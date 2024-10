Boonlapo และ Pasticceria Cova Montenapoleone จัดพิธีลงนามสัญญา ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ขนมหวานอิตาลีสุดพรีเมียมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ, 30 ตุลาคม 2567 —บริษัท บุญลาโภ จำกัด และ Pasticceria Cova Montenapoleone แบรนด์ขนมหวานและอาหารชื่อดังจากประเทศอิตาลี ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามสัญญา (Contract Signing Ceremony) เพื่อสร้างสรรค์ร้านอาหาร Pasticceria Cova Montenapoleone แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่โครงการ One Bangkok โดยพิธีจัดขึ้นที่ห้อง The Peak ชั้น 20 ของ Gaysorn Urban Resort ในกรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามและเป็นกันเอง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ได้แก่ คุณทรงพล บุญลาโภ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญลาโภ จำกัด, คุณ Paola Faccioli ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Pasticceria Cova และ คุณ Paolo Dionisi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ เป็นการผสานวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรที่มีเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์ขนมหวานอิตาเลียนระดับพรีเมียมและแท้จริงสู่ตลาดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Pasticceria Cova Montenapoleone หนึ่งในร้านขนมหวานที่เก่าแก่ที่สุดในมิลาน ก่อตั้งเมื่อปี 1817 เมืองมิลาน ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ความพิถีพิถัน และการรังสรรค์รสชาติที่หรูหรา และนับว่าเป็นการส่งต่อเสน่ห์และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอิตาลีให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทยได้สัมผัสใกล้ชิดยิ่งขึ้นพิธีลงนามสัญญาเริ่มต้นด้วยการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติพร้อมวิดีทัศน์นำเสนอความเป็นมาของบริษัท บุญลาโภ จำกัด และ Pasticceria Cova Montenapoleone จากนั้นเข้าสู่ช่วงการลงนามสัญญา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในวงการขนมหวานในภูมิภาคนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นข้อตกลงทางธุรกิจ แต่ยังแสดงถึงการรวมพลังกันเพื่อถ่ายทอดรสชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จากอิตาลีสู่ไทยหลังพิธีลงนาม มีการกล่าวคำปราศรัยจากผู้นำทั้งสององค์กร โดยคุณทรงพล บุญลาโภ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ พร้อมชี้ว่าเป็นการร่วมมือที่สำคัญในการพัฒนาภูมิทัศน์ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ส่วนคุณ Paola Faccioli ได้กล่าวถึงความสำคัญของการขยายธุรกิจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านความร่วมมือกับบุญลาโภ และ คุณ Paolo Dionisi ได้ร่วมแสดงความยินดีถึงความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและการค้าระหว่างสองประเทศในโอกาสนี้ คุณนพพร บุญลาโภ ในนามของบุญลาโภ ได้มอบของที่ระลึกแก่ คุณ Paolo Dionisi และคุณ Paola Faccioli เป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพซึ่งกันและกันในความร่วมมืออันยิ่งใหญ่นี้ ปิดท้ายงานการเปิดตัวร้าน Pasticceria Cova ที่ One Bangkok ที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ถือเป็น ‘All Day Dining Café & Restaurant’ และนำเสนอเค้กและขนมหวานต้นตำรับที่เป็นเอกลักษณ์หลากหลายเมนูรวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่เมนู Breakfast, Brunch, Lunch จนไปถึง Dinner ปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะที่สืบทอดกันมายาวนานผู้ที่ชื่นชอบขนมหวานและอาหารอิตาเลียนสามารถคาดหวังถึงบรรยากาศที่หรูหราแต่แฝงด้วยความอบอุ่น ที่ได้ทำให้ Cova เป็นสถานที่โปรดของคนรักขนมหวานทั่วโลก