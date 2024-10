ITD ดึงกูรูระดับโลกระดมสมอง รับมือ​ AI​ ต่อภาคธุรกิจ-การค้า-การพัฒนา

กล่าวว่า ปัจจุบัน AI กำลังเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาทั่วโลก ITD ได้เห็นความสำคัญของ AI ที่จะมาพร้อมกับความท้าทายและโอกาส ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้จัดฟอรัมนี้ขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันมหาศาลของ AI เพื่อการสร้างสรรค์และการเติบโต รวมไปถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก AI โดยนำเสนอวิธีการแก้ไขและลดความเสี่ยง“เวทีที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของ AI ในการปฏิวัติธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร และมีความท้าท้าย มีความเสี่ยงอย่างไรในการนำ AI มาใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ในการใช้ AI เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตแบบยั่งยืน”โดยการจัดฟอรัมในครั้งนี้ ITD ได้เชิญผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, H.E. Mr. Mathias Cormann, Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (มร.มาทิอัส คอร์มันน์ เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา), Dr. Antonio Vezzani, Economic Affairs Officer, Technology and Innovation Policy Research Section Division on Technology and Logistics, UN Trade and Development (UNCTAD) (ดร.อันโตนิโอ เวซซานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ), ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), Mr. Maciej Surowiec, Head of ASEAN Government Affairs, Microsoft (มร.มาเช ซูโรเวียก หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศอาเซียน บริษัทไมโครซอฟท์) และ Mr. Joel H. Garcia, Head of Technology ASEAN, Amazon Web Service (มร.โจเอล เอช. การ์เซีย หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีอาเซียน บริษัท Amazon Web Services) มาร่วมพูดคุย แบ่งปันความรู้เชิงลึก กรณีศึกษา และแนวโน้มของ AI ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงศักยภาพของ AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทราบทิศทางการเติบโตของ AI และสามารถนำ AI มาใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนการทำธุรกิจ การทำการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาระหว่างประเทศ ได้ดียิ่งขึ้น และจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และร่วมมือกันขับเคลื่อนภูมิภาคด้วย AI ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก AI แทนที่จะได้รับผลกระทบจาก AIสำหรับผู้ที่พลาดงานในครั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและงานสัมมนาในอนาคตได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ทาง https://www.itdseaforum.com และ www.itd.or.th เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจในยุคปัญญาประดิษฐ์งานสัมมนานี้เป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของ AI ในการขับเคลื่อนการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้