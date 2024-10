The Visual by Thai PBS คว้ารางวัลชนะเลิศ ABU Prize 2024 สาขา Digital Content

ไทยพีบีเอส คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia-Pacific Broadcasting Union หรือ ABU Prize 2024 สาขา Digital Content จากผลงาน The Visual เรื่อง “The Bag เดอะแบก (สัม) ภาระหนักบนบ่าเด็ก” ในงาน ABU 61st General Assembly จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2567 ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

สหภาพการกระจายเสียงเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) จัดการประชุมสมัชชา ABU ครั้งที่ 61 โดยมีคอนเซปต์ในปีนี้คือ The Nexus of AI, Broadcasting and Society ณ โรงแรม Hilton Bosphorus นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยมีองค์กรด้านสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิก ABU เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดเวทีให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบเชิงการเปลี่ยนแปลงของ AI ต่อการออกอากาศและผลกระทบทางสังคม รวมถึงบทบาทของสื่อสาธารณะ นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังจัดให้มีการประกาศผลรางวัล ABU Prize 2024 อีกด้วยสำหรับรางวัล ABU Prize 2024 เปิดรับผลงานตั้งแต่ 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567 โดยแบ่งเป็น3 สาขา ได้แก่ Radio/Audio, TV และ Digital Content จากกว่า 50 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันในประเภท Digital Content ในปีนี้ The Visual เรื่อง “The Bag เดอะแบก (สัม) ภาระหนักบนบ่าเด็ก” ผลงาน Data Journalism และ Data Visualization จากไทยพีบีเอส ผ่านเข้ารอบ 4 ผลงานสุดท้าย (Finalists) ร่วมกับทีมจากสื่อต่างประเทศ ดังนี้1. ผลงาน “Beyond Algorithm” โดย CMG-CGTN จากสาธารณรัฐประชาชนจีน2. ผลงาน “Chinese Folk Tales: Divine Farmer” โดย CMG-CRI จากสาธารณรัฐประชาชนจีน3. ผลงาน “Road to Carbon Neutrality” โดย RTPRC-CICC จากสาธารณรัฐประชาชนจีน4. ผลงาน “The BAG: The Heavy Burden on Children's Shoulders” โดย Thai PBS จากประเทศไทยกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวถึงการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ว่า นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ The Visual ที่ได้รับรางวัลนี้ ความพิเศษของ The Visual เรื่อง “The Bag เดอะแบก (สัม) ภาระหนักบนบ่าเด็ก” ไม่ใช่เพียงการสะท้อนปัญหาใกล้ตัวเด็กและเยาวชน แต่ยังต้องการสร้างการตระหนักและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการ Data Journalism และ Data Visualization เพราะจากข้อมูลในปัจจุบัน พบว่า ช่วงวัยที่สะพายกระเป๋านักเรียนหนัก คือ 7-9 ขวบ หรือ ป.1-ป.3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย สรีระ และยังเสี่ยงทำให้กระดูกสันหลังคดในระยะยาวอีกด้วยดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่าน/ผู้ชมได้เห็นภาพและเข้าใจ จึงได้มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ Data ทั้งจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การทดลองกลุ่มตัวอย่าง และการสัมภาษณ์ จากนั้นได้แปลงให้เป็นการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่าย (Storytelling) ด้วยการใช้ Visualize ภาพวาดลายเส้น ด้วยการนำเทคนิค Generative AI มาช่วยในการประกอบโมเดลร่างกายเด็กแต่ละช่วงวัย และ Game Feature ที่สามารถ Interactive ได้ โดยในช่วงการเปิดตัว The Bag มียอดเข้าชมหน้าเว็บไซต์รวมกว่า 5,174 วิว และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการแสดงความคิดเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่มองว่านี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กไทยที่ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีแก้ไข” กนกพร กล่าวสามารถติดตามผลงาน “The Bag เดอะแบก (สัม) ภาระหนักบนบ่าเด็ก” ได้ที่- [TH] https://thevisual.thaipbs.or.th/equality/thebag- [EN] https://thevisual.thaipbs.or.th/equality/thebag/eng​สำหรับ The Visual by Thai PBS เว็บไซต์ Data Visualization (Data Viz) อีกหนึ่งมิติใหม่ของการนำเสนอเนื้อหาและการสะท้อนประเด็นของสังคม ไม่ว่าจะเป็น Equality (ความเท่าเทียม), Green (สิ่งแวดล้อม), Urban (สังคมเมือง) และ Culture (วัฒนธรรม) ด้วยกระบวนการทาง Data Journalism วิเคราะห์และแปลงข้อมูลมหาศาลที่ซับซ้อน ให้เป็นเรื่องเล่าเข้าใจง่าย (Data Storytelling) โดยมีการผสมผสาน Visualize รวมถึงการนำเทคนิค Interactive, Game Features และ Multimedia ที่หลากหลายมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้อ่าน/ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ยกระดับการเข้าถึง Data เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม นำไปสู่การหาทางออกของปัญหา ภายใต้แนวคิด “Making Data Visible” สามารถติดตามได้ที่ https://thevisual.thaipbs.or.thติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่▪ Website : www.thaipbs.or.th▪ Application : Thai PBS▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X (Twitter), LINE, TikTok, Instagram, Threads