ตลาดความงามไทยยังเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว New Doublo 2.0 นวัตกรรมการยกกระชับผิว เทคโนโลยีล่าสุด ประสิทธิภาพสูงเหนือชั้นจากเกาหลี เครื่องแรกเครื่องเดียวในไทย มุ่งปฏิวัติสู่มาตรฐานใหม่วงการความงาม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ออปติมาแอสเทติค จํากัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเลเซอร์สำหรับความงามคุณภาพสูง ได้จัดงานเปิดตัว New Doublo 2.0 นวัตกรรมเครื่องยกกระชับประสิทธิภาพสูงเหนือชั้นล่าสุด ที่นำเข้าจากเกาหลีอย่างเป็นทางการ โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมงานจากแวดวงความงาม คลินิก มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ภายในงานยังมี KOL สายการแพทย์ และอินฟลูเอ็นเซอร์ที่เป็นคุณหมอ ได้แก่ พญ.ต้องหทัย ตั้งสินมั่นคง พญ.ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล พญ.ภคมน เดชส่งจรัส และ นพ.กฤษณ์ บูรณโยชน์กุล มาร่วมพูดคุยครั้งนี้ด้วย ลิงค์วีดีโองานเปิดตัวhttps://youtu.be/ZuYrvqPTIUI?si=92SGq5DWDEWBONSL นพ.ฐิติคมน์ ลิ้มรัตนเมฆา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท ออปติมาแอสเทติค จํากัด เปิดเผยว่า New Doublo 2.0 เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการยกกระชับผิวหน้าที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย และปรับรูปหน้าให้เรียวสวย โดยเครื่อง New Doublo 2.0 มีความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่รวม 2 พลังงานยกกระชับผิวเข้าด้วยกัน คือ MFU+RF ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ในการยกกระชับผิวขึ้นเป็นสองเท่า และยังช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน จึงให้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้น“นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี้มาให้บริการในการดูแลผิวหน้า ซึ่งมีข้อดี คือ ไม่ทำให้เจ็บ และใช้เวลาในการรักษาน้อยโดยไม่ต้องทำศัลยกรรม โดยได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเกินคาด เพราะเป็นการรวม 2 พลังงานสำคัญในการกระตุ้นคอลลาเจน ยกกระชับผิว ด้วยคลื่นเสียง - MFU (Micro Focused Ultrasound) และคลื่นวิทยุ - RF (Redio Frequency) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีเฉพาะในเครื่อง New Doublo 2.0 ถือเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวเท่านั้นในเมืองไทยตอนนี้ ซึ่ง New Doublo 2.0 จะมีหัวที่มีลักษณะเป็นเข็มเล็กๆ หรือ Microneedle RF ที่จะมาช่วยเสริมการรักษา ทั้งในแง่ของการยกกระชับผิว และปรับ Texture ของผิว ทำให้หลุมสิวตื้นขึ้น กระชับรูขุขมขน ทำให้ผิวดูเรียบเนียน ละเอียด ลดริ้วรอยตื้น ๆ ริ้วรอย ร่องลึก ผิวหย่อนคล้อย และปรับรูปหน้าให้เรียวสวย ด้วยเทคโนโลยีหลักของเครื่องที่เป็นจุดเด่น ทำงานได้ลึกถึงชั้นผิวหนังแท้ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่ ทำให้ผิวกลับมาเต่งตึง เรียบเนียน และดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ”นพ.ฐิติคมน์ ลิ้มรัตนเมฆา ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า New Doublo 2.0 ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในเกาหลีใต้ จากการนำเสนอประสบการณ์ยกกระชับแบบเหนือระดับ ตอบโจทย์ความต้องการสวยย้อนวัยไว้ในเครื่องเดียว ซึ่งความพิเศษของ New Doublo 2.0 นั้น ไม่เพียงแค่จะผสานสองพลังงานในการช่วยยกกระชับเท่านั้น แต่ยังมีการใช้เทคโนโลยี “FOCUSED LINE AR” ที่สามารถยิงได้ทั้งแบบ Dots และแบบ Linear (เส้นตรง) ในหัวเดียว จึงช่วยให้การยกกระชับทั่วใบหน้าทำได้ดีกว่านวัตกรรมแบบเดิม โดยจะเห็นผลทันทีถึง 20% หลังทำ และผลลัพธ์จะคงอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 6-12 เดือน ขึ้นกับสภาพผิวของแต่ละคน โดย New Doublo 2.0 จึงเป็นนวัตกรรมยกกระชับใบหน้าล่าสุดที่จะช่วยแก้ปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อย ริ้วรอย และผิวดูแก่ก่อนวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ“จุดเด่นที่ทำให้ New Doublo 2.0 แตกต่างจากคู่แข่ง คือ เป็นเสมือนเครื่องที่ได้รวมทุกเทคโนโลยี ในขณะที่เครื่องอื่น ๆ ในท้องตลาด มักจะแบ่งแยกย่อยไปเลย 1 เครื่อง 1 เทคโนโลยี แต่ New Doublo 2.0 สามารถนำมารวมกันได้ไว้ในเครื่องเดียว และสามารถทำออกมาได้ดีทั้งในผลลัพธ์ของการทำหัตถการและฟังก์ชันการทำงานของเครื่องที่ใหม่และทันสมัยเทียบเท่า หรือดีกว่าตัวอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด สามารถตอบโจทย์ปัญหาผิวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับผิว แก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย หรือปรับปรุงผิวสัมผัส โดยเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ และผลลัพธ์จะดีขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะยาว หลังทำสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทันทีโดยไม่ต้องพักฟื้น ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยแดงหรือรอยช้ำ มีความปลอดภัยสูง ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้นวัตกรรมตัวนี้จะมีหลากหลาย เริ่มตั้งแต่วัยที่เริ่มดูแลตัวเอง ไปจนถึงคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าอย่างมาก เนื่องจากเครื่องดังกล่าวมีหลายหัว สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกช่วงอายุ เทคโนโลยีตัวนี้จึงมีความปลอดภัยสูง มีระบบเซฟตี้อย่างที่แบรนด์อื่นไม่มีในท้องตลาด”สำหรับในแง่การลงทุน เครื่อง New Doublo 2.0 ยังให้ความคุ้มค่าสุด และคืนทุนไวสำหรับคลินิกความงาม เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการดูแลผิวหน้าอย่างเห็นผลลัพธ์ชัดเจน และยังมีความแตกต่างในเรื่องเทคโนโลยีที่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย เนื่องจาก New Doublo 2.0 สามารถให้บริการได้หลากหลาย มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสานพลังงาน MFU + RF Synergy เข้าด้วยกัน ทำให้ได้ผลลัพธ์ในการยกกระชับผิวที่เหนือกว่าเครื่องมืออื่น ๆ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การมีเครื่อง New Doublo 2.0 ไว้ให้บริการ ยังช่วยทำให้คลินิกมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับคลินิกได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องอีกหนึ่งความโดดเด่นของเครื่อง New Doublo 2.0 คือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงมาก เพราะผลิตโดย “HIRONIC” ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาร์เก็ตแชร์ในตลาดเกาหลีค่อนข้างสูงมาก ถือเป็นบริษัทอันดับต้น ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยยังไม่มีบริษัทใดนำเข้ามาทำตลาด ซึ่ง บริษัท ออปติมาแอสเทติค จํากัด ถือเป็นผู้นำนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเป็นเจ้าแรก โดยได้สิทธิ์เป็น Exclusive Distributor รายเดียวในประเทศไทย“เราเพิ่งได้รับการอนุมัติจาก อ.ย. มา เมื่อประมาณเดือน 7 และเริ่มมาทำการตลาดจริงจังในช่วงที่ผ่านมา ตอนนี้เรามียอดขายประมาณ 30 เครื่องแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าคลินิกเป็นหลัก ส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดก็จะมีตามหัวเมืองใหญ่ หัวเมืองหลัก ๆ เช่น เชียงใหม่ ชลบุรี โคราช เป็นต้น สำหรับเป้าหมายตอนนี้เราจะเน้นโฟกัสที่กรุงเทพฯ เป็นหลัก โดยตั้งเป้าภายในนี้ประมาณ 80 เครื่อง ส่วนปีหน้าคาดว่าจะแตะที่ 150 เครื่อง สำหรับแนวทางการตลาดจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกสำหรับกลุ่มหมอ และหมอที่เป็น KOLโดยเรามีการจัดเวิร์คช็อปเพื่อที่จะให้คนที่ซื้อเครื่องไปมีความมั่นใจในเครื่องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนงานวิจัยในโรงพยาบาลให้ใช้เครื่องในการทำวิจัยประมาณนี้ สำหรับอีกส่วนหนึ่ง จะเป็นเอ็นยูเซอร์หรือประชาชนทั่วไป เราจะเน้นใช้กลยุทธ์ KOL Marketing และหาอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวและไปลงในช่องทางของตัวเองเป็นหลัก และในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เราจะมีเวิร์คช็อปที่เชิญโปรเฟสเซอร์จากเกาหลีมาสอนคุณหมอในไทย และยังจัดให้มีเวิร์คช็อปสำหรับแพทย์ที่มีความสนใจหรือซื้อเครื่องแล้วได้ใช้เครื่องอย่างถูกต้องหรือมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจ ทำแล้วสามารถเห็นผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น ส่วนแผนการขยายธุรกิจในปีหน้า อาจจะมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เข้ามาทำตลาด แต่เรื่องหลัก ๆ ยังคงเน้นสร้างการรับรู้นวัตกรรมตัวนี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างดีก่อน โดยเฉพาะให้เอ็นยูเซอร์ได้รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้คลินิกได้ทำการตลาดง่ายขึ้น และเรายังมีทีมงานวิศวกรที่ชำนาญพิเศษพร้อมจะเข้าซ่อมบำรุงตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการซัพพอร์ตงานวิจัยและเคสรีวิวต่าง ๆ รวม ไปถึงการอบรมหลังการขายอีกด้วย”คุณหมอ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า เนื่องจากขณะนี้ได้มีเครื่องปลอมจากจีนเข้ามาระบาด ปลอมทั้งชื่อ และหน้าตาเครื่องที่ดูเหมือนกันมาก ซึ่งจะมีวิธีการตรวจสอบว่าเป็นเครื่องแท้หรือไม่ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ https://newdoublo2.com เพื่อให้แน่ใจว่าได้เครื่องของแท้และมีคุณภาพสูงจากเกาหลี มีความปลอดภัย ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า และเกิดความสบายใจแก่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้วยสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม New Doublo 2.0 ได้ที่ https://optimaaesthetic.com และแอดไลน์เพื่อเพิ่มเพื่อนที่ https://lin.ee/Qu9V0vj หรือติดต่อ Facebook : Optima Aesthetic จำหน่ายเครื่องมือแพทย์