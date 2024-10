เมืองบาร์โรวลดสิงห์นักสูบลงได้เกินครึ่งภายใน 1 ปี

งานวิจัยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรประจำปี 2566 จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Office for National Statistics: ONS) เผยว่าประชากรที่สูบบุหรี่ในเมืองบาร์โรว รัฐคัมเบรีย อังกฤษ ลดลงเหลือไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีผู้สูบบุหรี่อยู่ที่ 21 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ภาพรวมของทั้งประเทศพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ลดลงจาก 13 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์โคลิน ค็อกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขและชุมชน ประจำรัฐคัมเบอร์แลนด์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวประจำรัฐคัมเบรีย ก่อนที่จะมีการแบ่งการปกครอง กล่าวว่า “ตัวเลขผู้สูบบุหรี่ที่ลดลงถือเป็นข่าวดี แม้ตัวเลขเหล่านี้จะอิงจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 100 คนต่อเขตแต่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ซึ่งถือว่าเรากำลังเดินมาถูกทางแล้ว”เขายังเสริมว่า “สิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงคือการใช้บุหรี่ไฟฟ้า มีผู้สูบบุหรี่จำนวนไม่น้อยเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าทดแทนการสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่และเงินในกระเป๋าในระยะยาว แต่เราไม่อยากให้ผู้คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าหากไม่เคยสูบบุหรี่มวนมาก่อน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านสภาทั้งสองมณฑลคือ มณฑลคัมเบอร์แลนด์ และรัฐคัมเบรียได้ลงทุนอย่างมากในการให้บริการเลิกบุหรี่ เพื่อให้คนที่อยากเลิกบุหรี่เข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ การสำรวจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศอังกฤษ (Office for National Statistics (ONS)) ระบุว่า การสูบบุหรี่ในสหราชอาณาจักรซึ่งรวมถึง อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ มีแนวโน้มที่ลดลง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีมีแนวโน้มสูบบุหรี่ลดลงเหลือเพียง 9.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีผู้สูบอยู่ที่ 25.7 เปอร์เซ็นต์ ผู้สูบบุหรี่ในปี 2566 ลดลงเหลือ 6 ล้านคนหรือคิดเป็น 11.9 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มสหราชอาณาจักร และเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการสำรวจในปี 2554 นับเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้อังกฤษเป็นประเทศปลอดบุหรี่ภายในปี 2573ที่มาข้อมูล