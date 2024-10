สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่าจากเอเอเอสฯ “AAS Roadshow at One Bangkok” พบยนตรกรรมสปอร์ตปอร์เช่และอัครยนตรกรรมเบนท์ลีย์ ณ แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุง “วัน แบงค๊อก”

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่ ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดแสดงยนตรกรรมสปอร์ตปอร์เช่และอัครยนตรกรรมเบนท์ลีย์ ณ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อมอบประสบการณ์ที่แม้แต่คนรักรถยังไม่เคยสัมผัส อีกทั้งพร้อมให้เป็นเจ้าของในทันทีและรับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงาน “AAS Roadshow at One Bangkok” ณ ชั้น 1 โซนพาเหรด ที่ วัน แบงค๊อก ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึง 5 มกราคม 2568การจัดแสดงภายในงานนำทัพโดยยนตรกรรมสปอร์ตไอคอนิคอย่างที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด 4.0 ลิตร 6 สูบ ให้กำลังสูงสุดถึง 510 แรงม้า มอบความเร้าใจด้วยอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 3.4 วินาที และความเร็วสูงสุดที่ 320 กม./ชม. สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถสปอร์ตพลังไฟฟ้า(Taycan 4S Cross Turismo) พร้อมสร้างความประทับใจด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลังสูงสุด 571 แรงม้า และระยะทางการขับขี่ที่มากกว่า 400 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง อีกทั้งดีไซน์สไตล์ออฟโรดที่จะทำให้การขับรถไฟฟ้าไม่เหมือนเดิม อีกรุ่นที่น่าสนใจคือ(Cayenne GTS Coupé) สปอร์ตอเนกประสงค์สมรรถนะสูงที่มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ขนาด 4.0 ลิตร ทวินเทอร์โบ ให้พละกำลัง 460 แรงม้า พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานบนทุกเส้นทางพร้อมกันนี้ ด้านสปอร์ตไฟฟ้ารุ่นล่าสุด(The New Taycan) ยังคงความล้ำสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีและการขับขี่อันทรงพลัง และแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ที่สามารถชาร์จพลังงานได้ถึง 80% ภายในเวลาเพียง 22.5 นาที สร้างความตื่นเต้นในทุกการขับขี่ด้วยกำลังสูงสุดถึง 435 แรงม้า และเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง 4.8 วินาที ให้ผู้ขับขี่สัมผัสประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของการขับขี่รถสปอร์ตไฟฟ้าที่ทันสมัยและทรงพลังสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์แห่งความหรูหราและประสิทธิภาพในระดับสูงสุด(The New Panamera) สปอร์ตซาลูนที่มอบพละกำลังเต็มพิกัดด้วยเครื่องยนต์ V6 ขนาด 2.9 ลิตร ทวินเทอร์โบ ให้กำลังสูงสุด 470 แรงม้า มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัจฉริยะที่ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนน อีกทั้งยังสามารถเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง 4.1 วินาที ทำให้ พานาเมร่า เป็นยนตรกรรมที่ผสานความหรูหราและสมรรถนะอันยอดเยี่ยมไว้ได้อย่างลงตัวและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอัครยนตรกรรมซีดาน(Flying Spur A Hybrid) ผสานสมรรถนะจากเครื่องยนต์ไฮบริด V6 ทวินเทอร์โบ ขนาด 2.9 ลิตรที่ให้พละกำลังรวมถึง 536 แรงม้า พร้อมอัตราเร่งที่ 0-100 กม./ชม. ภายในเวลาเพียง 4.3 วินาที เข้ากับการตกแต่งภายในที่หรูหราสง่างามด้วยวัสดุไม้วีเนียร์ Open Pore Koa ที่ให้สัมผัสแบบธรรมชาติแต่ยังคงความหรูหราและร่วมสมัย นอกจากนี้ยังเสริมด้วยล้ออัลลอยด์แบบ 10 ก้าน ขนาด 21 นิ้วให้ได้สัมผัสถึงความสปอร์ตและประสบการณ์การขับขี่อันยอดเยี่ยมพิเศษสำหรับผู้ที่ทำการจองรถยนต์ปอร์เช่ภายในงาน รับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเอเอเอสฯ พร้อมของขวัญสุดพรีเมียม อาทิ ร่ม AAS-Porsche X Mobil1, หมวก AAS-Porsche, กระเป๋าคลัทช์ AAS x ICON CRAFT, และบัตรของขวัญสำหรับการดูแลผิวหน้า La Prairie Facial Treatment สำหรับการจองรถ 15 คันแรก นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่จองรถยนต์เบนท์ลีย์ภายในงาน ยังจะได้รับข้อเสนอพิเศษ Crafting Your Dream Offers ที่สามารถออกแบบแผนการเงินได้เอง เพื่อทำให้การตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์เบนท์ลีย์เป็นเรื่องง่าย พร้อมกับเอกสิทธิ์พิเศษจากการรับประกันโดยโรงงานผู้ผลิตทุกท่านยังจะได้รับสิทธิพิเศษจาก วัน แบงค๊อก Shop to the Beats of Bangkok รับบัตรกำนัลเงินสดมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 บาท ทุกๆยอดการใช้จ่ายใน AAS Roadshow at One Bangkok พร้อมการอัปเกรดสถานะสมาชิกเป็น Ambassador ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเพื่อรับสิทธิสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย สำหรับลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อรถยนต์ ที่ วัน แบงค๊อก รวมถึงสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลพิเศษที่มีมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท*นอกจากการจัดแสดงรถยนต์ระดับลักซ์ชัวรีจากเอเอเอสฯ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเพลิดเพลินไปกับสินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก Porsche Lifestyle และ Bentley Collection พร้อมรับส่วนลดพิเศษเฉพาะในงานนี้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึง 5 มกราคม 2568 ณ ชั้น 1 โซนพาเหรด ที่ วัน แบงค๊อก