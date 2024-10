GRAVITY เปิดตัว The Ragnarok เวอร์ชันมือถือ ชวนสาวก RO เตรียมสนุกไปกับการผจญภัยครั้งใหม่ในเกม MMORPG ระดับตำนาน!

สิ้นสุดการรอคอยเปิดตัวเกมมือถือสุดฮอตระดับตำนานอย่างเป็นทางการ พร้อมพาแฟนๆ RO ร่วมออกผจญภัยครั้งใหม่สุดคลาสสิก ในรูปแบบอัดแน่นทุกรายละเอียด ฟีเจอร์ครบ ไอเทมฉ่ำ เก็บเลเวลได้ไม่มีสะดุด และการกลับมาอีกครั้งของ Guild War สมรภูมิการต่อสู้สุดดุเดือดเพื่อแย่งชิงป้อมปราการกิลด์! ที่ทุกคนตั้งตารอ ออกผจญภัยพร้อมกันทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันที่ 31 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 a.m. (GMT+7)เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมาผู้พัฒนาเกมออนไลน์ชื่อดังสัญชาติเกาหลีนำโดย คุณ Gery และ คุณ Jinny Chief Operating Officer บริษัท Gravity Game Tech จัดงานแถลงข่าวประกาศเปิดตัวเกม The Ragnarok อย่างเป็นทางการ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่า KOL ชื่อดัง อาทิ คุณ Ginger, คุณ Nailname, คุณ Jaymeander, คุณ WhiteBearZBank, คุณ piasps และนักแสดงหนุ่ม คุณเอี๊ยง - สิทธา สภานุชาติ มาร่วมทดลองเล่นเกมบนมือถือ พร้อมแชร์ประสบการณ์แฟนพันธุ์แท้ Ragnarok ตัวจริงเสียงจริง และเปิดตำนาน The Ragnarok บทใหม่ในครั้งนี้ไปด้วยกันเปิดเผยถึงที่มาที่ไปของโปรเจ็กต์ The Ragnarok (Mobile) ว่า“มีเสียงเรียกร้องเป็นอย่างมากที่อยากให้ทำเวอร์ชั่นมือถือ ประกอบกับทาง Gravity เองก็อยากรวมความสนุกในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ The Ragnarok มาให้ทุกคนได้ร่วมแบ่งปันกันอีกครั้ง จึงเกิดเป็นโปรเจ็กต์เกมเวอร์ชั่นมือถือขึ้น โดยมีการพัฒนาให้ทันสมัยแต่ไม่ทิ้งความคลาสสิกแบบดั้งเดิม กราฟฟิกถอดแบบจากต้นฉบับ 2D ออกมาแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ คอนเทนต์พัฒนาจากต้นฉบับ แต่ครั้งนี้จะได้พบกับ MVP มอนสเตอร์บอสตัวใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน สายคอสตูมก็มีชุดลิมิเต็ดให้สะสม และชุดใหม่ๆ รอให้อัพเดทกันอย่างสม่ำเสมอ มีการพัฒนาระบบ UI พัฒนาดีไซน์ของตัวละครให้ออกมาเป็นธรรมชาติมากขึ้น สามารถเล่นบนมือถือได้แบบไม่สะดุด”“ช่วงเปิดตัวทุกท่านสามารถเล่นได้ถึงคลาสอาชีพ 2-1 และหลังจากนั้นจะมีการอัพเดทคลาสอาชีพ 2-2 ตามมา ส่วน Branding Icon เราเป็นรูปนาฬิกา เพื่อย้ำถึงภาพความทรงจำ ผสมภาพพิกเซลลงไปในไอคอนต้นฉบับเพื่อให้เห็นถึงช่วงเวลาปัจจุบันและความทรงจำในอดีตที่อยู่ร่วมกัน แค่เห็นก็รู้ทันทีว่า The Ragnarok เป็นเกมแบบไหน มาพร้อมคีย์แมสเสจ Welcome to The Raknarok สัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุข สนุก เศร้าไปด้วยกันภายในกิลด์และปาร์ตี้ ขอเชิญทุกท่านที่คิดถึงเกม Ragnarok ในความทรงจำ และผู้เล่นที่กำลังมองหาความสนุกสนาน และสนามรบใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนมาร่วมสนุกด้วยกันนั่นเองครับ" คุณ Gery กล่าวด้านเผยว่า“จุดเด่นของ The Ragnarok เวอร์ชันมือถือนี้จะมาพร้อมระบบซื้อขายที่เป็นอิสระ สามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วน MVP และ MiniBoss ก็ถูกถ่ายทอดจากต้นฉบับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน โดยมีแผนอัพเดทบอสที่น่ากลัวและแข็งแกร่งเข้ามาเพิ่มความท้าทายให้ผู้เล่นอย่างต่อเนื่องด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นของเกมนี้คือคอนเทนต์ PVP แบบเรียลไทม์ 50V50 ที่ได้เสียงตอบรับจากช่วง CBT อย่างล้นหลาม เมืองทุกเมืองใน The Ragnarok ถูกถ่ายทอดจากต้นฉบับมาอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีการนำเพลง Theme of “Prontera” BMG ในความทรงจำของ RO มาเพิ่มความสมบูรณ์แบบโดยทำเป็นออเคสต้า เรียกได้ว่าเพิ่มทั้งพลังและความขลังให้ The Ragnarok ”“แพลนอัพเดทและแนวทางการดูแลในอนาคต ใน The Ragnarok จะมีการอัพเดทอีเว้นท์ใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ พร้อมระบบตารางเวลาให้ผู้เล่นอัพเดทได้ล่วงหน้าด้วย ในส่วนของ Customer Service เรามีการให้บริการในคอมมูนิตี้แบบ 1:1 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยวางเป้าหมายจะตอบกลับ Ticket ที่ได้รับภายใน 48 ชั่วโมง และหลังจากนี้เราจะพยายามหาโอกาสได้พบปะและสื่อสารกับผู้เล่นโดยตรงผ่านงานออฟไลน์ต่างๆ ในอนาคตด้วยเช่นกัน”โดยหลังจากการเปิดตัวของ COO ทั้งสอง ภายในงานยังได้มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญชื่อดังทั้ง 6 ท่าน และเล่าถึงประวัติความเป็นมาในการเล่นเกม RO อีกด้วยโดยเริ่มจากคุณ Jaymeander ตัวแทนของ KOL สาย Ragnarok PC ที่ได้กล่าวไว้ว่า“เนื่องจากแต่ก่อน ไม่ค่อยมีเกมที่ภาพสวยและดูทันสมัย พอได้มาเห็น Ragnarok ทำให้รู้สึกว่าเกมนี้มีกราฟฟิคที่สวยงามมาก จึงได้เข้ามาลองเล่น สุดท้ายจึงติดเกม Ragnarok ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา”ทางด้านคุณ WhiteBearZBank ตัวแทนของ KOL สาย Ragnarok PC ก็ได้มีคำพูดที่ทำให้เหล่าเกมเมอร์หวนนึกถึงสมัยก่อน ว่าตัวเองได้เป็น “เด็กเกาะเบาะในร้านเกม” เห็นคนอื่นเล่น แล้วรู้สึกอยากเล่นตาม พอได้ลองก็รู้ว่าชอบมาก จนเล่นมาถึงภาคปัจจุบันส่วน KOL สาวๆ อย่าง piasps ที่เป็นตัวแทนของ Ragnarok Mobile และ Nailname ที่เป็นตัวแทนของ Youtuber สายเล่าเรื่อง ได้กล่าวตรงกันไว้ว่า เริ่มเล่นเพราะแกงค์แฟนเก่าเชิญชวนเกมส์เมอร์อย่าง Ginger ในสมัยยังเด็กเที่ยวเล่นที่บ้านเพื่อนแล้วได้เห็นพี่ชายของเพื่อนเล่นเกมส์นี้ ในสมัยนั้นยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร แต่รู้สึกสนุกกับเกมส์ และอยากจะมาดูทุกวัน จึงเลยคอยไปรอที่บ้านเพื่อนตลอด หวังใจว่าจะให้พี่ชายของเพื่อนเปิดเกมส์นี้เล่นอีกทางด้านดาราหนุ่ม คุณเอี๊ยง - สิทธา สภานุชาติ กล่าวว่า ส่วนตัวได้เล่นมานานมากแล้วตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆ เพราะภาพกราฟฟิคสวยอลังการ เล่นตั้งแต่สมัยตอนต่อเน็ตจากสายโทรศัพท์บ้าน เวลาโทรศัพท์เข้าแล้วเน็ตตัด เป็นเกมเมอร์ยุคแรกๆ ซึ่ง RO ก็ได้เป็นจุดศูนย์รวมให้ต่างคนต่างอาชีพมาเจอกัน อย่างเพื่อนของคุณเอี๊ยงเอง ก็มีทั้งนักบัญชี พนักงาน BTS ฯลฯ โดยตอนยังเด็ก เจ้าตัวมีเวลาเยอะ อยากเล่นแต่อุปกรณ์ไม่พร้อม ซึ่งตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้ว ก็เลยจัดเต็มซะเลยช่วงของ Q&A เปิดให้ทางสื่อได้ถามคำถามกับและQ: ได้ยินมาว่าเกม The Ragnarok เป็นเกม Cross-platform เลยอยากถามว่า ในวัน Grand Open ผู้เล่นสามารถเล่นได้ผ่านแพลตฟอร์มอะไรบ้างA: ตอนแรกที่เปิดตัวนั้น จะรองรับให้กับ iOS และ Android ก่อนครับ ทางด้านผู้เล่น PC สามารถใช้โปรแกรม Google Play Games ก่อนได้ สำหรับ PC Client จะเปิดให้บริการตามมาหลังจากตัวเกมหลัก ช่วงระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ และ Huawei AppGallery จะมีเพิ่มเติมในอนาคตครับQ: คิดว่าในช่วงทดสอบ CBT มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง ?A: คนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเลยครับ ถึงจะบอกเป็นตัวเลขตรง ๆ ไม่ได้ แต่จำนวนยอดผู้เข้าร่วมเกินกว่าที่เราคาดไว้ถึง 6 เท่า ถึงอย่างนั้น ช่วง OBT ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันเยอะ ๆ นะครับQ: The Ragnarok ก่อนที่จะเปิดบริการในภูมิภาค SEA อยากให้ช่วยเล่าถึงความรู้สึกและเสียงตอบรับต่อผู้เล่นในประเทศที่เปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้A: ก่อนที่ทีมงานจะได้รู้ว่าจะมีการเปิดบริการในไทย ก็ได้ทำการเข้าไปทดลองเล่นในทั้ง 2 เซิฟเวอร์ ทั้งเซิฟไต้หวัน และเกาหลี และได้เห็นว่ามีกลุ่มผู้เล่นคนไทยอยู่กันค่อนข้างเยอะเลยครับ พอได้รู้ว่าจะได้มาทำเปิดที่ไทย ทีมงานก็ตั้งใจกันมากเป็นพิเศษครับQ: เนื่องจากเกม Mobile หลาย ๆ เกม มีแผนการพัฒนาในระยะสั้น จึงอยากถามคุณว่า The Ragnarok มีแผนการอัปเดตระยะยาวอย่างไร และจะรักษากลุ่มผู้เล่นได้อย่างไรในอนาคต ผู้เล่นจะเชื่อมั่นได้อย่างไรA: ขอให้ผู้เล่นทุกคนมั่นใจได้เลยครับ เพราะในส่วนของ The Ragnarok นั้นเราไม่ได้มีการทำแผนพัฒนาระยะสั้นเลยครับ แผนการพัฒนาของเรา ล้วนเป็นระยะยาว และมีการวาง Roadmap ไว้เรียบร้อยแล้วครับ โดยเบื้องต้นตัวเกมก็จะมีการอัปเดตกิจกรรมให้ผู้เล่นทุกอาทิตย์Q: คุณคิดว่าเสน่ห์ภายในเกม Ragnarok Online ใดบ้างที่ถูกนำมาใช้ภายในเกม The RagnarokA: เรารวบรวมจุดเด่นของทุก ๆ เวอร์ชันที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวอร์ชันคลาสสิคที่ทุกคนรัก ไม่ว่าจะเป็นดนตรีประจำของแต่ละสถานที่ คลาสต่าง ๆ การ PVP Guild War เรายกมาทั้งหมดเลยครับ แถมยังปรับพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และยังทำให้สะดวกสบายมากขึ้นเผื่อการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเล่นของคนยุคใหม่ เช่นระบบ Auto ต่างๆนอกจากนี้ ทาง Project Manager ทั้งสอง ยังได้มีการกล่าวถึงแผนพัฒนาเกม“ทาง Gravity มีแผนพัฒนาคอนเทนต์ในระยะยาว รวมถึงผลักดัน The Ragnarok สู่กีฬา E-Sport ให้ผู้เล่นเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งในช่วง CBT ได้รับฟีดแบกดีเกินคาดมาก มีผู้เล่นให้ความความสนใจเกินกว่าที่คาดไว้ถึง 6 เท่า ช่วง Open Beta จะสามารถเล่นใน Google Play , App Store และ Google Play Game (สามารถเล่นเกม The Ragnarok บน คอมพิวเตอร์ )“สำหรับผลตอบรับจากประเทศอื่นที่เคยไปเปิด พอคนรู้ว่าจะเปิดเซิร์ฟไทย ก็รอเล่นเยอะมากๆ ตอนนี้ระบบสามารถรองรับได้ 5 ภาษา ส่วนเสน่ห์ของ The Ragnarok คือเราดึงจุดเด่น ความคลาสสิกของ Ragnarok ทั้งหมดมาไว้ให้แล้ว แต่ความพิเศษยิ่งไปกว่านั้นคือ เราจะได้สนุกไปกับเวอร์ชันเก่าที่มีความทันสมัย อยากกิลด์วอร์ไม่ต้องรอเฝ้าจอทั้งวัน เพราะมีสงครามกิลด์ให้เปิดศึกทุกวันแน่นอน ตอบโจทย์สายต่อสู้ ผู้เล่นที่มีเลือดนักสู้เดือดพล่าน และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก”และสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้เว็บไซต์: https://theragnaroksea.com/ Google Play และ App Store: https://theragnarok.go.link/j15zW Official Facebook Fan page: https://www.facebook.com/Theragnarok.th/ Official Discord: The Ragnarok : https://discord.gg/theragnaroksea Gravity เป็นบริษัทเกมสัญชาติเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2000 และเป็นบริษัทเกมระดับโลก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โดย IP หลักของ Gravity อย่าง Ragnarok มียอดผู้ใช้งานทั่วโลก สะสมถึงกว่า 160 ล้านบัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2023) นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา Ragnarok ยังครองอันดับ 2 ในหมวดเกมเกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกระแสโลกเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และในผลสำรวจ "ผู้เล่นเกมเกาหลีในตลาดต่างประเทศปี 2023" Ragnarok Online ได้รับการจัดอันดับเป็นเกม PC/ออนไลน์ จากเกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน 6 ประเทศ ได้แก่ บราซิล, อินโดนีเซีย, สหราชอาณาจักร, อิตาลี, สหรัฐอเมริกา, และฝรั่งเศส ยืนยันถึงพลังของ IP Ragnarok ในตลาดโลกปัจจุบัน Gravity มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาทั่วโลกที่แข็งแกร่ง โดยประกอบด้วยบริษัทในเครืออย่าง Gravity Neocyon (เกาหลีใต้) และสาขาต่างประเทศ ได้แก่ Gravity Communications (ไต้หวัน), Gravity Game Link (อินโดนีเซีย), Gravity Interactive (สหรัฐอเมริกา), Gravity Game Arise (ญี่ปุ่น), Gravity Game Tech (ประเทศไทย), Gravity Game Hub (สิงคโปร์), และ Gravity Game Vision (ฮ่องกง) และด้วยเครือข่าย ระดับโลกที่ทรงพลังนี้ Gravity ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายเกมระดับโลก โดยไม่เพียงแค่เกมในตระกูล Ragnarok IP เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงเกมบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น PC, มือถือ, คอนโซล, IPTV และหลากหลายแนวเกมอีกด้วย นอกจากนี้ Gravity ยังขยายการใช้ประโยชน์จาก Ragnarok IP ในด้านอื่น ๆ เช่น สินค้า MD, แอนิเมชัน และ Screen golf รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาใหม่ๆ โดยการผลิตเว็บตูนและ การร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านคอนเทนต์