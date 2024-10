เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ดาเรศ พัฒนรัตน์จริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทล ทู เทล จำกัด ตัวแทน สินีนารถ เองตระกูล พร้อมด้วย ธวัชชัย สีหบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ป โลจิสติก จำกัด ร่วมกันคว้า 3 รางวัล อันทรงเกียรติได้แก่ รางวัล Supply Chain Executive of the Year , E-Commerce Logistics โดยในงานนี้ สินีนารถ เองตระกูล ยังคว้ารางวัล Supply Chain Woman of the Year 2024 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ