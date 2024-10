ไทยเปิดตัวมาสคอตผีตาโขน ร่วมขบวน Day of the Dead Parade ในเม็กซิโก

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก เปิดตัวมาสคอตผีตาโขนจากจังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมขบวน Day of the Dead Parade นับเป็นครั้งแรกที่ไทยมีส่วนร่วมในงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 คาดว่าจะมีผู้ร่วมเดินขบวนกว่า 5,000 คน และผู้ชมถึง 1 ล้านคน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก รายงานข่าวแจ้งว่า ระหว่างการเลี้ยงต้อนรับทีมชบาแก้ว นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่มาแข่งขันเก็บคะแนนฟีฟ่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก ได้เปิดตัวมาสคอตผีตาโขนจากจังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมขบวน Day of the Dead Parade นับเป็นครั้งแรกที่ไทยเข้าร่วมขบวนพาเหรดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งตรงกับการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-เม็กซิโกครบ 50 ปีในปีหน้าการนำเสนอขบวนผีตาโขนไทยจะสร้างสีสันและความสนุกสนานในงานระดับโลก ชุดขบวนผีตาโขนซึ่งสวมใส่โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ชุมชนไทยและแฟนคลับคนเม็กซิโก จะช่วยส่งเสริม soft power ไทยในด้านศิลปวัฒนธรรม และผ้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพยนตร์ไทยและซีรีส์ละครไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่วัยรุ่นเม็กซิโก อาทิ หนังผีสยองขวัญ และหนังประเภท boy's love & girl's loveDay of the Dead Parade จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมเดินในขบวนมากกว่า 5,000 คน และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมพาเหรดถึง 1,000,000 คน