หัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ เปิดตัวโซลูชันการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน:“ชาร์จในเวลากลางวัน ส่องสว่างในเวลากลางคืน”

หัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ ประกาศเปิดตัว “โซลูชันการใช้ชีวิตสีเขียว” (Green Living Solution) แนวทางสร้างสรรค์การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด พร้อมรับรองความเสถียรในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดสำหรับเจ้าของบ้าน โดยโซลูชันนี้มาพร้อมแนวคิด “ชาร์จในเวลากลางวัน ส่องสว่างในเวลากลางคืน” (Charge by Day, Shine by Night) เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนนายโลแกน ยู กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพลังงานดิจิทัล บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทในการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานดิจิทัล "การเปิดตัวโซลูชันการใช้ชีวิตสีเขียว ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ความก้าวหน้านี้เกิดจากการเสริมสร้างระบบนิเวศของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตและพัฒนานวัตกรรมไปด้วยกัน" นายยู กล่าวพลังงานที่เหนือกว่า: เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดสูงสุดให้กับคุณหัวใจสำคัญของโซลูชันการใช้ชีวิตสีเขียว คือ หัวเว่ย อินเวอร์เตอร์ ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยฉลากประหยัดไปเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ที่ช่วยรับประกันการประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย เช่น การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 3 เฟสไม่สมดุลกันเสริมด้วยแบตเตอรี่ LUNA2000-S1 ที่มาพร้อมสถาปัตยกรรม Module+ และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในตัว โดยมีอัตราการส่งผ่านพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานถึง 40% แบตเตอรี่ LUNA2000-S1 มอบความคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถคืนทุน (ROI) ได้ภายในระยะเวลาเพียง 6 ปีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเหนือระดับ: การจ่ายไฟที่มั่นคงนายยู เน้นย้ำว่าความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย เป็นเสาหลักสำคัญของโซลูชันการใช้ชีวิตสีเขียว หัวเว่ย อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ LUNA2000-S1 มาพร้อมการรับประกัน 10 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวสำหรับทุกครัวเรือนระบบนี้มาพร้อมฟังก์ชัน SmartGuard ที่ให้พลังงานสำรองสำหรับการใช้งานทั่วทั้งบ้าน โดยสามารถสลับการจ่ายไฟอัตโนมัติแบบไร้รอยต่อในระยะเวลาเพียง 20 มิลลิวินาที (millisecond) เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อรับประกันการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่อง แบตเตอรี่ LUNA2000-S1 ยังมีระบบป้องกันที่ครบถ้วนถึงห้าชั้น ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์ มาตรการป้องกันทางไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบที่ทนทาน และระบบดับเพลิงแบบคู่ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในระดับสูงสุดประสบการณ์เหนือระดับ: เสถียรภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการออกแบบที่สวยงามนอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานที่โดดเด่นแล้ว โซลูชันการใช้ชีวิตสีเขียวของหัวเว่ยยังผสมผสานระหว่างสไตล์และนวัตกรรม ด้วยฟังก์ชันการตั้งเวลาอัจฉริยะ ซึ่งสามารถคาดการณ์การผลิตและการบริโภคพลังงานได้อย่างแม่นยำ ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หัวเว่ยอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ LUNA2000-S1 ยังได้รับรางวัลการออกแบบอันทรงเกียรติ เนื่องจากความสวยงามที่ทันสมัยและเรียบง่าย ซึ่งสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อมของบ้านทุกประเภทโซลูชันที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับผู้ใช้งานทุกคนโซลูชันการใช้ชีวิตสีเขียวได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูง โดยใช้สถาปัตยกรรม “one-fits-all” ซึ่งทำให้การติดตั้งสะดวกขึ้นและลดจำนวนอุปกรณ์ลงได้ถึง 33% ส่งผลให้สามารถลดพื้นที่การติดตั้งและต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสการเปิดตัวโซลูชันนี้ หัวเว่ยมีความยินดีนำเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ลูกค้าที่ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 7 kWh จะได้รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 8,000 บาท โดยสามารถใช้โปรโมชั่นนี้กับการซื้อแบตเตอรี่ขนาดสูงสุดถึง 21 kWhนอกจากนี้ยังร่วมกับบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (ICBCTL) นำเสนอโปรแกรมการเช่าซื้อที่มีความยืดหยุ่น ด้วยการลงทุนเบื้องต้นที่คุ้มค่า โปรแกรมสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป “Let the Sun Pay for You” ทำให้โซลูชันการใช้ชีวิตสีเขียว FusionSolar ของหัวเว่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับเจ้าของบ้านที่มองหาทางเลือกด้านพลังงานที่ยั่งยืนและคุ้มค่า