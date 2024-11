ชวนชม 1 ใน 9 มุมลับ MUST SEE เมืองจันท์ สุขท้าลอง ที่หลายคนอาจมองข้ามไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำเสนอแคมเปญ “สุขท้าลอง 72 สไตล์” สร้างจุดขายมุมมองใหม่ 72 เส้นทาง 72 สไตล์จากแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ด้วยการจัดทำ E-book ท้าให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านแนวคิด “5 Must Do in Thailand” ชวนไปทำ ไปดู ไปกิน ไปเห็นด้วยตัวเองอย่างแท้จริงโดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ททท. ได้นำสื่อมวลชนและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไปเปิดประสบการณ์ “สุขท้าลอง 72 สไตล์” ที่จังหวัดจันทบุรี พาไปสอดส่องมองหามุมดีวิถีเด็ด ไม่ว่าจะเป็นอิ่มอร่อยอาหารจานเด็ด (Must Taste) สุดยอดกีฬาท้าทายกายใจ (Must Try) ของกินของฝากล้ำค่าน่าซื้อหา (Must Buy) แหล่งท่องเที่ยว Unseen ถิ่นน่าเที่ยว (Must Seek) และ ละลานตาการแสดงวัฒนธรรม (Must See)แหล่งท่องเที่ยว MUST SEEK ที่สะท้อนความเรียบง่ายสไตล์เมืองจันท์เป็น อยู่ที่ “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ชุมชนริมน้ำเก่าแก่กว่าร้อยปีของชาวจีนและชาวญวนที่อพยพมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันเป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สืบสานเอกลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งอาคารบ้านเรือนเก่า ๆ ที่เปิดบริการเป็นที่พัก ร้านอาหาร แกลเลอรี ร้านกาแฟ และยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ของคนในชุมชน ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนหนึ่งในจุดที่สำคัญ คือ “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” โบสถ์เก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่อยู่คู่ชุมชนชาวจันทบูรมานาน เป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในภาคตะวันออกของไทย มีสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิคที่งดงามมากหากเดินออกไปทางประตูด้านหลังโบสถ์ จะพบซอยเล็ก ๆ เข้าสู่ “บ้านพิพิธภัณฑ์กางเขน” ที่รวบรวมกางเขนจากแหล่งต่าง ๆ อันงดงามงามและทรงคุณค่า มีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าพันชิ้นบริเวณฝาผนังกำแพงอาคารในซอยเล็ก ๆ แห่งนี้ มีการเพนท์ลวดลายบอกเล่าเรื่องราวอันงดงามทางศาสนาคริสต์ จนได้ชื่อว่า “กำแพงแห่งศรัทธา” เป็น MUST SEE ที่ห้ามพลาด ใครที่มาเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร แล้วเดินเล่นข้ามสะพานนิรมลมายังตัวโบสต์ สามารถเดินต่อไปสัมผัสมนต์ขลังซึ่งเป็น 1 ใน 9 มุมลับเมืองจันท์ ที่อยากแนะนำให้ไปชมไปเที่ยวเมืองจันท์แล้วอย่าลืมลิ้มรสความอร่อยแบบฉบับของชาวจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นเมนูท้องถิ่น MUST TASTEอย่าง หมูชะมวง, ไก่ผัดเผ็ดกระวาน, ปลาพล่าสมุนไพร ฯลฯ หรือจะลิ้มลองของกินเล่นสุดแปลกที่ “ชุมชนขนมแปลก” ในตัวเมืองจันทบุรี ที่มี “ขนมควยลิง” เป็นไฮไลต์ให้ทุกคนออกตามหา จากนั้นก็ไป MUST TRY กับกิจกรรมล่องเรือชมเหยี่ยวที่คลองหนองบัว แล้วไปขึ้นที่ท่าน้ำ “ชุมชนบางสระเก้า” ชมการทอเสื่อจันทบูรจากต้นกก MUST BUY ด้วยการเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากต้นกกและปออีกหลากรูปแบบสำหรับใครที่อยากค้นหาแรงบันดาลใจไปกับแคมเปญ “สุขท้าลอง 72 สไตล์” โดย ททท. สามารถดาวน์โหลด E-book สุขท้าลอง 72 สไตล์ ได้ที่ https://thai.tourismthailand.org/Articles/Happiness72styles ติดตามรับชมคลิปท่องเที่ยว พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook : Amazingไทยแลนด์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1672 Travel Buddy