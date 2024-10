บาส Go Went Go ประกาศลดสถานะแฟนสาว พร้อมเผยยังคงหวังดีและซัพพอร์ตกันอยู่

วันนี้ (31 ต.ค.) เพจ “Go Went Go" หรือ บาส Go Went Go ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเบอร์ต้นๆ ของประเทศไทย ได้ออกมาประกาศลดสถานะกับ “เบล” แฟนสาว โดยระบุว่า “สวัสดีครับทุกคน มีเรื่องที่อยากจะบอก จริงๆปกติเราไม่ค่อยได้พูดเรื่องส่วนตัวในพื้นที่นี้เท่าไหร่ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาผมได้รับการสนับสนุนจากทุกคนมาเป็นอย่างดี และคิดว่าเรื่องนี้ควรจะมาบอกด้วยตัวเองตอนนี้ผมกับเบล ได้เปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันมาสักพักนึงแล้ว ซึ่งเราก็คุยกันเข้าใจกันด้วยดี จริงๆเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากมาย ตลอดระยะเวลา6 ปี มีอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะมองไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติหรือเป้าหมายในชีวิต ซึ่งก็ต้องบอกว่าตลอดช่วงระยะเวลานั้น ก็มีแต่เรื่องดีๆ และความทรงจำดีๆเกิดขึ้นมากมาย จึงทำให้เราทั้งคู่พูดคุยและเข้าใจเรื่องนี้กันได้ไม่ยากนักซึ่งหลังจากผ่านช่วงเวลาระยะหนึ่งมา ก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะมาบอกทุกคนติดตามอยู่รวมถึงเพื่อน พี่ น้อง รอบตัวหลายหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ เพราะบางครั้งทุกคนคอมเม้นถามว่าเบลไปไหนทำไมไม่มาทริปด้วย เลยอยากแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบพร้อมๆกันซึ่งหลังจากนี้ตัวผมและเบลก็จะยังคงหวังดีและซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องที่สามารถทำได้เสมอ และก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตเบลเช่นกันนะครับถ้าใครอยากติดตามคอนเทนท์ของเบล ก็สามารถไปที่ช่อง Bellephat ได้ทุกช่องทางเลย และขอขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูเราทั้งคู่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของชีวิตครับซึ่งหลังจากนี้ผมกับทีมก็จะยังคงตั้งใจทำงานและมีโปรเจ็คใหม่ๆที่อยากจะนำเสนอให้กับทุกๆคนได้ดูอีกในปีหน้าเต็มไปหมด และของเบลก็จะมีงานเช่นกันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและซัพพอร์ตเราทั้งคู่ต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆปล. สำหรับใครที่อาจจะติดตาม เหล่าหมาๆ มิโซะโชยุ สุรโฮ่ง ไม่ต้องห่วงนะครับ เด็กๆยังได้เจอพ่อแม่ของเค้าตลอดสลับกันเอาไปเลี้ยงเรื่อยๆครับ”