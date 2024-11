ผีตาโขนไทยสั่นสะเทือน Day of the Dead ของเม็กซิโก เผยเสน่ห์วัฒนธรรมและความนิยมของหนังผีไทย

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ผีตาโขนได้เข้าร่วมพาเหรด Day of the Dead ส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และเอื้อต่อหนังผีไทยที่ได้รับความนิยมในประเทศนี้ขบวนผีตาโขนนี้ได้รับชุดจากร้านในจังหวัดเลย สวมใส่โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ไทย และเม็กซิโก รวมทั้งเหล่าวัยรุ่นเม็กซิโกที่ชื่นชอบไทยและ หนัง/ละครซีรีย์ thai popทั้งนี้ Day of the Dead เป็นเทศกาลชื่อดังของชาวเม็กซิโก เฉลิมฉลองวันที่ 1-2 พ.ย. ของทุกปี เพื่อฉลองและระลึกถึงคนในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วตามบ้านและสุสานต่าง ๆ มีการประดับตกแต่งแท่นบูชาด้วยดอกดาวเรือง หัวกระโหลกจำลอง โดยเทศกาลฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 2546ปัจจุบัน ทุก ๆ ปี รัฐบาลกรุงเม็กซิโกฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเผยแพร่ให้เทศกาลฯ บนถนน Reforma ใจกลางกรุงเม็กซิโก ด้วยขบวนพาเหรดของเม็กซิโกกว่า 5,000 คน ที่แต่งตัวตามวัฒนธรรมผีท้องถิ่นแต่ละเมือง และแต่งหน้าเป็นหัวกระโหลก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกชมงานที่ริมฝั่งถนน Reforma และการถ่ายทอดสดไม่น้อยกว่าปีละกว่าหนึ่งล้านคน ซึ่งแม้แต่ ภาพยนตร์ Jame Bond ยังเคยมีฉากร่วมงานนี้