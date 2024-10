เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเป็นประธานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ การประกวด “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และงานหัตถกรรมปี 67

จะเสด็จไปทรงเป็นประธานการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรม รอบตัดสิน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 หนึ่งในโครงการตามแนวพระดำริที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสู่สากล ซึ่งได้จัดให้มีการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการสืบสานต่อยอดงานผ้าไทย และงานหัตถกรรม รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่สืบสานต่อยอดงานผ้าไทยและงานหัตถกรรมในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะทรงตัดสินผ้าลายพระราชทานร่วมกับคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และงานหัตถกรรม ระดับประเทศ โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดจาก 4 ภูมิภาค ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดฯ ระดับประเทศ รวม 78 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทผ้า จำนวน 72 ผลงาน และงานหัตถกรรม จำนวน 6 ชิ้นงานเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยมีลายพระราชทาน หลักจำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ๒๕๖๗, ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ส่งผลให้ช่างทอผ้า ทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค รวมถึงช่างหัตถกรรมทุกประเภท เกิดแรงบันดาลใจ ทุ่มเทกำลัง ความคิด และนำลายพระราชทานหลักทั้ง ๔ ลายนี้ ไป ถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้จากการได้ใช้ภูมิปัญญา มาสร้างโอกาสขยายผลต่อยอด โดยมีแนวพระดำริเป็นหลักชัยให้ประสบความสำเร็จสำหรับรางวัลการประกวดระดับประเทศ รับพระราชทานรางวัลการประกวด “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และงานหัตถกรรม ในเดือนพฤศจิกายน 2567 รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ดังนี้ประกอบด้วย Best of the Best รางวัลชนะเลิศรางวัลเดียว จาก 14 ประเภทโดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองคำ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก และรางวัลชมเชย ใบประกาศเกียรติคุณ