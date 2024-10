องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการผลงานออกแบบสื่อโฆษณาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสุดสร้างสรรค์ 30 ผลงาน จัดแสดงให้ชมฟรี วันนี้ ถึง 3 พ.ย. 2567 ณ หอศิลปกรุงเทพฯ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการผลงานออกแบบสื่อโฆษณาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสุดสร้างสรรค์ 30 ผลงาน ในแคมเปญ Print Ads Contest หัวข้อ “ผลกระทบของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม” นักศึกษา ม.กรุงเทพคว้ารางวัลชนะเลิศด้วยผลงานสุดสร้างสรรค์ “อู๊ด อู๊ด” จัดแสดงให้ชมฟรีวันนี้ ถึง 3 พ.ย. 2567 ณ หอศิลปกรุงเทพฯองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดโฆษณาสิ่งพิมพ์ "Print Ads Contest" ภายใต้แนวคิด "ผลกระทบของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม" พร้อมเปิดนิทรรศการ "Behind The Feed Print Ads" จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จากผู้เข้ารอบ 30 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างล้นหลามกว่า 200 ผลงาน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในวงการครีเอทีฟ และการศึกษา เป็นต้นสำหรับผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณอริยา อุง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่ 5 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ กับผลงานชื่อ “อู๊ด อู๊ด” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณชนินทร์ จันทวงค์ กับผลงานชื่อ “The true cost of your meal” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณวราพล สุริยา จากผลงานในชื่อ “Assembly Instruction: Deadly Smoke”คุณโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกฯ ได้รณรงค์เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม แต่ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์จะไม่เกิดขึ้นได้หากระบบฟาร์มอุตสาหกรรมที่เป็นเสมือนเครื่องจักรแห่งความทุกข์ทรมานยังคงขยายตัว ซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าระบบฟาร์มอุตสาหกรรมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์เพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เราจึงมุ่งหวังให้มีการสร้างและพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืนที่ตอบโจทย์ทั้งโภชนาการ มนุษยธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการประกวดและนิทรรศการนี้ ที่ใช้พลังของศิลปะเพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว"นอกจากนี้ ภายในงานจัดเสวนาพิเศษ "จุดประกาย: มุมมองครีเอทีฟต่อผลกระทบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์" โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการครีเอทีฟและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางการสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านงานสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ เริ่มจากคุณโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญระบบอาหาร องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “นิทรรศการ Behind The Feed Print Ads สะท้อนปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับปัญหา PM 2.5 การบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งทำลายความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเร่งภาวะโลกร้อนให้รุนแรงขึ้น ผลงานทั้ง 30 ชิ้น ที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดงในครั้งนี้ไม่เพียงแค่สะท้อนผลกระทบของอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างลึกซึ้ง แต่ยังเป็นการจุดประเด็นให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้อย่างมีพลังและเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”คุณมารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “สิ่งที่เราเลือกกิน เลือกให้มาอยู่บนจานของเราไม่ได้มีผลต่อสุขภาพของเราเพียงอย่างเดียว แต่มีผลต่อสัตว์ ที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อสุขภาพของโลกด้วยเช่นกัน Climate Change หรือปัญหาโลกแปรปรวนทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากการกินของเรา การใช้พื้นที่เกษตรกรรมเพื่ออาหารสัตว์ การเผา การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำเกษตรกรรมอาหารสัตว์ อาจจะฟังดูโหดร้าย แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ เพียงแค่เรารู้จักเลือกเนื้อสัตว์ที่นำมาบริโภค เช่น บริโภคเนื้อสัตว์จากฟาร์มที่ไม่ทารุณกรรมสัตว์ มีระบบการเลี้ยงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ CEO ของ Greenery และ Creative Director ของ Creative MOVE กล่าวว่า “งานครีเอทีฟดีไซน์อย่างการประกวด Behind The Feed Print Ads เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะทำให้คนตระหนักรู้ถึงปัญหาที่โลกเราต้องเผชิญจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้ง่ายที่สุด เพราะบางครั้งการที่เรามานั่งพูดป้อนข้อมูลกันไป คนอาจจะมองไม่เห็นภาพ แต่ภาพเหล่านี้จะช่วยสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดี จากผลงานเข้ารอบ 30 ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ จะมีส่วนในการสร้างความตระหนักรู้และให้คนหันมาให้ความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และจะมีอิมแพกต์ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ในการที่จะผลิตอย่างไรโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”คุณอริยา อุง ผู้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานชื่อ “อู๊ด อู๊ด” เผยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่า “สัตว์เลือกกินไม่ได้ เขาไม่รู้หรอกว่าอาหารที่มนุษย์ให้กินนั้น ผ่านอะไรมาบ้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ดังนั้น มนุษย์ที่เป็นผู้บริโภคเช่นกันต้องเป็นคนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบอกไปยังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ตามว่า ถ้ายังไม่หยุดทำอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุดท้ายแล้วมนุษย์เองไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ผลิตหรือผู้บริโภค จะได้รับผลกระทบมากที่สุด”ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2567 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: World Animal Protection Thailand หรือเว็บไซต์ https://www.worldanimalprotection.or.th/behind-the-feed