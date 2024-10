“ชีวจิต” มอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2024” รางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มุ่งสู่สังคมสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ

“ชีวจิต” นิตยสารและสื่อออนไลน์เพื่อคนรักสุขภาพในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ยืนหนึ่งผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพ ทำตามง่าย ได้ผลจริง จัดงานมอบรางวัล “ชีวจิต AWARDS 2024” งานประกาศรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร องค์กร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นสังคมสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ ภายในงานไม่เพียงได้รับเกียรติจากตัวแทนจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านสุขภาพ และแขกผู้มีเกียรติรับรางวัล รวมถึงเหล่าคณะกรรมการ อาทิ คุณผกา เส็งพานิช กูรูอาหารชีวจิตของเมืองไทย ผศ.ดร. เอกราช บำรุงพืชน์ นักวิจัยและนักโภชนบำบัด คุณนุ่น สินิทธา Health Coach และ ร.อ. นพ. สุรชา ลีลายุทธการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย มาร่วมงานแล้ว ยังมีมุมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล ในรูปแบบ Hall of Fame อันทรงเกียรติ ที่บริเวณโซน “อยู่ดี by ชีวจิต” มุมเพื่อคนรักสุขภาพในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2024 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต กล่าวว่า “งานมอบรางวัล ‘ชีวจิต Awards 2024’ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 6 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร องค์กร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการบริการ รวมถึงเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ จากการโหวตโดยมหาชน และคัดเลือกตัดสินโดย กองบรรณาธิการนิตยสารชีวจิต เพื่อสนับสนุนและสร้างสังคมสุขภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่ไม่เพียงดูแลสุขภาพกายและใจเท่านั้น และยังหมายรวมถึงสุขภาพคนในสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเป็นนิยามของการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนแบบองค์รวม”ไม่เพียงเท่านี้ บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต ยังได้เผยถึงทิศทางชีวจิตในปี 2025 ว่า เพื่อตอกย้ำการเป็นสื่อที่รอบรู้เรื่องสุขภาพ พร้อมแนวทางธรรมชาติที่เชื่อถือได้ ทำตามง่าย ได้ผลจริง ชีวจิตเตรียมนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาถ่ายทอดในแง่มุมต่างๆ ที่เข้มข้นและเจาะลึกมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยยังเอาใจนักอ่านที่ชอบอ่านสาระความรู้ผ่านรูปเล่มนิตยสารชีวจิต ที่จะมีการปรับเนื้อหา ดีไซน์ เพื่อดึงดูดชวนให้อ่าน โดยยังคงอัดแน่นด้วยสาระความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ เช่นเดียวกับรูปเล่มที่จะมีการเปลี่ยนเนื้อกระดาษเพื่อการอ่านที่สบายสายตา และการวางแผงที่หน้าร้านหนังสือจะเปลี่ยนเป็นราย 2 เดือน โดยสามารถติดตามได้ที่ร้านหนังสือนายอินทร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.naiin.com เพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆ เรื่องการดูแลสุขภาพทั้งนี้ในส่วนของออนไลน์ www.cheewajit.com และ Facebook นิตยสารชีวจิตที่มีผู้ติดตามร่วม 600,000 คน มีการวางแผนจะนำเสนอการดูแลสุขภาพในธีมต่างๆ ในแต่ละเดือน พร้อมทั้งจะนำคอนเทนต์ที่ได้รับความสนใจจากการอ่านของผู้ติดตาม มานำเสนอในรูปแบบใหม่ที่จะเจาะลึกในรายละเอียดต่างๆ รวมถึงแง่มุมการดูแลสุขภาพในหลากมิติไม่เพียงเท่านี้ในส่วนของการจัดกิจกรรมโรดโชว์ อย่าง Happy Life ที่จัดมาแล้วหลายซีซั่น กิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ เอาใจสายเฮลธ์ตี้ด้วยสาระจัดเต็มจากทีมแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ และกูรูด้านสุขภาพ ในปี 2025 ยังคงเดินหน้ากระจายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพไปสู่คนเมือง ชุมชน โดยเฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศ พ่อบ้านแม่บ้าน หรือผู้สูงวัย ในย่านสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม เพื่อเปิดประสบการณ์การดูแลสุขภาพให้ถึงที่รวมทั้งการออกร้านที่งานบ้านและสวนแฟร์ กับโซน “อยู่ดี by ชีวจิต” คอมมูนิตี้ที่ทำขึ้นเพื่อคนรักและใส่ใจในสุขภาพได้มาพบปะกัน โดยในโซนนี้จะมีทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงมุมผ่อนคลายเพื่อการดูแลตัวเองในวิถีแบบชีวจิต โดยสามารถพบกับ “อยู่ดี by ชีวจิต” ได้ปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ งานบ้านและสวน Select, งานบ้านและสวน Midyear และงานบ้านและสวน Living Festivalซึ่งทั้งหมดนี้คือหลักการชีวจิตในปี 2025 ตอกย้ำจุดยืนในการทำงานของชีวจิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ต้องการสร้าง Wellbeing Society หรือการเป็นสถาบันสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสุขภาพที่ดีให้คนไทยภายในงาน “ชีวจิต Awards 2024” ได้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 50 รางวัล แบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่•Cheewajit’s Choice รางวัลที่มอบให้แก่เกษตรกร เจ้าของผลิตภัณฑ์ องค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงของคนในสังคม ที่ได้รับการยกย่องและคัดเลือกโดยผู้บริหารและทีมบรรณาธิการชีวจิต แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ บุคคล Influencer, องค์กร Organization และฟาร์ม Farm•Guru’s Pick ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ Organic ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรารับรองจากหน่วยงานในประเทศและระดับสากล และ Natural ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ•Reader’s Vote การโหวตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โดนใจโดยผู้ติดตามของแบรนด์ชีวจิต ผ่าน www.cheewajit.com มี 4 สาขา ได้แก่ Organic ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรารับรองจากหน่วยงานในประเทศและระดับสากล, Natural ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ, Innovation ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และ Wellness คลินิกดูแลฟื้นฟูสุขภาพผลรางวัลชีวจิต Awards 2024 ทั้งหมด 3 ประเภทประเภทที่ 1 : Cheewajit’s Choiceรางวัล Cheewajit’s Choice : Influencer1.แพทย์แผนไทยณัฐพล วาสิกดิลกสัปปายะ คลินิกการแพทย์แผนไทย2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา อ่อนโอภาสนายกสมาคมนักศิลปะบำบัด3.แพทย์หญิงอัญวีณ์ เกียรติอภิพงษ์ผู้ก่อตั้ง Happy Chemo Club by Nutrepreme4.คุณธนาพร ตระกูลดิษฐ์Mint Barefootรางวัล Cheewajit’s Choice : Organization1.เพลินไพรออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ สังคม และโลกที่ดีขึ้น2.Certaintyบมจ.ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศ3.ART for CANCER by IREALพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งอย่างยั่งยืนรางวัล Cheewajit’s Choice : Farm1.สวนผักบ้านคุณตา Grandpa Urban Farmบ้านพึ่งตนเอง & ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักใจกลางเมือง2.ไร่รื่นรมย์อยู่อย่างรื่นรมย์ อยู่อย่างสุขภาพดีแบบมีสไตล์3.สุธีร์ ออร์แกนิก ฟาร์มเพราะเราเคารพและใส่ใจในทุกชีวิตประเภทที่ 2 : Guru’s Pickรางวัล Guru’s Pick : ประเภท Organic หมวด Drink1.ชาไทยมรกตชาอูหลงก้านอ่อน เบอร์ 17 ออร์แกนิกรางวัล Guru’s Pick : ประเภท Natural หมวด Food1.ใจข้าวน้ำมันรำข้าวหอมมะลิ2.Vi PlusVi Plus Direct Stick3.HappyMate TEMPEHผลิตภัณฑ์ HappyMate เทมเป้ 5 รสชาติ4.VerriPineapple Cider Vinegar and Pineapple Vinegar Honey5.LeafFruit Chipsรางวัล Guru’s Pick : ประเภท Natural หมวด Drink1.Antho-PLUS+ชาข้าว Antho-PLUS+ มีแอนโทไซยานินจากสีข้าวเข้ม ต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ2.Marta’s Ruby Kombuchaเครื่องดื่มมาธาส์ รูบี้ คอมบูชา3.Phyto Plusโปรตีนพืชสกัดจากถั่วลันเตาสีทอง4.ชีวภัตชา Secret Garden5.Choizeอาหารคลีนรูปแบบขวดรางวัล Guru’s Pick : ประเภท Natural หมวด Beauty1.YMALYMAL Natural Hand Serum2.SANNY ExpertSANNY Poreaway Serum เซรั่มสร้างผิวรางวัล Guru’s Pick : ประเภท Natural หมวด Consumer Products1.ไมรอท นาโนสเปรย์Mirott Herb Spray สเปรย์สมุนไพรไมรอทนาโน บรรเทาอาการปวด2.Sabai arom สบายอารมณ์Aroma Mist & Hand Creamประเภทที่ 3 : Reader’s Voteรางวัล Reader’s Vote: ประเภท Organic หมวด Food1.Hanada Organic Farmแยมสตรอเบอร์รี่ออร์แกนิกรางวัล Reader’s Vote: ประเภท Organic หมวด Drink1.ไร่รื่นรมย์เครื่องดื่มจิงจูฉ่ายผสมข้าวคั่ว2.La ChayaOrganic Flowers & Fruits Teaรางวัล Reader’s Vote: ประเภท Organic หมวด Beauty1.WADAGANIC & VEGANOrganic Sun Nano Extra Bright Sunscreenรางวัล Reader’s Vote: ประเภท Organic หมวด Consumer Product1.Mamagreenสบู่เหลวว่านหางจระเข้รางวัล Reader’s Vote: ประเภท Nutural หมวด Food1.HappyMate Peanut Butterผลิตภัณฑ์ HappyMate Peanut Butter ครีมถั่วลิสง 4 รสชาติ2.ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคมข้าวกล้องสันป่าตอง3.Jirapornกล้วยตาก 100% ชนิดแบน4.อิ่มใจแยมผลไม้เพื่อสุขภาพรางวัล Reader’s Vote: ประเภท Nutural หมวด Drink1.POCHONG PLUSโพชงพลัสเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติ 32 ชนิด2.Mind Konbuchaมายด์ คอมบูชะ จิมนีมา ใส่ใจสุขภาพเบาหวาน แบบไม่พึ่งสารเคมี3.KAY KAYKAY KAY VEGAFLEXรางวัล Reader’s Vote: ประเภท Nutural หมวด Beauty1.PVIVEพี ไวว์ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ใช้บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ2.Colgateยาสีฟัน คอลเกต โททอล พลัค รีลีส3.SANNY ExpertSANNY Anti – Hair Loss Tonic ปุ๋ยปลูกผม4.KHAOKHO TALAYPUNatural Tammarind Body Scrubรางวัล Reader’s Vote: ประเภท Nutural หมวด Consumer Products1.Lactacyd Thailandผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น แลคตาซิด ไทยแลนด์2.Chula DentChula Dent Cooling Peppermint Toothpaste & Chula DentUltradent Toothbrush3.KindeeOnion Drop Original & Goodnight Formula4.ChompinnAroma Cooling Body Massade Oilรางวัล Reader’s Vote: ประเภท Wellness1.Health Link ClinicNon – Surgical Orthopedic Centerรางวัล Reader’s Vote: ประเภท Innovation1.INSOLAR by BeliveHealthier Choice สารสกัดธรรมชาติ2.Moon Lab Algae ZMoon Lab Algae Z ผลิตจากสาหร่ายธรรมชาติ 100%3.Certainty Body Cleasingเซอร์เทนตี้ สเปรย์ทำความสะอาดผิว นวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ4.Liv Radi by Livplusลิฟ เรดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก้แฮงค์ บำรุงตับสามารถติดตามภาพบรรยากาศการมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2024” หรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้ที่ Website : www.cheewajit.com, Facebook : นิตยสารชีวจิต