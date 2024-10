บ้านและสวน AWARDS’24 งานมอบรางวัล “10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย และรางวัลพิเศษ” ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี

บ้านและสวน สื่อคุณภาพในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ผู้นำในการเผยแพร่ข้อมูลของบ้านน่าอยู่และสวนที่สวยงาม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสร้างความสุขให้ผู้อยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มองหาแนวทางการสร้างและตกแต่งบ้านของตัวเอง ได้จัดงานมอบรางวัล บ้านและสวน AWARDS’24 ให้แก่ “10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย และรางวัลพิเศษ” ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2024ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์ บรรณาธิการบริหาร บ้านและสวน เปิดเผยว่า ตลอด 48 ปีในการเดินทางของ บ้านและสวน เราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและความสุขในครอบครัว โดยในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 บ้านและสวน ได้ให้คุณค่ากับแนวคิด คือ “อยู่ดี มีสุข สมดุล” เพื่อส่งเสริมและส่งต่อองค์ความรู้ในการสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีอย่างสมดุลต่อไป โดยในแต่ละปี บ้านและสวน สำนักพิมพ์บ้านและสวน room Books Living Asean และ บ้านและสวนทีวี ได้เผยแพร่บ้านน่าอยู่และสวนสวยมากมาย จึงได้คัดเลือกและมอบรางวัล “10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย” แทนคำขอบคุณเจ้าของบ้าน เจ้าของสวน และนักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างน่าประทับใจ และ “รางวัลพิเศษ” โดยองค์กรซึ่งให้ความสำคัญด้านการสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยเป็นผู้ร่วมมอบรางวัล เพื่อเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจและส่งเสริมการสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีให้สังคมในปีนี้ บ้านและสวน ได้เชิญ คุณตั้ม-ศุภพงศ์ สอนสังข์ ดีไซเนอร์จาก Jird Design Gallery เป็นผู้ออกแบบ โล่รางวัลในธีม “แดด ฝน คน ต้นไม้” ซึ่งเป็นธีมเดียวกับงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2024 โดยเลือกใช้วัสดุไม้พื้นถิ่นไทย 3 ชนิดที่พบเห็นได้บ่อยในบ้านไทยตั้งแต่ในสมัยอดีต นั่นคือ ไม้เต็ง ไม้แดง และไม้รกฟ้า มาออกแบบโล่รางวัล เพื่อบอกถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างเข้าใจโดยรางวัลบ้านและสวน AWARDS ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่สอดคล้องกับแนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” ดังนี้1.Wellbeing Design การออกแบบเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยให้อยู่ดีในทุกด้าน มีสภาวะน่าสบาย มีแหล่งอาหารปลอดภัย ใช้วัสดุอุปกรณ์ปลอดสารพิษที่เป็นอันตราย2.Sustainable Design การออกแบบให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การสร้างพลังงานทดแทน ใช้วัสดุลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการการผลิต และคำนึงถึงการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในอนาคต3.Creative Material Design การออกแบบที่มีการใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ให้มีเอกลักษณ์น่าสนใจ4.Family Home Design การที่ออกแบบรองรับคนทุกวัยให้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัย ออกแบบสเปซให้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว5.Pet Friendly Design การออกแบบที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ออกแบบให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และเห็นคุณค่าของทุกชีวิต6.Renewable Design Solutions การออกแบบที่นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และออกแบบปรับเปลี่ยนใหม่อย่างสร้างสรรค์7.Outdoor Space Design การออกแบบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภายนอกและภายใน ออกแบบสเปซที่ส่งเสริมให้คนสัมพันธ์กับธรรมชาติและบริบทบ้านและสวน AWARDS รางวัลพิเศษ ประจำปี 2024รางวัลพิเศษเป็นรางวัลที่องค์กรต่างๆมาร่วมสนับสนุนแนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” เพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีในด้านต่างๆ และร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งในปี 2024 มี 3 รางวัล คือ1.รางวัลพิเศษ Family Home Design Sponsored by AIS Fibre/3BBบ้านใหม่ในสเปซแห่งความทรงจำที่เชื่อมต่อคนทุกวัย2.รางวัลพิเศษ Wellbeing Design Sponsored by SEE Jorakayบ้านโมเดิร์นในมิติความแข็งแกร่งและอ่อนโยน3.รางวัลพิเศษ Sustainable Design Sponsored by Alnexบ้านเหล็กคร่อมสระที่อยู่ร่วมกับบริบทอย่างยั่งยืนสำหรับผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2567 มีดังนี้1.บ้านไม้ติดน้ำ รับลม และโอบล้อมด้วยวิวภูเขา2.บ้านริมนา อยู่สบายท่ามกลางธรรมชาติ3.บ้านลาบ จากวิถีชนบทสู่ความร่วมสมัย4.ความเรียบง่ายพื้นถิ่นที่บรรจบกับวิถีธรรมชาติ5.บ้านไม้โมเดิร์นที่ใช้ครีบหินแบ่งสเปซและกั้นแดด6.อยู่ร่วมกับธรรมชาติในบ้านคอร์ตชั้นเดียว ของ (นักปลูก) ต้นไม้7.บ้านครอบครัวที่เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นความพิเศษ8.บ้านเหล็กทรงกล่องที่ปิดเปลือกนอกแล้วเปิดรับแสงธรรมชาติไว้ภายในบ้าน9.รีโนเวตทาวน์เฮ้าส์ในเมือง เป็นบ้านอยู่สบายของคุณแม่ผู้สูงวัย10.บ้านที่คนและธรรมชาติใช้ชีวิตร่วมกันสำหรับผลรางวัล 10 สวนสวยประจำปี 2567 มีดังนี้1.สวนป่าลวงตาที่เขียวชอุ่มด้วยสวนแนวตั้ง2.สวนริมน้ำที่บ้านกลางทุ่ง3.สวนทรอปิคัล สวนญี่ปุ่น และต้นโอลีฟ4.สวนสมุนไพรที่บ้านในป่าสน5.สวนโปรวองซ์ในฝัน6.สวนสุขใจหลังวัยเกษียณ7.สวนทรอปิคัลกลิ่นอายญี่ปุ่นในม่านฝน8.สวนโมเดิร์นที่ผสานกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น9.สวนสามสไตล์ในพื้นที่เดียว ที่สร้างความร่มรื่นให้เจ้าของได้ทุกมุม10.สวนสไตล์ยุโรปที่สร้างสมดุลในการใช้ชีวิตสำหรับผู้ที่สนใจและอยากได้ไอเดียในการแต่งบ้าน รางวัล 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย และรางวัลพิเศษ จะจัดเป็นนิทรรศการบริเวณบ้านตัวอย่าง ในแนวคิด “แดด ฝน คน ต้นไม้” ซึ่งเป็นบ้านหน้าจั่วรูปทรงเรียบง่ายที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าใจได้ โดยเลือกใช้วัสดุที่ดูโปร่งเบาซึ่งมาจากไอเดียการนำบริบทแดด ฝน ต้นไม้ มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของบ้าน สร้างมิติแสงเงาให้บ้านได้หลากหลายรูปแบบ อีกหนึ่งจุดเด่นของบ้านคือผนังผืนใหญ่ที่เป็นแกนของบ้านที่ออกแบบให้เล่าไอเดียการออกแบบบ้านผ่านฟังก์ชันต่างๆ ซึ่งต้องมาดูด้วยตาตัวเองว่าผนังสามารถเป็นอะไรได้อีกมากมาย นอกจากไฮไลต์ที่น่าสนใจ ยังมีกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน ได้ทั้งไอเดียและความรู้ ในบรรยากาศอบอุ่น พร้อมช็อปสินค้าภายในงานได้อย่างจุใจในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2024 วันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2567 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.