2024 Wow! Taiwan Project i-Living Solution Demo Day：ก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วย Smart Living

หลังจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet Of Things (IOT) คุณภาพชีวิตของผู้คนไม่เพียงแต่ถูกยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในชีวิตประจำวันยังส่งผลให้การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) ก้าวหน้าไปอีกขั้นกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (International Trade Administration, Ministry of Economic Affairs) ได้ให้ความสำคัญต่อตลาดเป้าหมายอย่างประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าไต้หวัน (Commerce Development Research Institute หรือ CDRI) จัดงานจับคู่ธุรกิจ “Wow! Taiwan Project: 2024 i-Living Solution Demo Day” ขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย โดยงานในครั้งนี้ จะเชิญผู้ประกอบการจากไต้หวันที่มีความเชี่ยวชาญในสองอุตสาหกรรมหลักอย่างบ้าน/อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) และการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) มาเข้าร่วมงาน ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ที่นอนอัจฉริยะ การออกแบบวงจรรวม ห้องครัวอัจฉริยะ พัดลมประหยัดพลังงาน และโซลูชันระบบ AIoT (Internet Of Things) ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน สามารถคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนร่วมงานภายในงานจะมีการเชิญเหล่าบริษัทและสมาคมด้าน Smart Living จากประเทศไทยให้มาพบปะกับเหล่าผู้ประกอบการจากไต้หวัน โดยผู้ประกอบการไต้หวันจะผลัดกันนำเสนอโซลูชันอัจฉริยะ รวมถึงแสดงศักยภาพของนวัตกรรมด้าน Smart Living และหลังจากนั้นจะมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างเหล่าบริษัทไทยและผู้ประกอบการจากไต้หวัน โดยสถาบัน ฯ (CDRI) หวังว่า งานจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้พบปะและหารือเพื่อแสวงหาโอกาสการร่วมมือทางธุรกิจกันในอนาคตนอกจากนี้ โครงการ 'Wow! Taiwan Project' ยังมุ่งเน้นให้บริการในการพูดคุยจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไต้หวันและไทยแบบตัวต่อตัวผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป หากคุณเป็นบริษัทไทยที่เกี่ยวข้องกับ Smart Living และมีความสนใจในโซลูชันอัจฉริยะจากเหล่าผู้ประกอบการจากไต้หวัน เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโครงการ คุณจะได้รับบริการจับคู่ธุรกิจแบบตัวต่อตัวกับผู้ประกอบการจากไต้หวันผ่านทางออนไลน์ และหากบริษัทใดที่ต้องการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สามารถเข้าชมเว็บไซต์และลงทะเบียนเพื่อจับคู่แบบตัวต่อตัวกับผู้ประกอบการฝั่งไต้หวันที่สนใจได้เช่นกันรายละเอียดเพิ่มเติม: https://wowtaiwan.visionthai.net/