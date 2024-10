Miss Universe Thailand 2024 ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในเม็กซิโก ก่อนเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก

เพื่อเริ่มต้นฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เม็กซิโก

Miss Universe Thailand 2024 ซึ่งจะสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะด้วยผ้าลาย 50 ปีความสัมพันธ์ฯ ที่ผสมผสานความเป็นไทย-เม็กซิโก แขกกิตติมศักดิ์ชาวไทยและเม็กซิโกก็จะร่วมเดินแบบด้วยชุดผ้าไทย

ระหว่างเวลา 11.00-16.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก

วันนี้ (27 ต.ค.) น.ส.สุชาตา ช่วงศรี หรือน้องโอปอล Miss Universe Thailand 2024 จะไปร่วมเดินแบบในงานผ้าไทย "Weaving Cultures : Thai and Mexican Textiles in Harmony" ซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบทูตในวันที่ 29 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 14.00 น. โดยความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ผ้า ม.นเรศวร และรัฐ Oaxaca เม็กซิโกภายในงานจะมีการจัดแสดงผ้าทอจากภาคเหนือของไทยควบคู่กับผ้าทอพื้นเมืองของรัฐ Oaxaca จากภาคใต้ของเม็กซิโก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ (1) การเปิดฉากโหมโรงด้วยหนุมานพร้อมการพากย์โขนเป็นภาษาสเปน การแสดงเซิ้งอีสานของไทย และการแสดง Mixteca จากรัฐ Oaxaca ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน (2) การเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอจากไทยและเม็กซิโก และ (3) การนำเสนอความเหมือนและความแตกต่างของภูมิปัญญาผ้าทอของไทยและเม็กซิโก ผ่านบอร์ดนิทรรศการ การจัดแสดงหุ่นโชว์ชุดพื้นเมืองไทลื้อและชุด Oaxacaไฮไลต์ของงานนี้ คือ การเดินแบบโดยคุณโอปอล น.ส.สุชาตา ช่วงศรีงานนี้ถือเป็นโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ จะเผยแพร่ Soft Power “ผ้าไทย” และอาหารไทยสู่สายตาผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนเม็กซิโก จำนวนกว่า 200 คน รวมทั้งผู้ชมทางออนไลน์ผ่านไลฟ์สด นอกจากนี้ สถานทูตฯ ได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือภาคเหนือของไทยและผลิตภัณฑ์ otop วางจำหน่าย และเชิญร้านอาหารไทยชั้นนำในเม็กซิโกเปิดซุ้มภายในงานอีกด้วยนิทรรศการผ้า "Weaving Cultures : Thai and Mexican Textiles in Harmony" จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2567