู และขอแสดงความยินดีต่อคุณ โดนัลด์ ทรัมป์ ในตำแหน่งประธานาธิบดี.....ด้วยรัก หมูเด้ง"