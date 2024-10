NIA จัดโครงการ Startup Thailand CONNEXT เชื่อมโยงสตาร์ทอัพสู่โอกาสใหม่ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ

โดยที่ผ่านมา NIA ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพในโครงการ Startup Thailand Marketplace เพื่อช่วยเหลือสตาร์ทอัพที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2566 ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์สตาร์ทอัพให้เป็นที่รู้จักระหว่างผู้บริโภค นักลงทุนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย และช่วยกระตุ้นยอดขายและขยายตลาดให้แก่สตาร์ทอัพได้กว่า 140 ล้านบาท รวมถึงทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุนและหน่วยงานที่สนใจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนในปี 2567 NIA ได้จัดโครงการ Startup Thailand CONNEXT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันสตาร์ทอัพเข้าสู่ตลาดใหม่ ทั้งตลาด B2C (Business to Consumers), B2B (Business to Business), ตลาดภาครัฐและตลาดต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรของระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทย และส่งเสริมการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้● บทความและคลิปวิดีโอแนะนำสินค้าหรือบริการของสตาร์ทอัพ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของสตาร์ทอัพที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือ pain pointให้กับบุคคลหรือองค์กร และตอบโจทย์วิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น Modgut แพลตฟอร์มที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และให้ข้อมูลจุลินทรีย์เฉพาะบุคคลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง, Dinsaw Thailand Platform หุ่นยนต์ AI ที่สามารถช่วยแบ่งเบางานของแพทย์และพยาบาล, Noburo แพลตฟอร์มสวัสดิการที่ช่วยพนักงานผู้มีรายได้น้อยวางแผนปลดหนี้และสร้างวินัยทางการเงินอย่างยั่งยืน, FINDICE Education บอร์ดเกมส์เสริมทักษะการเงิน, Talk to Peach แอปพลิเคชันปรึกษาเรื่องเพศออนไลน์ กับนักเพศวิทยาแบบไม่เปิดเผยตัวตน หรือ Dr.ASA แอปพลิเคชันทางการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางออนไลน์ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือความมุ่งมั่นของ NIA ที่อยากจะช่วยขยายช่องทางการตลาดให้แก่สตาร์ทอัพ เชื่อมโยงตลาดสตาร์ทอัพไทย สู่การเติบโตจนถึงระดับสากล นักลงทุน สตาร์ทอัพ ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจ สามารถอ่านบทความของ 50 สตาร์ทอัพ ได้ที่ Facebook: STARTUP THAILAND และ www.startupthailand.org และรับชมทั้ง 25 คลิปได้ผ่านช่องยูทูปของ Startup Thailand ใน Playlist STARTUP THAILAND CONNEXT...1. Modgut: นิจพร จงอุดมฤกษ์ กรรมการบริษัท บริษัท มด กัต จำกัด2. Dinsaw Thailand Platform: ดร. เฉลิมพล ปุณโณทก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีที เอเซียโรโบติกส์ จำกัด3. NOBURO: ธิษณา ธิติศักดิ์สกุล CEO & Co-Founder บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด4. FINDICE Education: กาญจนา อ๊อดทรัพย์ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟินไดซ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด5. Talk to Peach: ชวิศา เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งฯ Talk to PEACH6. Dr.ASA : นายเเพทย์ ธนกร ยนต์นิยม CMO, บริษัท ด๊อกเตอร์อาสา เฮลท์ จำกัด