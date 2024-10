กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 “สื่อ เตือน สติ” หวังสร้างสื่อดีเตือนสติให้ประชาชน

วันนี้ (29 ต.ค.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 “สื่อ เตือน สติ” โดยการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ดำเนินการภายใต้แนวคิด “สื่อ เตือน สติ” หวังสร้างสื่อดีเตือนสติให้ประชาชน ณ The Quarter Ari by UHG กทม.ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงที่มาของการจัดงานพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 “สื่อ เตือน สติ” เพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล กองทุนพัฒนาสื่อฯ จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมทั้งในรูปแบบ On Ground Event และ On line Event สร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในและ ต่างประเทศเข้าถึงสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้โดยง่าย โดยการจัดงานพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “สื่อ เตือน สติ” เพราะถ้าทุกคนมีสติ ก็จะเข้าใจและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในรอบตัว สามารถจัดการกับตัวเองได้ว่าจะทำอย่างไร เช่นการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร อย่างมีสติ ก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวง ข่าวปลอม ในขณะที่โลกเปลี่ยนเร็ว ถ้าเรามีวิธีคิดหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการเจริญปัญญาโดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ด้วยการพิจารณาอย่างละเอียด ถี่ถ้วนและลึกซึ้ง นำหลักธรรมมาช่วยรับมือกับสิ่งที่รอบตัว เพราะหลักธรรมในพุทธศาสนาสามารถขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในปีนี้ คือการจัดประกวดคลิปสั้น “หนูได้ธรรม” ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที หัวข้อการให้ข้อคิดธรรมะในชีวิตประจำวัน โดยเปิดพื้นที่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16.00 น.โดยการจัดงานรูปแบบ On Ground Event จะจัดขึ้นวันที่ 13-14 เดือนธันวาคม 2567 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการแบบผสมผสาน ฟังการเสวนาธรรมจากวิทยากรชื่อดัง และคลินิกสุขาใจรับปรึกษาปัญหาด้วยกระบวนการเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และการมอบรางวัลสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น “หนูได้ธรรม” ตั้งแต่ 10.00 - 20.00น. ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์