ในหลวง-พระราชินี พระราชทานของที่ระลึกในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวงแก่ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นางสาวอภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินหลวง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดราชโอรสารามHis Majesty King Vajiralongkorn and Her Majesty Queen Suthida Pacharasudhabimalalakshin graciously granted an audience to Ms. Aphinita Chaichana Global​ President of the United Peace Keepers ​Federal Coucil (UNPKFC), to receive commemorative gifts during the royal ceremony of offering the royal kathina robe on October 26, 2024, at Wat Ratchaorosaram.