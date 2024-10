เรียล แคลิฟอร์เนีย มิลค์ ท้าทายเชฟรุ่นใหม่ใน “Real California Pizza Battle Thailand 2024” สู่ความสำเร็จระดับนานาชาติ ยกระดับพิซซ่าสัญชาติไทยสู่เวทีโลกที่ลาสเวกัส

Real California Milk Thailand เปิดตัวการแข่งขัน “Real California Pizza Battle Thailand 2024” ที่มุ่งส่งเสริมพิซซ่าและอาหารไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยเน้นการผสมผสานชีสคุณภาพสูงจากแคลิฟอร์เนียกับวัตถุดิบท้องถิ่นหลากหลายชนิด กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เชฟรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนการก้าวสู่เวทีระดับโลก โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม International Pizza Expo 2025 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกาหลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการอบรม California Cheese Train the Trainer Boot Camp การแข่งขัน “Real California Pizza Battle Thailand 2024” ได้ถูกจัดขึ้นที่ โรงเรียนศิลปะการทำอาหาร Lenôtre โดยมีอาจารย์สอนทำอาหาร 25 ท่าน จาก 15 สถาบันชื่อดังทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมชีสคุณภาพสูงจากแคลิฟอร์เนีย อาจารย์ผู้สอนเหล่านี้ได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อฝึกฝนนักเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับประเทศ โดยมีนักเรียนเชฟตัวแทนจากทั้ง 15 สถาบันเข้าร่วมการประลองฝีมือในการสร้างสรรค์พิซซ่าที่ผสมผสานชีสหลากหลายชนิดจากแคลิฟอร์เนียกับวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่ยอดเยี่ยม โดยนักเรียนเชฟผู้เข้าแข่งขันต่างรังสรรค์พิซซ่าที่น่าทึ่ง ให้คณะกรรมการจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยได้ลิ้มลองรสชาติอันเข้มข้น การผสมผสานชีสคุณภาพสูงจากแคลิฟอร์เนียกับรสชาติหลากหลายของอาหารไทยบนพิซซ่าถือเป็นการสร้างสรรค์อาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมากทาง Real California Milk Thailand ขอขอบคุณคณะกรรมการพิเศษ ได้แก่ คุณ Kelly Stange ที่ปรึกษาทูตฝ่ายกิจการเกษตร สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย, เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย, เชฟบิ้บ ชัชชญา รักตะกนิษฐ เชฟอาหารและเบเกอรี่ชื่อดัง, เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ รองผู้อำนวยการสมาคมเชฟประเทศไทย และ คุณอภิรดี ภาณุรุจ ตัวแทนจาก California Milk Advisory Board ที่ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินคัดเลือกผู้ชนะด้วยรางวัลชนะเลิศ: นางสาวชนม์นิภา ภูลายดอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับเมนูพิซซ่า "โทคาจิ บูตะ" ผสมผสานรสชาติแบบไทยและญี่ปุ่นเข้ากับชีสจากแคลิฟอร์เนียได้เป็นอย่างดีรองชนะเลิศอันดับ 1: นางสาวณัธฐริณีย์ สุขโสม จากวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับพิซซ่า "ผัดหมี่ทะเลเกาะสมุย"รองชนะเลิศอันดับ 2: นายปวริศร์ คําพฤกษ จากวิทยาลัยดุสิตธานี กับพิซซ่า "ไส้อั่วกับน้ำพริกอ่อง"และในปี 2568 นางสาวชนม์นิภา ภูลายดอก ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมจะเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับ Real California Milk Thailand เข้าร่วม International Pizza Expo 2025 ที่ลาสเวกัส ในเดือนมีนาคม 2568 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในเวทีระดับโลกการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเน้นถึงความหลากหลายและคุณภาพของชีสจากแคลิฟอร์เนีย แต่ยังเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ของเชฟรุ่นใหม่ของประเทศไทย ที่สามารถผสมผสานรสชาติท้องถิ่นกับผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง นำวงการอาหารไทยสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริงคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board: CMAB) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอาหารและการเกษตรแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Food and Agriculture) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่ผลิตจากนมแคลิฟอร์เนียที่รับรองคุณภาพจากตราสัญลักษณ์ Real California Milkติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่Official website: RealCaliforniaMilk.in.thFaceBook: RealCaliforniaMilkThailandInstagram: RealCaliforniaMilkThailandTikTok : RealcaliforniamilkthContact: Theeravee UngkuvorakulEmail: Theeravee@successmarketing.co.th