เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จับมือ GAYA บริษัทในเครือของ GS E&C ทุ่ม 4,200 ล้านบาท เนรมิต “MUNIQ เจริญกรุง” คอนโดมิเนียมหรูบนย่าน CBD ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ – บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ประกาศความร่วมมือกับ GAYA Strategic Enterprise Corporation Pte. Ltd. บริษัทในเครือของ GS E&C ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับโลกจากประเทศเกาหลีใต้ ร่วมทุนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี “MUNIQ เจริญกรุง” ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 4,200 ล้านบาทMUNIQ เจริญกรุง ตั้งอยู่บนทำเลทองบนถนนเจริญกรุง ตรงข้ามโรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับถนนสีลมและถนนสาทรที่ให้กลิ่นอายระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ตัวโครงการโดดเด่น ด้วยสถาปัตยกรรมที่หรูหรา ดีไซน์ในรูปแบบ “บริติช โคโลเนียล คลาสสิค” (British Colonia Classic) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2568คุณสุริยา พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ GAYA Strategic Enterprise Corporation Pte. Ltd. ในการพัฒนาโครงการ MUNIQ เจริญกรุง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี บนทำเลศักยภาพใจกลางเมือง การผนึกกำลังในครั้งนี้ เป็นการรวมจุดแข็งของทั้งสองบริษัท คือ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ MJD และความเป็นเลิศ ด้านวิศวกรรมก่อสร้างของ GS E&C เพื่อส่งมอบโครงการคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของคนไทย”ในส่วนของบริษัท GS E&C นั้นดำเนินงานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอันดับ 1 ของเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ระดับ Top 3 ของเกาหลีใต้ที่มีโครงการก่อสร้างที่เป็นแลนด์มาร์ค เช่น National Museum of Korea และ Seoul Coex และยังถือได้ว่าเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ทรงอิทธิพลทางการค้าและการลงทุนลำดับที่ 8MUNIQ เจริญกรุง เป็นโครงการลำดับที่ 2 ภายใต้ผลงานการร่วมมือกับบริษัทในเครือ GS E&C ในการสร้างสรรค์ ประสบการณ์ การใช้ชีวิตที่ เหนือระดับ โดยจุดเด่นเป็นโครงการ freehold คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ วิวแม่น้ำเจ้าพระยา