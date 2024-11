สุดว้าว! องค์การสวนสัตว์ เผย“หมูเด้ง” มีสินค้า Official 70 แบรนด์แล้วนะ!!

วันนี้ ( 3 พ.ย.) เพจ“องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT” ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “ตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุญาตให้สิทธิกับบริษัท/ห้างร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ "หมูเด้ง" ชวนช่วยผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์ เพื่อสนับสนุนในการดูแลชีวิต และสวัสดิภาพของสัตว์ป่านานาชนิด ทุกท่านสามารถซื้อสินค้า Official “หมูเด้ง” อย่างทางการ ได้จากช่องทางจำหน่ายของหน่วยงานตามรายชื่อดังต่อไปนี้สินค้า Official ตามรายชื่อนี้เท่านั้น นอกนั้นไม่ได้ร่วมโครงการ1.บจก. ไปรษณีย์ไทย ทำชุดสแตมป์,โปสการ์ด2.บจก. พอดี้ อินโนเวชั่น ทำภาพ“หมูเด้ง” จัดทำสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย3.บจก. ทิพย์ธารี (ชาตรามือ) ทำภาพหมูเด้งบนแก้วเครื่องดื่ม4.บจก. เดลิค จัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor) “หมูเด้ง” ผ่าน Zoodio.live5.บมจ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ทำเสื้อยืดอุ่นใจ+หมูเด้ง ทำ line sticker อุ่นใจ x หมูเด้ง6.บจก. แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) ทำปรโมชั่นเครื่องดื่มชื่อ Hippoween,ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ หมูเด้ง7.บมจ. ซีพี ออลล์ ทำพิมพ์ลายแก้ว สติ๊กเกอร์“หมูเด้ง” จำหน่ายในร้าน คัดสรร (kudsan) และร้านเบลลินี่ (Bellinee’s)8.บจก. กาแฟพันธุ์ไทย ทำ จัดแคมเปญส่งเสริมการขายสาขาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และพื้นที่จังหวัดชลบุรี ,จัดทำของที่ระลึกหมูเด้ง9.บจก. ฟาร์ม เอกซ์โป ทำเสื้อยืดหมูเด้ง10.บจก. Giftwise asia ทำแก้วเซรามิค ,เสื้อยืด ,ปากกา , แก้วเก็บความเย็น ,คอลเล็คชั่นตุ๊กตา 12 character11.บจก. พีซีเอส 999 เอ็นเตอร์ไพรส์ 2016 ,หมอน+ผ้าห่ม, ผ้าห่ม12.บจก. ช้อปปี้(ประเทศไทย) เข้าดูไลฟ์ (live) มอบของขวัญ น้อง “หมูเด้ง”13.บจก. ลาซาด้า (ประเทศไทย) ทำกางเกง “หมูเด้ง”14.บจก. ไลน์ คอมพานี ประเทศไทย ทำLine sticker ภาพชุดหมูเด้ง15.บจก. โกรล เวลส์ ทำ ผลิตภัณฑ์ทิชชูเปียก “วีว่าออแกนิค เบบี้ไวท์”16.บจก. แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) ทำรองเท้าแบบหนีบลายฮิปโป , ตัวติดรองเท้า ,รองเท้าแบบหนีบ17.บจก.การีนา ,เกมออนไลน์ เวอร์ชั่น หมูเด้ง18.บจก. มัลติพลาย บาย เอท , ปลอกยาดมลาย“หมูเด้ง” , ปลอกยาดมสมุนไพรลาย “หมูเด้ง”19.บจก. ออล์เวย์ซัมเมอร์แบงคอก ทำเสื้อฮาวาย , เสื้อยืดบจก. แกรนดี้อินเตอร์เทรด, เสื้อฮาวาย, เสื้อยืด, หมวก, สมุดโน๊ต20.บจก. แกรนดี้อินเตอร์เทรด ทำ เสื้อฮาวาย > เสื้อยืด > หมวก > สมุดโน๊ต21.บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม ทำบัตรแรบบิท(บัตรเติมเงิน)22.บจก. เอ็กโซเซ ทำ คอลเล็คชั่นหมูเด้ง 6 แบบ > เหรียญหมูเด้งสีทอง > เหรียญหมูเด้งสีเงิน23.หจก. เอริกะ12 (ไทยแลนด์) ทำที่ปัดแก้ม KAGE FILTER BRUSH # LYCHEE24.บจก. นานาสาระพัน ทำชุดหมอนอิง+เบาะรองนั่ง > หมอนไดคัท > หมอนรองคอ > ชุดผ้ากันเปื้อน+ผ้าจับของร้อน > กระเป๋าผ้า > หมอนอิง > หมอนอิงพับ25.บจก.ริชเวิลด์ ทำ เสื้อเด็ก > เสื้อผู้ใหญ่ > แก้วน้ำ > หมวกฮิปโป-เด็ก > หมวกฮิปโป-ผู้ใหญ่26.ร้านพิมพ์ตามใจ ทำ หมอนผ้าห่ม 2) หมวกบักเก็ต 3) เป้ผ้า 4) พวงกุญแจ 5) กระเป๋าสตางค์27.บจก. โซดา พริ้นติ้ง ทำเสื้อยืด-กางเกง 2) กระเป๋า 3) หมอนอิง 4) กระบอกน้ำเก็บความเย็น28.บจก. ธนันพัฒนะ ทำกระเป๋าผ้า 2) กระเป๋าอุปกรณ์29.บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทำ K+ Theme30.บจก นันยางมาร์เก็ตติ้ง ทำจัดทำรองเท้าแตะช้างดาวรุ่นพิเศษ31.บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด (เบทาโกร) ทำ ไม่มีการทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย(บริจาคอาหารสัตว์)32.บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำขวดนม 4 แบบ33.บริษัท นานมี จํากัด ทำชุดสมุดภาพระบายสี และ/หรือสมุดภาพระบายสีนิทานหมูเด้ง34.บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด ทำกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ35.บริษัท โปรเจค เอ็ม เอ็น พี จำกัด ทำAnimated Sticker / Chat Theme /GIPHY36.บริษัท เมกะบาท จำกัด ทำเครื่องประดับ (ต่างหู / จี้/ชาร์ม / สร้อยข้อมือ / แหวน / สร้อยคอ)37.บริษัท ซีบร้า มาร์เกตติ้ง จำกัด ทำถ้วยน้ำสูญญากาศ รุ่น Polar save the Earth (2ขนาด)38.บริษัท ภราพัช แอดวานซ์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์ครอบครัวหมูเด้ง39.บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ทำตุ๊กตาหมูเด้ง / พวงกุญแจสุ่ม / กระเป๋าผ้า /หมวกบัคเก็ต40.บริษัท จีเวลคราฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำสร้อยเชือกข้อมือ/สร้อยคอเชือก พร้อมจี้และชาร์มน้องหมูเด้ง41.บริษัท The Haven จำกัด ทำโปสการ์ด / อะครีลิค สแตนดี้ / Griptok / พวงกุญแจ / ปลอกหมอน42.บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)-แม็คโคร/โลตัส > นำภาพหมูเด้งไปประช่าสัมพันธ์43.บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จำกัด ทำหมอนอิง44.บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ทำกางเกง / เสื้อยืด / เสื้อเชิ๊ต / ชุดเด็ก / กระเป๋าผ้า / หมวก / พวงกุญแจ / ตุ๊กตา45.บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่ ทำเค้กดีไซน์”หมูเด้ง” / ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว NC เสื้อ T-Shirt / กางเกงดีไซน์ หมูเด้ง46.บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) >ทำ ถังพลาสติกใส่ป๊อปคอร์น47.บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด ทำ น้ำมะพร้าว / พุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอม / น้ำนมมะพร้าวน้ำหอม /มะพร้าวควั่นฮาวาย48.บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) > Shoping Bag / ของชำรวย49.บริษัท ริชสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ทำรองเท้า Converse ปริ้นโลโก้สัตว์ที่รองเท้า/เสื้อ50.บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด ทำปลั๊กไฟ / ปลั๊กไฟพกพา51.บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ทำผลิตสินค้าพรีเมี่ยม ร่ม หมอนข้าง พวงกุญแจ ม่านบังแดด สติกเกอร์ (แจกลูกค้า/ไม่จำหน่าย)52.บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ทำ Reed Diffuser # Moo Deng53.บริษัท Cute Product Plus จำกัด ทำ น้ำแร่ตรา Aquani / Set น้ำ 4 ขวด พร้อมกระเป๋าหิ้ว54.บริษัท BCL 2002 จำกัด ทำ สมุดปกปัก55.บริษัท ดั๊บเบิล เอ(1991) จำกัด(มหาชน) ทำ AA Good Day Planner Executive/กระเป๋าผ้า/แก้ว Mug/กระเป๋าผ้าแคนวาส/หมวกแก๊ปและหมวกบัคเก็ต56.บริษัท จิงเกิลเบลล์สโตร์ จำกัด ทำกระเป๋าผ้า/หนังเทียม57.บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ทำ นมข้นหวาน(หลอดบีบ) / ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานคู่บิสกิต / สินค้าพรีเมี่ยม (สำหรับแจก/แถม/ของรางวัล)58.บริษัท FN Factory Outlet จำกัด (มหาชน) ทำ สเปรย์แอลกอฮอล์แบบกระป๋อง ยี่ห้อ KUMO59.บริษัท บ้านระบายสีเพ้นท์ โปรดักส์ จำกัด ทำตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ / เฟรมผ้า / กระเป๋าผ้า60.บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด > ยำยำช้างน้อย61.บริษัท เอบีทีดับเบิ้ลยู จำกัด ทำ หมูเด้งชีทมาส์กบ๊อก62.บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ทำปฏิทินรูปหมูเด้ง63.บริษัท สวิตท์ทอย จำกัด ทำพวงกุญแจสุ่ม หมูเด้ง64.บริษัท บีจีเนียส จำกัด ทำชุดเสริมทักษะ คละลาย65.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แองเจลิน่า เค ทำตุ๊กตาหมูเด้ง66.บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด ทำสนับสนุนเสื้อ / รองเท้าสำหรับเจ้าหน้าที่ (ไม่จำหน่าย)67.บริษัท เทคนิคัลอินดิเพนเด้นท์เซอร์เวย์ จำกัด ทำปฏิทินรูปหมูเด้ง (สำหรับแจกลูกค้า ไม่จำหน่าย)68.บริษัท ที-เชิรต์ บัดดี้ แอลแอลซี จำกัด (T-Shirt Buddy LLC) ทำ Moodeng plushie toy / Moodeng beanie hat(จำหน่ายในต่างประเทศเท่านั้น)69.บริษัท เอ็นพีพีบ๊อกซ์ จำกัด ทำกล่องพัสดุ / กล่องของขวัญ / Sticker / Postcard70.บริษัท เคซเท็ม(สยาม)จำกัด ทำสติกเกอร์(กาว) 3D / สติกเกอร์ (แม่เหล็ก) 3D