“AI Thailand Forum 2024” เวทีรวมพลังครั้งใหญ่ รัฐ-เอกชนปฏิวัติตลาด AI ไทย พลิกโฉมสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

มหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย "AI Thailand Forum 2024" ภายใต้แนวคิด “Sustainable Growth with AI” ที่จะมุ่งเน้นการใช้ AI ในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รวบรวมผู้เล่นหลักในตลาด AI ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย AI เรียกได้ว่างานนี้เป็นมากกว่าแค่เวทีสัมมนา แต่เป็นจุดเชื่อมโยงพลังของภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักนวัตกรรมทั่วประเทศ เพื่อผลักดัน AI ให้เป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ซึ่งพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้าน AI ในภูมิภาค ณ สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆ นี้งานนี้ หัวใจสำคัญคือการบรรยาย-เสวนา ความรู้ด้าน AI ภายใต้แนวคิด “Sustainable Growth with AI” โดยเน้นการประยุกต์ใช้ AI ในภาคธุรกิจหลัก ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ไทยกลายเป็นฮับแห่งนวัตกรรม และมีการออกบูทจากบริษัท และหน่วยงานชั้นนำ และการประกาศผลมอบรางวัล Super AI Engineer ที่พัฒนาบุคลากร AI ชั้นแนวหน้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมของไทยในตลาดโลก พร้อมการจัดแสดงผลงานกว่า 32 โปรเจกต์ในงานส่วนบรรยากาศในงานมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ พิธีมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้สำเร็จโครงการพัฒนากำลังคนด้าน AI ที่จะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ การแพทย์ พลังงาน การเงิน และอุตสาหกรรมดิจิทัล การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ Startup ด้าน AI จากไอเดียสู่ธุรกิจจริง อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยี AI นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดจากบริษัทชั้นนำ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วสำหรับภายในงานยังมีเวทีเสวนาเชิงลึกที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำ AI มาปรับใช้ในธุรกิจและการพัฒนาประเทศไทยให้แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีหัวข้อสำคัญคือ "Trustworthiness Day - Korea-Thailand TRAIN Workshop" โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีและไทยมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ผ่านการบรรยายหลายหัวข้อ เช่น มาตรฐาน AI โดยองค์กรรับรองจากบุคคลที่สาม การตรวจสอบความเอนเอียงของข้อมูล และการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปที่น่าสนใจมากมาย เช่น Workshop : AI-Powered Data Insights Course เรียนรู้การใช้ Generative AI เพื่อยกระดับการวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจและงานของคุณมีโอกาสเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ คอร์สนี้จะเน้นการใช้ AI ในการเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยต่อมา Workshop : Crafting Stories & Presentation with Generative AI สร้างเรื่องราวและการนำเสนอด้วย Generative AI ลดเวลาการเตรียมเนื้อหาและเอกสารสำหรับการนำเสนอของคุณด้วยพลังของ Generative AI เรียนรู้วิธีการใช้ AI ในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณนำเสนอความคิดและข้อมูลของคุณอย่างมืออาชีพได้ในเวลาที่น้อยลง คอร์สนี้จะเน้นเทคนิคการเขียนคำสั่งสำหรับสร้างคอนเทนต์ พร้อมกับการนำคอนเทนต์นั้นมาจัดทำเอกสารการนำเสนอภายในเวลาเพียง 5 นาที! จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม AI Hunt ให้ผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับ AI ในด้านต่างๆ มาตามหาผีเสื้อ AI ของเราทั่วงาน แล้วสแกนรับความรู้ในเรื่องราวต่างๆ จากผีเสื้อน้อย จากนั้นนำความรู้ที่ได้มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ชิงรางวัลคอร์สเรียนออนไลน์ มูลค่ารางวัลละ 9,000 บาท จาก AIEAT กว่า 100 รางวัลงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขับเคลื่อนตลาด AI ของไทย แต่ยังเป็นการวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีในภูมิภาค เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ในทุกภาคส่วน