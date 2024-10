แบรนด์ซุปไก่สกัด ปิดแคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด”

นางจุฑามาศ งามจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพ ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ กล่าวว่า “แคมเปญ BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบริษัทฯ ที่แสดงถึงค่านิยมองค์กรด้าน “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม” (Giving Back to Society) เพื่อก้าวไปสู่โลกที่ดีขึ้น ผ่านการพัฒนาศักยภาพทางสมองของเยาวชน “แคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของแคมเปญในปีนี้โดยการสนับสนุนกิจกรรม Coding War รายการแข่งโค้ดดิ้งที่ใหญ่สุดในประเทศ ภายใต้โครงการ Coding for a Better Life โดย ดีป้า ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนด้านการคิดวิเคราะห์ วางแผนและลงมือทำ โดยบริษัทฯ สนับสนุนเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดฟรีตลอด 1 ปี รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ซึ่งการแข่งขันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ยิ่งเป็นการตอกย้ำในความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเอง และทักษะด้านดิจิทัลไม่มีขีดจำกัดอย่างแท้จริง โดยในปีหน้า บริษัทฯ จะยังคงต่อยอดแคมเปญ ‘BRAND’S Brain Camp’ เพื่อสนับสนุนศักยภาพสมองของเด็กไทยต่อไป”ทั้งนี้แคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมทักษะจำเป็นในยุค AI แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ จัดทำ เว็บไซต์ BRAND’S Brain Camp แบบสอบถามสำรวจความสามารถด้านดิจิทัลแบบอินเตอร์แอคทีฟ และคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตจากดีป้า ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 30,000 คน, กิจกรรม AI Road Show ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย AI Inspiring talk show โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความสนใจด้านดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า10,000 คน และผู้ชมรายการออนไลน์กว่า 4 ล้านครั้ง พร้อมแจกแบรนด์ซุปไก่สกัดภายในงานรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท, กิจกรรมอัปเกรดห้องเรียนโค้ดดิ้ง โดยมอบอุปกรณ์ Micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านโค้ดดิ้งให้กับโรงเรียนในโครงการ Coding for a Better Life ทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และ สนับสนุนกิจกรรม Coding War เฟ้นหาโปรเจกต์ที่ดีที่สุดจากนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโค้ดดิ้งระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี“แคมเปญในปีนี้ได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดีจากเยาวชน รวมไปถึงผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป อย่างล้นหลาม ในการพัฒนาศักยภาพสมองเด็กไทย เตรียมพร้อมสู่โลกอนาคตด้าน AI ด้วยกิจกรรมและสื่อเต็มรูปแบบ 360 องศา ที่เหมาะสมกับความสนใจของเยาวชนในยุคปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่การค้นหาตัวเอง และการหาความรู้พัฒนาศักยภาพสมอง ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกดิทัลบริษัทฯ รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมในการพัฒนาศักยภาพสมองของเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอย่างยิ่งของประเทศ และเรายังคงยึดมั่นในการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กไทยและจะต่อยอดในแง่มุมต่าง ๆ ต่อไป รอติดตามกิจกรรมดี ๆ จากแบรนด์ซุปไก่สกัดต่อไปได้ในปี 2568”