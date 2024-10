D-PREP International School เฉลิมฉลองหมุดหมายใหม่แห่งการเรียนรู้ผ่านการเปิด Secondary Campus สุดยิ่งใหญ่

24 ตุลาคม 2567 - โรงเรียนนานาชาติ D-PREP International School เฉลิมฉลองพิธีเปิด Secondary Campus สุดยิ่งใหญ่ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งใหม่สำหรับนักเรียนในระดับ Middle & High School (เกรด 6-12) โดยการเปิดแคมปัสแห่งใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสุดล้ำสมัยในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของทางโรงเรียน สำหรับการส่งมอบหลักสูตรการศึกษาที่ครอบคลุม ร่วมกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยนอกจากนี้ ทางโรงเรียนนานาชาติ D-PREP International School เป็นหนึ่งในสมาชิกอันทรงเกียรติของ XCL Education กลุ่มการศึกษาระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พร้อมส่งมอบการศึกษาที่มุ่งเน้นอนาคตแก่นักเรียนมาแล้วกว่า 29,000 คน และยังเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ XCL American School of Bangkok, Sukhumvit อีกเช่นเดียวกันพิธีเปิด D-PREP Secondary Campus ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เริ่มต้นโดยการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการศึกษา โดย คุณ Gilles Mahe ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มการศึกษา XCL Education และ คุณเลดี้ ดิษยะศริน ตะเวทิกุล ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ D-PREP International Schoolงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติการเข้าร่วมจากหลากหลายองค์กรชั้นนำของประเทศไทย เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ แสนสิริ ท็อปกอล์ฟ โรงพยาบาลสมิติเวช เมกาบางนา และธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น โดยคณะผู้บริหารของโรงเรียนยังได้แบ่งปันวิสัยทัศน์สำหรับการสร้างโรงเรียนนานาชาติ D-PREP International School ขึ้น ตามด้วยมอบรางวัลแก่ช่างภาพผู้ชนะการประกวดถ่ายภาพ D-PREP Secondary Campus ‘Dream Capture Photo Contest’ ที่ผ่านมา พร้อมปิดงานด้วยการนำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมถึงพิธีเปิดสุดเซอร์ไพรส์ในตอนท้ายหลักสูตรที่ครอบคลุมและล้ำสมัยของ D-PREP International School โรงเรียนนานาชาติ D-PREP International School มุ่งมั่นในการส่งมอบการศึกษาหลักสูตรอเมริกัน พร้อมผสานแนวทางการเรียนรู้ชั้นนำจากทั่วโลก ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เกิดความแตกต่าง แต่เป็นไปเพื่อให้เหมาะกับการเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมที่สุด• Early Years (เตรียมอนุบาล-อนุบาล): Reggio Emilia และ International Baccalaureate (IB PYP)หลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับ Early Years ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาการเรียนรู้แบบ Reggio Emilia ซึ่งพร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนในวัยเด็กได้สำรวจโลกอย่างอิสระ ผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และการรู้จักสงสัยและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ• Primary Years (เกรด 1-5): IB Primary Years Programme (PYP)หลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับ Primary Years จะกระตุ้นให้นักเรียนอายุระหว่าง 7-11 ขวบ เกิดความสงสัยและพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ผ่านการรู้จักตั้งคำถาม และการพยายามค้นพบคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเป็นรากฐานด้านวิชาการต่อไปในอนาคต• Middle School (เกรด 6-8): Expeditionary Learning (EL)นักเรียนในระดับ Middle School จะได้เรียนรู้ผ่าน “การออกสำรวจ” เพื่อเปิดโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียนสู่ประสบการณ์ในชีวิตจริง โดยแนวทางการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความชอบ ตัวตน และความโดดเด่นของตนเอง• High School (เกรด 9-12): Advanced Placement (AP) Programหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับ High School จะมุ่งเน้นในการเตรียมพร้อมนักเรียนสู่การเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ผ่านการเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ใน Advanced Placement (AP) Program ซึ่งยังเป็นโอกาสที่นักเรียนจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยกิตเมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมี 3 โปรแกรมการศึกษาให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ โปรแกรม STEAM (มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์), โปรแกรม Global Leadership and Entrepreneurship, และโปรแกรม Individualized Passion Programสิ่งอำนวยความสะดวกสุดล้ำสมัยที่ Secondary Campus แห่งใหม่ พื้นที่การเรียนรู้จะครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสนับสนุนนักเรียนทุกคน ทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมภายนอกห้องเรียน• ห้องเรียนสุดล้ำสมัย: ออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้และการออกแบบห้องเรียนให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย• ห้องเรียน Design Technology: ออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบ และการเรียนรู้แบบ STEAM• ห้อง Esports และ ICT: ออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และตอบรับกับความสนใจของนักเรียนในด้านเกมและนวัตกรรมดิจิทัล• สวนบนดาดฟ้า และพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน: พื้นที่สีเขียวทั่วบริเวณโรงเรียน ออกแบบขึ้นเพื่อปลูกฝังความรักต่อธรรมชาติ และการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ภายนอกห้องเรียน• พื้นที่สำหรับการกีฬา: ครบครันด้วยพื้นที่สำหรับการกีฬา ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านร่างกาย และกิจกรรมกีฬาอื่นๆ เช่น กีฬากายกรรม เป็นต้นส่งมอบการศึกษามากคุณภาพด้วยความมุ่งมั่นนอกจากนี้ ที่ Secondary Campus ของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP International School ไม่เพียงแต่พร้อมส่งมอบการศึกษาที่เข้มข้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการพัฒนาตัวตน ทักษะการเป็นผู้นำ และทักษะด้านการเข้าสังคมอย่างรอบด้าน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักรู้ต่อการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และพร้อมสู่การเป็นประชาคมโลกที่มีคุณภาพต่อไปเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติ D-PREP International School: D-PREP International School หนึ่งในสมาชิกของ XCL Education และเครือข่ายเดียวกับ American School of Bangkok มุ่งมั่นในการส่งมอบการศึกษาที่ล้ำสมัย ผ่านการประยุกต์ใช้หลากหลายแนวทางการสอน ไม่ว่าจะเป็น Reggio Emilia Approach, Project-based Learning, หลักสูตร IB PYP เข้ากับหลักสูตรอเมริกันสุดล้ำสมัย เพื่อช่วยให้นักเรียนในระดับชั้น Nursery จนถึง High School ได้ค้นพบศักยภาพและความฝัน พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมรอบข้างและโลกของเรา นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังพร้อมปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ และการเป็นพลเมืองโลก ผ่านค่านิยมหลัก CO-CREATORS อีกด้วย