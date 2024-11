10 ปี แก้แค้นยังไม่สาย! “อิลสลิก” แร็ปเปอร์ดัง แต่งเพลงสั้นๆ ฝากถึงทนายความดัง ชี้ “หน้าไม่อาย ใครเขาอ้างเสน่หา”

จากกรณีก่อนหน้านี้ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความชื่อดัง และทีมงานร้าน Subscribe พระราม 7 แถลงข่าวโต้กลับกรณีที่แร็ปเปอร์หนุ่ม Illslick (อิลสลิก) หรือทิฆัมพร เวชไทยสงค์ ยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ต และพูดถึงร้านดังกล่าวในทางเสียหายต่อมาทนายตั้มยังฟาดไม่หยุด เข้ามาคอมเมนต์ “จะเแต่งเพลงด่าผมไหม ผมสู้นะบอกก่อน" "ก่อนจะปวารณาตัวเองเป็นนักร้องอันดับหนึ่ง แต่งทำนองเพลงเองให้ได้ก่อนครับ อย่าไปยืมเพลงคนอื่นเขามาใช้เลย ร้อยล้านที่ภูมิใจ จากบีตเพลงชาวบ้าน มันไม่แหล่ม" ซึ่งยังแซะแร็ปเปอร์หนุ่มด้วยเนื้อเพลงว่า "u ma number one baby จะไม่มีใครที่มาแทนที่เธอ และไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไป ..มายลูกความ" รวมถึงยังบอก" เดี๋ยวไปดิสกันหน้าบัลลังก์นะครับ จะได้รู้ว่าผมก็ตัวจี๊ด"ล่าสุด ”ทนายตั้ม“ โดนเฟซบุ๊ก "คุยทุกเรื่องกับสนธิ" หรือ Sondhitalk เผยแพร่วิดีโอคลิป นายสนธิ ลิ้มทองกุล พูดคุยกับ น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือคุณอ้อย เศรษฐินีเจ้าของธุรกิจที่ประเทศฝรั่งเศส ที่แจ้งความดำเนินคดีต่อนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ในข้อหาฉ้อโกงจากการชักชวนให้ลงทุนธุรกิจลอตเตอรี่ออนไลน์ จำนวน 2 ล้านยูโร หรือประมาณ 71 ล้านบาท ต่อจากเมื่อวานนี้ เป็นการเปิดใจคุณอ้อย แท้จริงเป็นอย่างไร กรณีนายษิทราออกมาประกาศว่าเงิน 71 ล้านบาทได้มาโดยเสน่หา ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. อิลสลิก แร็ปเปอร์ดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ "The boogeyman is coming เดี๋ยวผมมีของขวัญวันฮัลโลวีนให้ 👑"ก่อนที่เจ้าตัวจะปล่อยเพลงลงใน Reels ความยาวกว่า 1 นาที โดยมีภาพการ์ตูนหน้าคล้ายทนายความชื่อดัง ระบุ “หน้าไม่อาย ใครเขาอ้างเสน่หา”