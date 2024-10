"ซิซซ์เล่อร์" เปิดตัว "Taste of Canada" ดื่มด่ำความอร่อยระดับพรีเมียม รังสรรค์ระดับมาสเตอร์กับพรีเมียมล็อบสเตอร์สไตล์แคนาเดียน 3 เมนูใหม่

– "ซิซซ์เล่อร์" ผู้นำร้านอาหารตะวันตกสเต๊กและสลัดบาร์ เดินหน้าสร้างประสบการณ์พิเศษส่งมอบความพรีเมียมและรสชาติอาหารที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคในคอนเซปต์ Sizzling World Taste ล่าสุดเปิดตัวเมนูใหม่ 'Taste of Canada' นำเสนอสเต๊กและอาหารทะเลพรีเมียมแบบฉบับประเทศแคนาดาผ่านการรังสรรค์ 3 เมนูหลัก ได้แก่ กริลล์ล็อบสเตอร์ ฟิช แอนด์ ชิปส์ และกุ้งกรอบคลุกงา, เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ และบริยอชล็อบสเตอร์โรล พร้อมเมนูของหวานและเครื่องดื่มสุดพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้เพลิดเพลิดตลอดทั้งช่วงไฮซีซัน โดยพร้อมเสิร์ฟความอร่อยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึง 15 มกราคม 2568 ที่ซิซซ์เล่อร์ทุกสาขากล่าวว่า "ปี 2567 ซิซซ์เล่อร์ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบความสดใหม่และคุณภาพของอาหาร ภายใต้คอนเซปต์ Sizzling World Taste ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Cafe De Paris, USA BBQ และ German Fest ซึ่งล้วนได้การตอบรับดีเยี่ยมจากผู้บริโภค ดังนั้นในไตรมาสสุดท้าย ซึ่งเป็นช่วงที่มีเทศกาลมากมายและผู้บริโภคมองหาร้านอาหารที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ซิซซ์เล่อร์ จึงนำเสนอเมนูสเต๊กพรีเมียมใหม่ล่าสุดที่มาในธีม 'Taste of Canada' โดยชูจุดเด่นของล็อบสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบหลัก นำเข้าจากประเทศแคนาดาที่ขึ้นชื่อเรื่องฟาร์มล็อบสเตอร์ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ถือเป็นช่วงเวลาที่เนื้อแคนาเดียนล็อบสเตอร์มีรสชาติอร่อยที่สุด เนื่องจากทำเลที่ตั้งติดมหาสมุทรสำคัญทั้งแปซิฟิกเหนือ แอตแลนติกเหนือ และอาร์คติก ซึ่งมีน้ำทะเลเย็น สะอาด อุดมด้วยแร่ธาตุและสารอาหาร ทำให้ได้ล็อบสเตอร์เนื้อแน่น รสชาติหวาน ดังนั้น ซิซซ์เล่อร์จึงเลือกเสิร์ฟเมนูพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด เชื่อมั่นว่าเมนูดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีและช่วยเพิ่มยอดขายในช่วงไฮซีซันของปี 2567 เป็นไปตามเป้า"โดย 'Taste of Canada' มาพร้อมเมนูสเต๊กและอาหารทะเล 3 เมนูหลัก ประกอบด้วยเมนูรวมฮิตที่นำแคนาเดียนล็อบสเตอร์คุณภาพเยี่ยมมาย่างจนหอมกรุ่น เสิร์ฟคู่กับปลาบาซาชุบแป้งทอดกรอบ และมันฝรั่งทอด เสริมความอร่อยด้วยซอสทาร์ทาร์สูตรพิเศษ พร้อมกุ้งกรอบคลุกงาที่ให้รสสัมผัสกรุบกรอบ เคียงจานด้วยผัก Mesclun เสิร์ฟพร้อมสลัดบาร์ไม่อั้นจำนวน 2 ท่าน ในราคาพิเศษเพียง 1,199 บาท (จากปกติ 1,399 บาท)เมนูสุดพรีเมียมที่ผสานความอร่อยของแคนาเดียนล็อบสเตอร์เนื้อแน่น กับเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียคุณภาพเยี่ยม ที่ให้เลือกระหว่างเนื้อนิวยอร์คสตริปลอยน์ในราคา 1,599 บาท (จากปกติ 1,799 บาท) หรือเนื้อริบอายในราคา 1,699 บาท (จากปกติ 1,899 บาท) เสิร์ฟพร้อมซอสพริกไทยดำและสลัดบาร์ไม่อั้นจำนวน 1 ท่านขนมปังบริยอชนุ่ม ๆ หอมเนย สอดไส้ด้วยเนื้อแคนาเดียนล็อบสเตอร์เนื้อแน่น มาพร้อมซอสให้เลือกระหว่างซอสเห็ดทรัฟเฟิล สูตรพิเศษของร้าน หรือซอสศรีราชา เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอดกรอบและสลัดผัก Mesclun ในราคาพิเศษเพียง 499 บาท (จากปกติ 699 บาท) พร้อมสลัดบาร์ไม่อั้นจำนวน 1 ท่านนอกจากนี้ยังมีเมนูทานเล่น ได้แก่ กุ้งกรอบคลุกงา ทานคู่ซอสค็อกเทล ที่มีให้เลือกอร่อยได้ 2 ขนาด ประกอบด้วย ขนาดเล็กราคา 79 บาท และ ขนาดใหญ่ในราคา 119 บาท รวมถึงของหวาน ได้แก่คุกกี้รสชาติช็อกโกแลตสอดไส้ช็อกโกแลตลาวาที่เมื่อตักเข้าปากจะให้สัมผัสละมุนละไม ทานคู่ไอศกรีมวานิลลาหอมหวาน ในราคา 99 บาท และเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่ให้ความสดชื่นในทุกช่วงของมื้ออาหาร ในราคาพิเศษเพียง 99 บาท (จากปกติ 159 บาท) ต่อเหยือก (ราคาและโปรโมชันอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่)พิเศษสุดรับความคุ้มค่ายิ่งขึ้นเมื่อสั่งเซต 'Taste of Canada' ที่จะประกอบไปด้วยอาหารจานหลัก และเครื่องดื่ม รับส่วนลดสูงสุดถึง 418 บาท โดยพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มกราคม 2568 ที่ร้านซิซซ์เล่อร์ทุกสาขาทั่วประเทศ (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ “ซิซซ์เล่อร์” โทรศัพท์ 02-365-6934 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/SizzlerThai หรือเว็บไซต์ www.sizzler.co.th