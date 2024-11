ททท.เปิดแคมเปญ “WOW! Thailand Passport Privileges” มอบของที่ระลึกเสน่ห์ไทย Thai Souvenirs ต้อนรับนักเดินทาง

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Passport Privileges เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท.กับพันธมิตรในการจัดทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงมอบประสบการณ์ในการชอปปิ้งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวชั้นนำในราคาพิเศษด้วยแคมเปญ WOW! Thailand Passport Privileges โดยโครงการมีการจัดทำส่วนลด และสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จับจ่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ พร้อมส่งมอบของที่ระลึกเสน่ห์ไทย Thai Souvenirs เพื่อบอกเล่าอัตลักษณ์ของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น Must Taste อาหารไทย Must Try ศิลปะแม่ไม้มวยไทย Must Buy ผ้าไทยและหัตถกรรมไทย Must Seek แหล่งท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมไทย และ Must See การแสดงศิลปะไทย เพื่อเป็นการย้ำเตือนประสบการณ์ความทรงจำในเมืองไทยให้อยู่ในใจนักท่องเที่ยวไม่รู้ลืมสำหรับแคมเปญ “WOW! Thailand Passport Privileges” นอกจากการมอบของที่ระลึก Thai Souvenirs ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียน ณ บูทกิจกรรม WOW! Thailand Passport Privileges โดยการแสดงหนังสือเดินทาง บริเวณประตู 10 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้ว ยังได้จัดบูทกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณโถงขาเข้าผู้โดยสารชั้น 1 และท่าอากาศยานภูเก็ต บริเวณโถงขาเข้าผู้โดยสารชั้น 1 อีกด้วย1) กิจกรรม WOW Thailand: Must Do Package สำหรับนักท่องเที่ยว 10,000 คนแรกที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/wowthailandpassportprivileges พร้อมกดรับสิทธิพิเศษในส่วนของ WOW Deals ส่วนลดและสิทธิพิเศษสินค้าและบริการท่องเที่ยวได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถนำสิทธิพิเศษไปใช้ได้ ณ สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ2) กิจกรรม WOW Thailand: Lucky Number นักท่องเที่ยวผู้โชคดีที่ร่วมลงทะเบียนกับแคมเปญทุกๆ คนที่ 10,000 เช่น คนที่ 10,000 คนที่ 20,000 และคนที่ 30,000 ไปจนถึง 200,000 จะได้รับรางวัลแพกเกจท่องเที่ยว จำนวนคนละ 1 รางวัล รวม 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 35,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท3) กิจกรรม WOW Thailand: Big Surprise กิจกรรมเซอร์ไพรส์ให้คุณว้าวกว่าเดิม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของโครงการ ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใหญ่แบบ Big Surprise มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล โดยจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 13 ธันวาคม 2567โครงการ Amazing Thailand Passport Privileges เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสามารถร่วมสนุกกับแคมเปญและกิจกรรมจากโครงการ “WOW! Thailand Passport Privileges” ได้ตั้งแต่วันนี้-10 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Amazing Thailand Passport Privileges ได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/wowthailandpassportprivileges