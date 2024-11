ปั้นเด็ก STEM สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เส้นทางอาชีพแห่งอนาคต ตอบโจทย์โลกยุคใหม่

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด สายอาชีพ STEM ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโลกอนาคตในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และกลายเป็นที่ต้องการตัวสูงของหลายองค์กรทั่วโลก โดยเฉพาะในสาขาที่มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ ผู้ที่เรียนจบสาขา STEM มีโอกาสได้ทำงานในบริษัทชั้นนำระดับโลก อีกทั้งยังสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การแพทย์ หรือแม้แต่การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยค่าตอบแทนที่สูงตั้งแต่ $90,000 ถึง $190,000 ต่อปีจากข้อมูล US Department of Labor ปี 2021 ระบุว่าระหว่างปี 2560-2572 จำนวนอัตราจ้างงานด้าน STEM คาดว่าจะเติบโตขึ้น 8% สูงกว่าอัตราจ้างงานด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอัตราจ้างงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คาดว่าจะเติบโตถึง 22% (ที่มาสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา)หากมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Crimson Education เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ก้าวข้ามขีดจำกัด ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือนักเรียนไทยให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังใน Ivy League เช่น Harvard University, Cornell, Columbia, Brown, Yale, University of Pennsylvania, หรือ MIT, Stanford ในสหรัฐอเมริกา หรือ Oxford, Cambridge ในอังกฤษ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลกอีกมากมาย Crimson Education จะช่วยดูแลนักเรียนและผู้ปกครองแบบ 360 องศา ครอบคลุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษาและการสมัครเรียนต่อ การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ การเตรียมสอบ SAT การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือ Capstone projects การเขียนเรียงความ และการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยจะมี Mentor หรือ Strategist ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมไปถึงมี Former Admission Officer หรืออดีตกรรมการคัดเลือกที่เคยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่ช่วยรีวิวและให้คำปรึกษาโดยตรงแก่นักเรียน ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างตรงจุดและมีโอกาสสูงที่จะบรรลุเป้าหมายในการศึกษาต่อในต่างประเทศคุณภานุวัฒน์ เหลืองรัชนี กรรมการผู้จัดการ คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย เปิดเผยในงานสัมมนา ‘Launchpad to Success US STEM Exploration’ ว่าปัจจุบันเด็กไทยให้ความสนใจศึกษาต่อด้าน STEM เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือกว่า 50% เนื่องจากสามารถทำได้ในหลากหลายอาชีพ ทั้งวิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักลงทุนสัมพันธ์ หรือนักวิจัยทางการแพทย์ เป็นต้น Crimson Education เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อระดับโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี และเครือข่าย 23 แห่งทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีนักเรียนไทยสมัครเข้าใช้บริการประมาณ 200-300 คน ทั้งจากโรงเรียนนานาชาติ 70% และโรงเรียนไทย 30% นอกจากนี้ Crimson ยังมีพันธมิตรองค์กรชั้นนำอย่าง Amazon, PWC, Ferrari, Uber, Dentons, Strip, The Economist ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการฝึกงานสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับ High School หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้สามารถช่วยให้นักเรียนต่างชาติและนักเรียนไทยได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ MIT, Stanford, และ Ivy League ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 4-9 เท่าจากสถิติที่ผ่านมา นักเรียน Crimson Education ได้รับข้อเสนอการตอบรับเข้าเรียนรวมกันมากกว่า 6,000 การตอบรับ จากกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการแข่งขันสูงทั้งในสหรัฐอเมริกาและในสหราชอาณาจักร เช่น Stanford, MIT, Caltech, Harvard, Columbia, U Penn, Yale, Brown, Cornell, UC Berkeley, Oxford, Cambridge รวมไปถึงวิทยาลัยระดับโลกชั้นนำอื่นๆ แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับคำแนะนำอย่างเป็นระบบ โดยมีอัตราการตอบรับสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 4.5 เท่า และหากวางแผนการเตรียมตัวตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ก็จะเพิ่มโอกาสได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าไว้มากขึ้นถึง 9 เท่า โดยอัตราการตอบรับเข้าเรียนในกลุ่ม Ivy League ของนักเรียน Crimson อยู่ที่ 24.75% เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วไปที่ 5.2% เช่นเดียวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย Top 10 ของสหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราการตอบรับ 24.55% เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วไปที่ 4.85% สำหรับนักเรียนไทยในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เช่น MIT, Cornell, UPenn, Columbia, Stanford และ Oxford รวมไปถึงวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ อีกมากกว่า 250 การตอบรับหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียน Crimson คือ คุณปาล์ม-อัครวิศว์ นาคประเสริฐ จบจากโรงเรียนไทยและได้การตอบรับการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก ทั้ง MIT, UPenn, Brown, UCLA และ UCSB ปัจจุบันคุณปาล์มจบปริญญาตรีด้าน Physics จาก University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้าน Machine Learning และ Big Data จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนในโรงเรียนไทยไม่ใช่อุปสรรค หากมีการวางแผนและเตรียมตัวที่ดี โดยคุณปาล์มเน้นย้ำว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกรดเพียงอย่างเดียว แต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการเตรียมตัวอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมนอกหลักสูตร และการเขียนเรียงความ Essay ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จได้ปัจจุบันการส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกไม่ใช่เรื่องยาก ปัจจุบันการส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกไม่ใช่เรื่องยาก หากมีการวางแผนและเตรียมพร้อมที่ดี ผู้ปกครองควรเริ่มต้นจากการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุตรหลานได้พัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตร การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ จะช่วยให้กระบวนการเตรียมตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนการศึกษาที่เป็นรายบุคคล การแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสม และการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูง การลงทุนในอนาคตของบุตรหลานด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศ จะเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ และก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับสากล และยังเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Google, Amazon, Meta และ Microsoft อีกด้วย 